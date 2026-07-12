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Что на самом деле поразили дроны СБУ в России: Копытько раскрыл правду

Алексей Копытько
12 июля 2026, 08:10
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Аналитик объясняет, почему официальные заявления СБУ о целях ударов не совпадают с тем, что видно на видео и спутниковых снимках.
Атака на НПЗ в РФ
Атака на НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В рамках продолжающихся ударов по топливной инфраструктуре России 9 июля СБУ атаковала нефтехранилища в Твери и Ставропольском крае, сообщив об уничтожении объектов Росрезерва. Аналитик Алексей Копытько разбирает видеосвидетельства и указывает на нестыковки между официальными формулировками и реальными целями ударов. В колонке он объясняет, чьи именно резервуары пострадали и какие последствия это может иметь для топливного рынка России. Публикуем текст автора.

Пожары и путаница.

В рамках 40-дневки принуждения России к адекватности СБУ 9 июля успешно атаковала два нефтехранилища – в Твери и в пригороде Ставрополя (хутор Вязники). Есть фото-видео, пожар, всё как положено. Т.е., факт поражения на лицо.

видео дня

Маленькая деталь – до конца неясно, что формально поражено.

В сообщении СБУ указано, что они целились в объект Росрезерва – ФГКУ "Комбинат "Красная заря" (на картинке 1, на картинке 2 – в центре и справа). Аналогичный объект – ФГКУ "Маяк" (он же "Темп" до 2023 г.) – был атакован 14 июня в Рыбинске (Ярославская область), после чего долго и хорошо горел.

Нюанс в том, что забор-в-забор к "Красной заре" примыкает нефтебаза ООО СО "Тверьнефтепродукт" (структура Сургутнефтегаза, на картинке 2 слева). И, судя по видеосвидетельствам, горит один из резервуаров этой компании. Что, вероятно, даже лучче. Ибо резервуары частных буржуинов обшиты защитной сеткой, которую удалось пробить. Спутниковые снимки через пару дней покажут.

Государственные бочки – голые. Хотя в эту же локацию уже прилетало в январе 2025 года. Значит, прилетит ещё.

"Сургутнефтегаз" имеет 8 АЗС в Твери. Поражение их объекта добавит хлопот менеджменту и тревог местным жителям.

Что касается бочек Росрезерва – их могут задействовать для поддержки топливом армии и столицы. Как и рыбинский объект, тверской скорее интересен европейцам.

Относительно Ставрополя – там на небольшом пятачке расположены три нефтебазы, причём две из них в названии отсылают к региону. Поэтому СМИ наполнялись версиями.

До тех пор, пока местные власти не уточнили: объявлен режим ЧС на объекте компании "Роснефть-Ставрополье" (картинки 3-4).

После отработки Кубани логичный шаг – проинспектировать соседний регион, где много аграриев. Это добавит конкуренции за топливо, будет подстёгивать российских военных к воровству. Ну, и слегка взбодрит дорогих россиян…

Сюжет с будированием танкеров в Таганроге и на Азове развивать не буду – там всё последовательно и наглядно, многие написали. Свободного движения по Дону уже не будет.

Самое интересное: есть видеофиксация прорыва десятков дронов, которые спокойно отрабатывают цели на выбор. Накануне СБС как раз проредили 3 РЛС на стыке Донецкой и Запорожской областей с дирекцией на Азов.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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