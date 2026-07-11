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"Один на один - это очень рискованная затея": Денисенко о переговорах Зеленского и Путина

Вадим Денисенко
11 июля 2026, 19:10
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Аналитик объясняет, почему изменение риторики Вашингтона в отношении Украины - это уже лучше, чем было, но пока речь не идет о мирных переговорах.
Зеленский, Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

После телефонного разговора Зеленского с Трампом и на фоне анонсированного визита Андрея Сибиги в Китай активно обсуждают, насколько близко мы подошли к реальным мирным переговорам. Руководитель аналитического центра "Деловая Столица" Вадим Денисенко считает, что ключевые выводы можно делать только после разговора Трампа с Путиным. В своей колонке он объясняет, почему изменение риторики Вашингтона - это ещё не мир, и что на самом деле стоит за поездкой Сибиги в Пекин. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Трамп, Зеленский и визит Сибиги в Китай

Пока мы находимся очень далеко от реальных переговоров

видео дня

1. Беседа Зеленского и Трампа прошла на удивление удачно. По сути, мы получили все, на что можно было бы надеяться. Но есть один нюанс: нам нужно дождаться разговора Трампа с Путиным. И только тогда можно делать какие-то промежуточные выводы, в том числе и о том, дадут ли нам лицензию на "Патриоты".

2. Дело в том, что примерно месяц назад все начали отмечать изменение позиции США (команды Трампа) в отношении Украины. Я тогда писал и сейчас лишь повторю: в Вашингтоне понимают, что переговоры зашли в тупик и у США нет рычагов влияния на РФ, чтобы остановить танкерный флот, а значит, и заставить Путина сесть за стол переговоров. Но для республиканцев с электоральной точки зрения невыгодно демонстрировать слабость Трампа.

3. Именно поэтому было принято решение изменить риторику. И теперь в США на самом высоком уровне говорят об изменениях на поле боя, о преимуществах Украины и, самое главное, о том, что Путин и Зеленский должны вдвоем, за столом переговоров, решить вопрос о мире. Сразу нужно сказать: один на один - это очень рискованная история.

4. Плохо это или хорошо (я о смене риторики)? Ответ прост - это лучше, чем было раньше, но это точно не о мирных переговорах. То, что этот перелом произошел, - это, безусловно, плюс. Ведь, как минимум, некоторое время команде Трампа придется играть в эту игру, если она не хочет наделать проблем с выборами (хотя и здесь не стоит переоценивать украинский вопрос, особенно на фоне очередного обострения в ирано-американских отношениях).

5. Что касается анонсированного визита Сибиги в Китай, то здесь мы должны понимать: этот визит не о мирных переговорах. Китай о мире и своём участии в переговорах будет в первую очередь говорить с американцами. Ведь для него эти переговоры не о том, чей Донбасс, а о том, как КНР будет зарабатывать на ЕС и как торговля КНР будет сосуществовать в многоугольнике ЕС-США-КНР-Турция. Визит Сибиги посвящен тому, можно ли с этими людьми хоть о чем-то реально договориться.

6. Одна из главных причин, по которой этот визит стал возможен, - неадекватность Путина, который хочет расширения войны на третьи страны (в том числе через территорию Беларуси). Китай, с одной стороны, демонстрирует Путину, что его позиция может быть иной, чем сейчас. С другой - Китай готовится к переговорам с США и считает, что там может быть поднят вопрос об Украине. А значит, нужно быть готовым и к этому разговору.

7. На фоне всего этого позиция Путина остается неизменной: он не хочет переговоров, он не верит в какие-либо бунты в РФ, считает бензиновый кризис временным явлением и не верит в то, что США и Китай договорится об оказании давления на РФ.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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