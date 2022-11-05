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Что будет после полного распада России

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

5 ноября 2022, 19:20

Призраки псевдо-государств (таких как "ДНР" и "ЛНР") воскреснут в самой россии и будут работать на ее распад.

Распад России, карта россии
После полного распада России некоторіе "куски" подберет Китай, считает Фесенко / ua.depositphotos.com

Затяжной и глубокий политический кризис, "Смута". Этот сценарий возможен в случае резкого ослабления центральной власти в россии. Суть этого сценария – в начале войны всех против всех: различных властных и околовластных группировок между собой, частных армий с официальными Вооруженными силами, местных и национальных элит с центральной властью, стихийных бунтов по разным поводам. В данном случае термин "война" используется в прямом смысле, так как речь будет идти об использовании оружия и военизированных структур. Еще одна особенность этого процесса – в его стихийности. В рамках этого сценария велика вероятность частой смены формальной центральной власти в россии.

Триггером (спусковым крючком) для этого сценария может стать резкое обострение борьбы за власть в рф либо в случае смерти путина, либо в результате переворота, а возможно и вследствие катастрофических поражений российской армии в Украине. Логическая цепочка развития внутриполитического кризиса будет такой – а) обвальная делегитимизация центральной российской власти; б) резкое обострение насильственной борьбы за власть в рф и на центральном, и на местном уровнях; в) цепная реакция насилия в различных формах.

В случае возникновения такой ситуации российские войска достаточно быстро уйдут (и/или будут выведены) из Украины, хотя бы частично. Они понадобятся для внутриполитической борьбы в россии. Этот сценарий является еще одним окном возможностей для быстрого освобождения оккупированных территорий Украины. Однако внутриполитическая борьба в россии может частично захватывать и некоторые приграничные регионы Украины (прежде всего, Донбасс и Крым). Также будет велика вероятность бандитских набегов из приграничных регионов россии на приграничные регионы Украины. Поэтому Вооруженным силам Украины периодически придется проводить боевые действия на территории россии.

Но самая сложная и опасная проблема, которая может возникнуть в рамках данного сценария – это контроль над ядерным оружием рф. Поэтому Запад (США, НАТО и ЕС) и Украина должны быть готовы к совместным и скоординированным действиям (возможно, и с некоторыми российскими политическими силами) по обеспечению контроля над российским ядерным оружием, и нейтрализации его использования.

Смута по своей сути будет переходным политическим периодом и завершится некоей стабилизацией (возможно при участии внешних игроков). Эта стабилизация может произойти в форме восстановления централизованной структуры госуправления в россии. Если это будет происходить стихийно, то к власти могут прийти "силовики", со всеми рисками, вытекающими из их политической сути. Если стабилизации будут способствовать внешние игроки, то возможен приход к власти "технократов", или коалиции "технократов" с умеренными и прагматично настроенными "силовиками". Но весьма вероятно, что в процессе "смуты" и последующей стабилизации произойдет либо полный, либо частичный распад рф.

Полный распад рф

Этот сценарий может стать следствием стихийного и масштабного политического кризиса в россии ("Смуты" в наиболее полном проявлении), полного распада централизованной системы управления. Распад в этом случае может происходить, скорее всего, по административным границам субъектов нынешней рф, но могут также возникать федерации или конфедерации ряда бывших субъектов рф и новые квази-государственные образования на основе силового ресурса своих основателей. Часть новых государственных образований на обломках рф может возникать при содействии и под покровительством соседних государств. В частности, с высокой вероятностью это может произойти в Сибири и на Дальнем Востоке, где Китай может взять под свой протекторат регионы, богатые природными ресурсами. Призраки псевдо-государств (таких как "ДНР" и "ЛНР") в этом случае воскреснут в самой россии и будут работать на ее распад. Путинская россия запускала вирус распада и раскола государственности против своих соседей, но этот бумеранг может вернуться в рф и будет разрушать ее изнутри.

Данный сценарий может стать возможным только в результате системных и значительных военных поражений россии в Украине, что и спровоцирует глубокий политический кризис в рф с последующим ее распадом. Начало процесса распада рф, естественно, отвлечет внимание конкурирующих политических группировок в россии и российской армии от Украины. Они сосредоточатся на процессе борьбы за власть в россии. Для Украины возникнет благоприятная возможность полностью освободить все оккупированные территории, включая Донбасс и Крым. Более того, в рамках данного сценария Украина сможет существенно влиять на целый ряд новых государственных образований на обломах путинской империи.

