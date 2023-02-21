Что на самом деле означает визит Байдена

Путину дают четко понять, что Украина один на один не останется и может рассчитывать на дальнейший расширенный характер помощи Запада и прежде всего США.

Джо Байден / president.gov.ua

Топ-темой безусловно, стал исторический визит президента США Джо Байдена в Киев. Примечательный выбор даты визита - перед годовщиной российского вторжения.

В то время, как СМИ нагнетали истерию по поводу того, что Россия пытается путем ядерного шантажа помешать визита президента США Джо Байдена в Европу и ослабить международную поддержку Украины, в Киев прибывает американский лидер.

Сильный ход.

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Не анонсированный визит президента США Джо Байдена в Киев, по моему мнению, дает ряд однозначных посылов руководству как российской федерации, так и западных партнеров в отношении Украины.

Главный из которых - Путину дают четко понять, что Украина один на один не останется и может рассчитывать на дальнейший расширенный характер помощи Запада и прежде всего США.

Байден однозначно дает понять россии, что Украина находится в орбите военно-политического влияния Соединенных Штатов Америки и Соединенные Штаты рассматривают ее как ключевого военно-политического партнера на постсоветском пространстве.

Прозвучали новые заявления о расширении как макроэкономической, так и военно-технической помощи со стороны Штатов. Причем речь идет о наступательных видах вооружения.

Визит Байдена также является четким сигналом российской федерации о том, что ее попытки вернуть Украину в зону своего влияния будут нивелированы американской стороной. Ей буквально в лоб говорят о невозможности повторения сценария февраля-2022. О том, что все ее попытки вернуть Украину в орбиту своего влияния, обречены на провал. О том, что лучше отступить сейчас, пока агрессору не нанесли сокрушительное поражение.

Более того, этим дается четкий сигнал относительно дальнейшего хода военного противостояния в Украине.

То есть, речь идет не только о предоставлении расширенной военно-технической помощи, финансовой, макроэкономической, но и соответственно, рассматриваются дальнейшие процессы по интеграции Украины как в структуры НАТО, так и ЕС.

Это, фактически, гарантии безопасности. Если лидер первой страны в мире приезжает, то это дает четко понять российской стороне, что вопрос изменения дальнейшего существования украинского государства не рассматривается априори.

Еще один сигнал - странам Европы. Им дают понять, что надо еще больше увеличивать и макрофинансовую, и военно-техническую помощь Украине. И не просто увеличить, но и ускорить такой вид поддержки.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда