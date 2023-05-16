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Что будет, если Лукашенко не станет?

Андрей Санников
16 мая 2023, 06:00
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Уход Лукашенко и изменение политической системы в Беларуси в сторону демократизации позволят закончить эту войну и обезопасить Украину и Европу.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко заболел и ходит с повязкой на руке / фото пресс-службы Лукашенко

Как будут развиваться ситуация, если Лукашенко не станет? Наверное, будет очень серьезная драка пауков в банке, но преемственности я не ожидаю. Сошлюсь на пример Узбекистана, когда ту самую дочь, которую узбекский диктатор недолюбливал, сначала держали под домашним арестом и тут же посадили, а также начали преследование всех, кто был связан с кланом Каримова. Хотя там клановые отношения очень сильны, как и в Казахстане, и тем не менее воспроизводства даже в таких системах не получилось. Да, они стали переориентироваться на нового диктатора, но все же с помощью опоры на национальные интересы и национальные силы.

Кто такой Андрей Санников

Андре́й Оле́гович Са́нников (белор. Андрэй Алегавіч Саннікаў; 8 марта 1954, Минск) — белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Лукашенко же опирается только на интересы России. Он известен отрицанием всего белорусского. Он никогда даже не признавал, что история и культура Беларуси имеет право на существование. Для него это было чуждо, причем естественно чуждо – как выходец из деревни во времена Советского Союза он видел свою карьеру, только служа Компартии СССР, отрицая все, что было в Беларуси. То есть не признавая никаких репрессий, сталинского ГУЛАГа – он не признает Куропатов, где большевики расстреляли десятки тысяч людей. Поэтому сложно будет сказать, как это было в Казахстане и Узбекистане, где начали перестраиваться, но с соблюдением государственных интересов.

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Здесь можно ожидать попыток перехвата рычагов власти. И это на какой-то момент может получиться. Потому что война и то, что Лукашенко отдал Беларусь полностью во власть Путина – территориально, в военном отношении – позволяет россиянам активно вмешаться во все эти процессы и попытаться ставить своих людей.

Но я веду к тому, что мы зависим от Украины. Да и не только мы – безопасность Европы сегодня в руках мужественной Украины, которая нуждается в помощи. Помощь опять по какой-то неизвестной мне причине затормозилась. Санкции затормозились, снова возникла напряженная ситуация, хотя уже всем очевидно, что Путин не успокоится. Если даже предположить какую-то передышку, то до следующего удара у них есть больше возможностей для накопления сил просто в силу большего количества населения. То есть они могут мобилизовать больше людей и устроить еще одну мясорубку в Европе. Поэтому и ситуация в Беларуси, с одной стороны, зависит от Украины. С другой стороны, уход Лукашенко и изменение политической системы в Беларуси в сторону демократизации позволят закончить эту войну и обезопасить Украину и Европу. Потому что, если посмотреть на карту, только этот "балкон" белорусской территории позволяет вынашивать и осуществлять планы агрессии в отношении Европы.

Андрей Санников, специально для Главреда

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