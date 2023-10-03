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Что не так с "Форум оборонных индустрий"

Александр Кочетков
3 октября 2023, 06:22
Вспомните, как громко нам презентовали "Крымскую платформу"? Там тоже есть правильная декларация, подписанная многими странами, о которой практически забыли.
Владимир Зеленский
Зеленский / Коллаж Главред, фото Офис президента

В Украине состоялся некий "Форум оборонных индустрий". Очень успешен, как сообщают в прессе. Потому что там 38 компаний из 19 стран подписали некую базовую "декларацию оборонной промышленности", к которой могут присоединиться другие промышленники.

Многие из специалистов да и я сам буквально вопили о том, что нельзя полагаться исключительно на помощь союзников, а надо срочно развертывать свою оборонную промышленность. И вот в конце второго года полномасштабной войны эта нехитрая истина стала понятной и нашим власть имущим. И что-то начало происходить.

Тогда почему я не аплодирую в восторге? Потому что есть обоснованное подозрение, что вновь вместо конкретных дел получим пиарную симуляцию.

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Для победы над агрессором и обеспечения безопасности страны нам не нужны резонансные декларации. Нам нужны контракты с фирмами, которые производят современное вооружении и боеприпасы. Такие контракты заключаются тихонько, без огласки. А уже после начала совместной работы в прессе сообщается лишь ее направление, например, создание оперативно-тактических ракет, или зенитных комплексов, или бронетехники, или беспилотников. Как это, кстати, происходило с совместным предприятием с турецким "Байрактаром".

Вспомните, как громко нам презентовали "Крымскую платформу"? Там тоже есть правильная декларация, подписанная многими странами, о которой практически забыли. Насколько она приблизила освобождение Крыма? Не знаю. Однако вижу, насколько предыдущие бравурные анонсы усложнили летнее наступление ВСУ. Потому что враг нас услышал и начал строить на самом деле мощную оборону.

Вот и с возрождением украинского военно-промышленного комплекса может произойти нечто подобное.

Позарез нужны реальные дела, а не медийные симулякры. Сделать, а потом рассказывать. Быть, а не сдаваться. Потому что война с ее потерями и разрушениями, ужасом и горем - она же чертовски реальна.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Александр Кочетков
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