УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что на самом деле сказал Залужный в статье для The Economist

Александр Коваленко
4 ноября 2023, 06:10
Валерий Залужный обращает внимание на то, что была недооценена первая линия обороны россиян.
Валерий Залужный, ВСУ
Валерий Залужный / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка,

На этой неделе, на страницах издания The Economist вышла резонансная статья с обзором и виденьем дальнейших боевых действий в Украине от главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. И в этой статье, довольно лаконично и чётко расставляются акценты относительно того, как следует в дальнейшем действовать силам обороны Украины (СОУ) и, что послужило причиной торможению наступления, начатого в июне этого года.

Странным образом, статья, которая в полной мере расставляет все точки над "ї", стала поводом для разного рода манипуляций и выхватывания слов из контекста, без придания внимания важным тактическим моментам, которые могут сформировать впечатление о том, что будет происходить на арене противостояния в Украине в 2024 году.

Главным же поводом для некоего пессимизма стало упоминание такого термина как "позиционная война". Российские СМИ тут же подхватили этот термин и стали развивать его до уровня глухого тупика СОУ в войне, хотя, смысл был совершенно в другом.

видео дня

Валерий Залужный отмечает в статье The Economist, что расчёт командования СОУ был на нанесение российским оккупационным войскам (РОВ) таких потерь, которые бы вынудили бы их отступать на более выгодные рубежи. Но, командование РОВ поступило иначе. Оно стало наполнять линии обороны и рубежи личным составом, который служил, скажем, так, амортизацией и тормозящим элементом.

С этим сложно не согласиться, ведь в июне у РОВ были потери в личном составе более 20 тысяч человек. Это больше чем в ходе 44-х дневной войны в Карабахе у армянской и азербайджанской стороны вместе взятых! За месяц! Колоссальные потери, которые должны были бы противостоящую сторону и вправду, заставить отступить. Но вместо этого Россия в июне начала переброску своих подразделений из состава группы войск "Днепр" (левобережная Херсонская область) в Запорожскую область, для усиления ГВ "Восток".

Так же, Валерий Залужный обращает внимание на то, что была недооценена первая линия обороны россиян – полоса обеспечения. Она формировалась согласно классической советской методике, но российское командование гипертрофировало минирование полей до небывалого в истории уровня.

На один квадратный метр размещалось от 5 мин, противотанкового и противопехотного типа. Ни одна армия в мире не сталкивалась с таким плотным минированием и, даже во время Второй мировой войны, не было настолько масштабного минирования полос обеспечения.

В свою очередь у СОУ на момент начала наступления в значительной степени не хватало средств разминирования, как советского, так и западного образца. Это повлияло на темпы продвижения украинских войск в первые недели наступления и привело к торможению процессов на начальном этапе.

Так же, Валерий Залужный упоминает и фактор доминирования в воздушном пространстве. Российская авиация количественно и качественно всегда имела превосходство над СОУ, но потери в технике и личном составе ещё в 2022 году заставили оперировать ВКС РФ исключительно в воздушном пространстве временно оккупированных территорий. За их пределами, в тыловой Украине и даже в ближней зоне ЛБС, ПВО СОУ представляло для россиян серьёзную угрозу.

Но после того как Россия стала применять корректируемые планирующие бомбы, на базе ФАБ-500М62, ситуация кардинально изменилась. Впервые бомбы с модулями управления и коррекцией полёта стали применяться осенью 2022 года. Тогда это были единичные применения, но по мере наращивания производства самих модулей это стало главной проблемой СОУ, ведь в бомбах, доставшихся России по наследству от СССР в тысячах, проблем не было.

Например, в октябре 2023 был установлен абсолютный рекорд применения планирующих бомб – более 1 тысячи за месяц! А 23 октября в течение суток было применено по позициям СОУ более 100 КАБ!

Наступление и любая активная деятельность в таких условиях просто невозможны. И именно по причине таких сложностей Валерий Залужный акцентирует внимание на проблематики господства в воздухе российской авиации, до начала поставок Украине истребителей F-16.

Именно поэтому и возникло мнение о неизбежном периоде позиционной войны. Пока СОУ не получат в своё распоряжение той номенклатуры средств противодействия, которые смогут полностью нейтрализовать созданные со стороны РОВ препятствия.

То есть, речь не о некой заморозке войны, а о необходимости пересмотра общей стратегии и подготовки наступления на совсем ином уровне.

В частности, Валерий Залужный в статье The Economist, обращает внимание на необходимости выхода на новый уровень борьбы с российскими БПЛА, что за собой поднимает вопрос комплексов РЭБ. Генерал называет РЭБ ключом к борьбе с БПЛА, в то время как Украина имеет ограниченную номенклатуру и количество применяемых комплексов. Российские же войска, не имея доминирования по применению дронов, намного эффективнее применяют свои РЭБ, которые так же нашли ключ для снижения эффективности 155-мм артиллерийских снарядов Exclibur с GPS-наведением.

Всё это приводит к тому, что война в Украине и вправду всё больше схожа с позиционной.

