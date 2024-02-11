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Что должен делать новый главком?

Юрий Касьянов
11 февраля 2024, 08:58
Самое главное, генерал-полковнику Сырскому предстоит хотя бы попытаться восстановить управляемость войск.
Александр Сырский, украинские военные
Александр Сырский, украинские военные / Telegram Сырский, Командование Объединенных сил ВСУ

Что должен делать новый главком? То же самое, что делал прежний - управлять войсками, планировать подготовку, обеспечение войск, разрабатывать военные операции.

Проблемы те же, только их будет больше и больше, потому что люди устают, мобилизация тормозит, техники мало, а снарядов - мизер. И западная военная помощь не увеличивается. С каждой минутой враг становится сильнее, а мы - слабее.

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Нужны мощные оборонительные рубежи - первая, вторая линии обороны, третья, четвертая, пятая... пятидесятая - вплоть до самого Львова, чтобы противник знал: сломает первую, придется ломать вторую. Надо беречь бойцов - это сегодня самый ценный ресурс.

Нужны нестандартные решения; одно из них - массированные дальние (стратегические) беспилотные бомбардировки предприятий военно-промышленного комплекса, аэродромов стратегической и фронтовой авиации. Это то, что мы можем и должны делать - уничтожать технику врага еще до того, как она попадет на фронт.

Но самое главное, генерал-полковнику Сырскому предстоит хотя бы попытаться восстановить управляемость войск. Восстановить необходимый армии принцип единоначалия.

Мало того, что у нас функции Минобороны и Генштаба разделены невнятно и часто пересекаются, у нас и полномочия главкома толком не прописаны, а офис президента имеет привычку вмешиваться в военные процессы до уровня бригады и батальона через головы командующих.

У нас, фактически, Флот воюет отдельно, Воздушные силы - отдельно, ССО - отдельно, у ГУР своя маленькая победоносная война, даже Сухопутные войска часто воюют отдельно от воли главкома, что мы видели при Залужном.

Отсутствие единоначалия приводит к безответственности, управленческому бардаку, поощряет непрофессионализм руководителей - и это главное, что нам мешает выиграть войну. А не отсутствие F-16, нехватка снарядов и бойцов.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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