Чего не переживет Путин

Владимир Путин не переживет публичное унижение / Фото Reuters

По сути, нынешняя дипломатия Кремля базируется на личном опыте подворотни, которым ВВП искренне гордится. Соответственно, Кремль в лице всяких замминистров рябковых пускает пену изо рта, визжит, что порвет всех, захватит, кого захочет, а если попробуют возражать, то затеет ядерную войну и угробит человечество.

На культурном языке это называется повышением ставок. А по-простому, это шантаж, ничем не отличимый от действий террористов. Который, по кремлевской идее, должен отвлечь от того, что на самом деле российская "элита" хранит украденное в долларах, а ее отпрыски уже перебрались в западный мир. Уничтожать этот мир никто из них не рвется, кроме Владимира Путина, который уже одной ногой в могиле. А помирать одному ему тоскливо до невозможности.

И этот шантаж срабатывал. И против Барака Обамы, и против Дональда Трампа, и против Джозефа Байдена. Но, как оказалась, он не работает против коллективного органа, которым является Конгресс США.

Который синхронно с Сенатом разработал законопроект о настоящих санкциях. Эти санкции, в случае их введения, фактически банкротят крупнейшие российские банки, а также вводят персональные ограничения против правящей верхушки России. И — внимание — против самого Владимира Путина!

Здесь необходимо пояснение. По давней, можно сказать, древней традиции руководителей государств санкциям не подвергают: монархи, типа, неподсудны. Это чтобы в разгар самой жестокой войны сохранить возможность мирных переговоров. Исключением являются только те, кто признается недоговороспособным в принципе — конченные кровавые диктаторы.

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И если законопроект, называющийся "Акт по защите суверенитета Украины", будет не просто принят, а и введен в действие, то Владимир Путин с высоты властелина мира и собирателя земель, коим он себя возомнил, будет опущен до уровня международного изгоя. С которым если и продолжат общаться, то только члены ОДКБ, а даже китайский лидер — лишь по телефону.

Читайте такжеБлеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до весныПотерю капиталов и даже изоляцию Путин, конечно, переживет. А вот публичное унижение — вряд ли: в мирке подворотни опущенных не уважают.

Вопрос в том, будет ли этот уже разработанный законопроект принят и реализован. И при каких условиях это может произойти. Пикантность в том, что речь даже не идет про прямую агрессию РФ против Украины. Потому что военные РФ уже незаконно находятся на территории Украины — на Донбассе и в Крыму. И при желании низведение ВВП можно начинать хоть сразу после принятия законопроекта.

Что ни говори, а понты и шантаж — это обоюдоострые штуки.