При всей привлекательности данного сценария для многих украинцев, на данный момент он представляется не самым вероятным. Для его реализации необходимо совпадение целого ряда факторов – резкое ослабление центральной власти (прежде всего, существующих силовых структур) с потерей управляемости и контроля над субъектами федерации, совпадение острого политического кризиса с резким ухудшением социально-экономической ситуации в россии, способность и стремление местных элит взять власть в свои руки. Пока на территории рф не наблюдается сколь-либо заметной национально-освободительной борьбы. Местные элиты, которые сейчас выглядят относительно слабыми, могут проявить стремление к государственной самостоятельности только в условиях Большой Смуты, такого обострения борьбы за власть в россии, которое приведет к коллапсу централизованной системы управления. В этих условиях для местных элит провозглашение "самостийности" своих регионов будет единственным способом сохранить управляемость на своей территории и обеспечить свое выживание (в политическом, экономическом и даже физическом смыслах).

Полураспад рф

Данный сценарий предполагает не полный распад рф, а частичный, т.е отделение от россии отдельных национальных республик, а также некоторых других территориальных образований. При этом под контролем центральной российской власти может сохраниться преобладающая или значительная часть страны. Этот сценарий представляется более вероятным, чем полный распад рф в силу сильных традиций централизованного управления в россии, относительной слабости местных элит, и зависимости многих регионов рф от финансовой поддержки центра.

К этому сценарию, также, как и к предыдущему, могут привести значительные военные поражения россии в Украине. Соответственно, и при этом сценарии внимание конкурирующих политических группировок в россии и российской армии будет вынужденно отвлечено от Украины. В этом случае для Украины также возникнет благоприятная возможность полностью освободить все оккупированные территории, включая Донбасс и Крым.

Конфедерализация рф

Ослабление (но не критичное) центральной власти в рф (вследствие военных поражений в Украине и сильного внутриполитического кризиса) наряду с возрастанием роли региональных элит может привести к стихийной федерализации рф и даже к ее конфедерализации. Возможно и сочетание двух этих процессов, когда некоторые сильные и самодостаточные регионы будут сохранять связи с рф (или свое присутствие в рф) на основе принципов конфедеративности, т.е. на условиях своего почти полного суверенитета (как Чечня сейчас). В рамках данного сценария речь будет идти о сочетании общей государственной структуры рф с широкой самостоятельностью регионов. Это может быть выгодным и приемлемым сценарием и для региональных элит, и для части бывшей центральной власти. По сути, россией при этом будет править коалиция сильных региональных лидеров и представителей центрального госаппарата.

Поскольку данный сценарий также будет следствием сильного внутриполитического кризиса в россии, Украина и в этих условиях будет иметь хорошую возможность для освобождения всех оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым.

У многих читателей наверняка возникнет вопрос: а почему среди сформулированных вариантов дальнейшего развития политической ситуации в россии нет сценария демократизации?

Дело в том, что я не вижу предпосылок для прямого и быстрого перехода россии к демократической модели развития. Обвал самодержавия в россии в 1917 г. стал возможен в том числе в результате последствий революции 1905 г. и наличия либерально-демократических сил в Госдуме. А какие либерально-демократические силы в нынешней путинской госдуме?

Постепенная демократизация россии возможна только в том случае, если этот процесс инициирует (и то, скорее всего, в ограниченном виде на начальном этапе) кто-то из политических наследников путинского режима (условные "технократы"), либо возможный победитель в ходе постпутинской борьбы за власть. Решающим фактором в данном случае станет возможность проведения в россии достаточно свободных и конкурентных выборов. Однако и здесь может возникнуть проблема. Условные "демократы" могут победить на выборах в крупных городах и, как минимум, получат представительство в новом условно демократическом российском парламенте. А вот в российской глубинке и на периферии могут победить популистские и постимперские силы, те же коммунисты, "пост-путинцы" или "нео-путинцы". Как это не парадоксально, но оптимальным сценарием для самой россии может быть относительно стабильный и относительно конкурентный режим во главе с относительно умеренной переходной фигурой, сконцентрированной на внутрироссийских проблемах. Если оценивать по функциональной роли, это политический режим во главе с "Технократом" без имперских и диктаторских амбиций, однако, способный удержать и обеспечить стабильность в постпутинской россии.

Для Украины же оптимальным сценарием будет частичная или полная дезинтеграция россии (но при обеспечении международного контроля над российским ядерным оружием), желательно без масштабных насильственных конфликтов в этом процессе. Империя должна умереть! – вот девиз и основополагающий императив послевоенного периода для Украины в отношении россии. И это главное условие обеспечения национальной безопасности нашей страны, нейтрализации рисков новой агрессии россии против Украины.

Источник

война в Украине Владимир Фесенко
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