Позиционная война - это война, в ходе которой противостояние сторон проходит на сплошных, относительно стабильных фронтах (позициях) с глубокоэшелонированной обороной, с продвижением не на километры и десятки километров, а десятки и сотни метров.

Но, позиционная война может, как способствовать противнику, накапливать резервы, так и истощать их. И это главный посыл Валерия Залужного в статье. Сейчас для СОУ важно не столько освобождение территорий, сколько истощение противника, пока принимаются решения о качественном улучшении возможностей армии в наступлении. Эти качественные изменения возможны уже в 2024 году, а до того, основной задачей украинской армии должно быть удержание линии фронта и создание условий, которые бы не позволили россиянам наращивать свой потенциал.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Александр Коваленко Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

22:15 Украина
"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

22:00 Украина
США уменьшают размер пакетов военной помощи Украине - Белый дом

США уменьшают размер пакетов военной помощи Украине - Белый дом

21:39 Политика
Все главные новости

Последние новости

06:55

Запутанная осенняя загадка: лишь самые внимательные за 7 секунд найдут солнышко

06:25

Почему говорить "головокружіння" неправильно: какое правильное слово стоит использовать

06:10

Что на самом деле сказал Залужный в статье для The Economistмнение

05:26

Месяц будет очень сложным: 4 знакам зодиака очень не повезет в ноябреВидео

04:30

Нужно найти собачку среди мишек: веселая головоломка для самых внимательных

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:40

7 лучших упражнений для ягодиц: как получить желанные формы в домашних условияхВидео

02:20

Не работает пульт: простые шаги для его перезапуска

01:30

Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине

00:14

Что нельзя выбрасывать 5 ноября, чтобы не притянуть бедность: важные приметы

Реклама
03 ноября, пятница
23:05

Смарт-мобилизация: в Минобороны рассказали, когда ее запустят

22:48

В Украине может повыситься тариф на электроэнергию: министр назвал сроки

22:43

Действовали классически: эксперт назвал зачинщиков погромов в Дагестане

22:37

Стало известно, зачем Пугачева приехала в Россию

22:27

Эксперт пояснил, какую "рыбу в мутной воде" антиеврейских протестов хочет поймать Эрдоган

22:15

Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

22:13

"Великие люди по душе": российский актер Певцов восхитился Путиным и СталинымВидео

22:00

"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

21:53

Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком

21:39

США уменьшают размер пакетов военной помощи Украине - Белый дом

21:38

Красивая женщина без позиции: Надя Мейхер станцевала странный танецВидео

Реклама
21:18

6 причин не ставить микроволновку на холодильник: эти правила знают не все

20:57

В Крыму оккупанты зверски задержали девушку за соцсети на украинском языке

20:24

РФ усиливает давление: в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении

20:16

В Словакии вице-спикер от пропутинской партии снял портрет президента и "повесил" Че Гевару

19:48

Скандал в ООН: Небензя "наехал" на Израиль - ему напомнили об Украине

19:31

Кого нужно бояться в Черном море: ошеломительные сведения о голубой бездне

19:30

Ворвется штормовой ветер: почти всю Украину будет заливать сильный дождь

19:10

Победная стратегия ВСУ: существует ли она?мнение

19:00

Атаки будут массированными: в ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов

18:44

США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн: что войдет

18:19

Интервью Залужного о "войне в тупике" всколыхнуло США: в Politico описали последствия

18:16

Ты удивишься, насколько это просто: 2 продукта, которые пожалеют кошелек и сделают кожу сияющей, как у Хейли Бибер

18:15

Как сделать мелирование дома за 5 минут: вам понадобится только расческаВидео

18:10

Этот оригинальный салат поразит всех на Новый год 2024: рецепт за 15 минутВидео

17:30

В Украине бегут вверх цены на важный для каждой кухни продукт: что случилось

17:29

Любимый десерт принцессы Дианы: повар королевской семьи впервые раскрыл рецептВидео

17:27

Одна привычка из жизни, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем: проверь себя

17:12

Налетит дождь и штормовой ветер 20 м/с: украинцев предупредили об опасности на выходные

16:58

"Украина будет наша": Лукашенко выдал феерический бред насчет Зеленского

16:53

ВСУ разгромили оккупантов на фронте: уничтожены несколько десятков техники и склады

Реклама
16:51

Кацурина показала, что Дантес делает в кровати в их новом жилье

16:47

Водитель нарушил ПДД за 40 минут до ДТП, а жертва только закончила школу: подробности аварии с нардепом

16:39

Президент назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ

16:07

Кого нельзя пускать в дом 4 ноября, чтобы не пришли беды: приметы и запреты дня

16:04

Около 6 тысяч грн: как украинцам получить деньги от ООН

16:03

"Без этого не будет результата": Данилов прокомментировал статью Залужного

16:01

"Война растянется на 3-4 года": Гетьман сказал, где будут самые ожесточенные бои

15:56

"На нас напали": Путин наврал с три короба и выдумал новый повод войны с Украиной

15:51

Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в 2024 году

15:28

Целая колонна попала под огонь: в ВСУ подтвердили разгром оккупантов под Угледаром

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять