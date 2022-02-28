Что изменит участие белорусской армии в войне на стороне России

Когда Лукашенко направит в Украину белорусские войска для помощи российским, нашей стране будет тяжело / Reuters

Беларусь участвует в войне России против Украины фактически с первых дней. Этому есть видеодоказательства, находящиеся в открытом доступе: зафиксировано, как белорусские танкисты на украинской территории общаются с нашими гражданами. Так что вооруженные силы Беларуси уже присутствуют на нашей территории.

С момента начала участия Беларуси эта война носит региональный характер. Таким образом, речь идет уже не о вооруженном конфликте между Украиной и Россией, а о региональной войне в Европе.

Однако Лукашенко подумывает направить в Украину белорусские войска, чтобы они действовали совместно с российскими. Когда это случится, Украине будет тяжелее. Поскольку белорусская армия не самая худшая, а по некоторым параметрам даже лучше российской. В частности, у белорусской армии лучше дисциплина, укомплектованность и оснащение. В российской армии – сами посмотрите на солдат, которых задерживают в Украине – разброд и шатание. Чтобы укомплектовать части и ввести их в Украину, в России собрали солдат из разных частей, то есть они даже не знают друг друга, познакомились только на учениях и не проходили боевого слаживания. С военной точки зрения, это классический вариант "пушечного мяса". Поэтому российские войска так и деморализованы. Российские офицеры не знают личного состава и при первой же опасности бегут первыми. Обратите внимание, сколько мы взяли в плен российских солдат, и только пара офицеров случайно попала к нам в плен, то есть офицеры убегают раньше, чем солдаты успевают сообразить, что надо бежать.

Белорусскую армию Лукашенко держит укомплектованной. Она более-менее хорошо оснащена. Ведь Лукашенко регулярно покупал для армии оружие, современные системы и даже с Китаем делал совместное вооружение, например, РСЗО "Полонез". Кстати, это очень серьезная штука с дальностью 200 км, и для нас это будет очень больно, если они её применят.

Единственный плюс в нашу пользу – это мотивация белорусской армии, т.е. насколько белорусы сегодня готовы прийти в Украину и убивать украинцев.

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В любом случае будет приказ верховного главнокомандующего Беларуси. Надеяться на то, что Лукашенко посетит здравый смысл, и он одумается, бесполезно, потому как он завязан в единой системе с Путиным.

Путин уже сжег за собой все мосты и просто не может остановиться. Даже если у него появится в голове луч сознания, он уже не сможет остановить свою военную машину. Генералы уже почувствовали кровь, дорвались до войны. До этого они долго били копытом, хотели в бой, а их не пускали: Грузию им не дали громить полностью, им не дали вмешаться в Нагорном Карабахе. А в Украине они просто дорвались до войны. В результате они не пытаются сесть и подумать – они просто сразу бросают в бой те резервы, которые у них есть. Есть войска – вперед, в бой.

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И они бьются. В частности, которые сутки они бьются в районе Гостомеля – о бетонную стену головой в надежде, что когда-то они ее пробьют.

В такой ситуации помощь Запада для нас будет очень важна. Если нам своевременно поставят все обещанное оружие, топливо, боеприпасы и т.д., это будет очень ценно.

Так что Лукашенко становится в один ряд с Путиным – в ряд военных преступников, людей, развязавших региональную войну в Европе.

Путин прибегнул к помощи белорусской армии только потому, что ему не хватает собственных сил. Казахстан и Таджикистан отказались помогать России в войне, Армения до сих пор не может прийти в себя после поражения в карабахской войне. Вот и остаётся Беларусь. Поэтому Путин и давит Лукашенко, чтобы тот дал войска.

Есть информация, что Путин хотел объявить мобилизацию на полмиллиона человек, но ему объяснили, что полмиллиона они будут ловить полгода. Именно ловить, особенно сейчас, когда пошла антивоенная кампания. Ведь найти желающих "пойти пострелять укропов", как у них говорили в 2014 году, уже мало. Соответственно, Путину нужна Беларусь, чтобы спасти положение. Это его крик о помощи.

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Если Лукашенко не совсем глупый человек, то как раз сейчас он вполне может поторговаться с Путиным о своих преференциях и решить, поддержать Россию или нет, и, если поддержать, то на каких условиях.

Бо́льшую опасность для нас представляет сухопутная группировка белорусских войск, нежели авиация. У Беларуси есть авиация, но она не так сильна.

Однако для нас есть один положительный момент - у белорусской армии нет боевого опыта. Вообще. Белорусы за 30 лет нигде никогда не воевали. Первый боевой опыт они должны были получить сейчас, потому что Путин попросил Лукашенко предоставить ограниченный контингент войск в Сирию, и вроде как Беларусь готовилась отправить туда 200 человек, и это был бы первый боевой опыт белорусской армии. Но того так и не случилось. Так что белорусская армия необстрелянная.

Выходит, что по мотивации и боевому опыту у белорусской армии – ноль, но у нее хорошая дисциплина и организованность.

Еще вопрос – какой будет боевая слаженность белорусов с российскими войсками. Ведь это уже будут объединенные вооруженные силы союзного государства, как было написано об учениях "Союзная решимость-2020". Командовать ими всеми будет генштаб РФ.

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Согласится ли на это Лукашенко, сложно сказать. Как отреагирует белорусский народ, мы можем предположить, учитывая то, что Лукашенко справился со всеми протестными настроениями в народе. Надеяться на то, что завтра белорусы выйдут на улицы с призывом "Не убивайте наших сыновей", бессмысленно.

Так и в России сейчас единственный, кто падает в обморок от происходящего, это матери солдат, которые слышат в трубке: "Мама, я в плену в Украине". В РФ ведь все заблокировано: Фейсбук, YouTube и прочие источники информации. Россияне ничего не видят и не слышат про войну. Они даже не могут открыть сайт, содержащий сведения об убитых и пленных российский военных на территории Украины, который оперативно создало Министерство обороны Украины. Это информационная война, и первое, что в ней делают – лишают противника возможности влиять на умы своих граждан.

Что же касается сроков, то для того, чтобы дойти до Киева, белорусской армии хватит суток. Колесная колонна 500 км преодолевает за сутки, гусеничная – 200 км за сутки. Если не останавливаться, то им хватит полутора суток, чтобы пройти 300-400 км. Только остается вопрос заправки техники и кормежки людей. Каждые два часа нужно делать привал, чтобы механики отдохнули, иначе они будут спать за рычагами и разбивать технику.

Да, у нас есть "Байрактары", которые уничтожали колонны противника в пути. Но не всегда и не везде все можно предусмотреть…

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Так что самая горячая и напряженная пора нас ждет сегодня, 28 февраля.

Однако не исключено, что Лукашенко попытается найти для себя "запасной аэродром" на случай, если будет тонуть Путин – чтобы он не утянул его с собой. Однако вероятность того, что Лукашенко поступит так, очень невелика.

Дело в том, что переговорный процесс сегодня невозможен, потому что Путин понимает переговорный процесс только в формате Минск-3, то есть на еще более худших условиях для Украины. По-другому он эти переговоры не понимает. Он четко сказал, чего хочет от нас: демилитаризация, нейтралитет, закрепление России как гаранта безопасности Украины, никаких связей с Западом. Путин не изменит свою позицию никогда.

Если переговоры дадут передышку войскам, это очень хорошо. Но, в любом случае, это будет просто обмен мнениями: мы озвучим свою позицию, Россия – свою.

Украина хочет сохранить суверенитет. Потому она не будет прекращать связи с НАТО, и нейтралитет мы не можем гарантировать, поскольку так у нас не будет безопасности, и в этом случае нас сразу поглотит Россия. Разоружиться сейчас, когда вся Европа везет нам оружие, помогает, и у нас есть шанс хоть чуть-чуть усилить свою армию, будет выстрелом себе в ногу.

К слову, встреча украинской и российской делегаций на белорусской границе может сыграть с нами злую шутку. Выдохшиеся российские войска срочно требуют оперативной паузы в военных действиях для того, чтобы Путин успел перебросить резерв.

Такую ошибку совершил Порошенко в июле 2014 года, когда приказал нашим войскам прекратить огонь в одностороннем порядке. В результате, когда мы восстановили наступление, мы уже встретили регулярные части РФ, которые успели перебросить на нашу территорию. Поэтому такая пауза может быть опасна для нас.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда