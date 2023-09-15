Что будет, если китайцы через КНДР начнут давать России оружие

Если сделка с Китаем не состоится, России не хватит больше чем на год.

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Путин клянчит у Ким Чен Ына оружие / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Если сделка с Китаем через КНДР состоится, Россия сможет воевать ещё очень долго – три-пять лет, может быть, даже больше.

Если сделка не состоится, России не хватит больше чем на год. Иными словами, в такой ситуации летом 2024 года мы вполне можем рассчитывать на кризис военно-промышленного комплекса РФ, когда потребности фронта не будут покрываться возможностями российского ВПК. Именно это сейчас и происходит, потому-то Шойгу и бегает с протянутой рукой.

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Ведь зачем нужен Ким Чен Ын? Затем что уже сейчас у России огромный дефицит техники, вооружения, боеприпасов, и ей нечем покрывать потребности фронта. Поэтому Россия сегодня и бежит ко всем: к Ирану, чтобы дал боеприпасы и ракеты, к Северной Корее, чтобы тоже дала боеприпасы и ракеты, и т.д. Кстати, когда были переговоры в КНДР, на них присутствовал и представитель Китая, это не была двусторонняя встреча.

(...)

24 февраля 2022 года в Украину вторгалась профессиональная армия Российской Федерации, хорошо подготовленная, с контрактниками и минимальным количеством срочников. Потом Россия провела мобилизацию 350 тысяч человек (хотя, по некоторым оценкам, там набрали до 500 тысяч человек), и сейчас мы воюем с полупрофессиональной армией РФ. Всё это оперативный резерв (резерв первой очереди), то есть это люди, которых особо не нужно было учить – их достаточно было одеть, вооружить и поставить в строй. Им нужна была минимальная подготовка, чтобы вспомнить основные навыки, и всё, их можно было бросать на фронт. Это мы и видели – первые "мобики" оказались на фронте уже через две недели после мобилизации.

Теперь же, во время новой волны мобилизации, Россия будет набирать мужиков с гражданки, которые служили давным-давно, по возрасту – второй или третьей категории, не так резво бегают. Вот мне сейчас 57 лет – какой из меня солдат? Да, у меня есть навыки, да, я умею стрелять, но наденьте на меня всю экипировку, я со стула не встану. Возраст, возраст… Основная масса мобилизованных в РФ сейчас будет именно такая – 35-40 лет и больше. И эту армию нужно же ещё обучить. Но нет, её в кратчайшие сроки будут формировать, вооружать и отправлять на фронт.

С одной стороны, противник теряет в качестве военнослужащих, а мы в качестве растём, а с другой – человеческого ресурса у России очень много. А у нас всего по минимуму: танков дали по минимуму, артиллерии дали по минимуму, по снарядам у нас до сих пор лимиты, ракет нет, авиации нет. Если всё это дадут, тогда вопрос решится кардинально и быстро.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Олег Жданов, специально для Главреда

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