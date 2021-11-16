Почему Украине не стоит надеяться на помощь Британии, но в России все равно будут шуметь

В Украине зря восприняли с эйфорией сообщение о том, что Британия предоставит ей своих военнослужащих / МИД Украины

Британский таблоид The Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения, так как есть опасения по поводу возможного усиления российского вторжения. Вроде бы уже сейчас формируются британские силы в составе членов подразделений SAS (Special Air Service), специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников.

Впрочем, на самом деле такая помощь от Британии маловероятна. Потому что, во-первых, первоисточником этого сообщения является таблоид, причем таблоид, публикующий далеко не всегда правдивую информацию.

Во-вторых, британские власти несут ответственность за своих военнослужащих и прекрасно понимают, что Украина пребывает в состоянии войны с Россией, а потому существует большой риск, что эти люди погибнут. К тому же, если за семь лет войны с Российской Федерацией Британия не предоставила Украине никакой существенной военной помощи, способной переломить ход войны, вряд ли она это будет делать сейчас, в частности, она вряд ли будет отсылать сюда личный состав, своих обученных военнослужащих. Ведь люди – это самый ценный ресурс и самое дорогое, что может быть.

Поэтому Украина может рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку (в виде военной техники и вооружения) со стороны Британии.

У нас в стране это сообщение восприняли с эйфорией, будто такая помощь Британии способна переломить ход войны или остановить мигрантов, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе. Такая реакция является проявлением наших ожиданий и надежд на то, что мы наконец не будем одни противостоять российской армаде, которая в любой момент может пересечь линию столкновения и пойти дальше вглубь территории Украины. К тому же, война на Донбассе продолжается, и украинцам хотелось бы, чтобы те государства, которые в свое время подписывали Будапештский меморандум, все-таки начали его выполнять.

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Кроме того, это сообщение появилось после того, как аналогичное решение было официально принято в отношении Польши – Великобритания решила помочь Польше своими военнослужащими. Поэтому и в Украине возросли такие ожидания.

На самом же деле здесь больше надежд украинцев на подобную помощь со стороны Британии, чем правды. Поэтому не стоит относиться к появлению этой информации слишком серьезно, необходима ее проверка и подтверждение от официальных источников.

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Так что мы можем разве что гипотетически спрогнозировать практический и символический эффект от предоставления Британией 600 военнослужащих. Это была бы чисто символическая помощь, потому что 600 даже супер обученных бойцов не смогут переломить ход войны в пользу Украины. Ведь речь идет об огромном государстве – Российской Федерации, которая имеет чрезвычайно большое количество военнослужащих, а ее расходы на армию больше, чем расходы украинского бюджета в целом. Поэтому 600 даже лучших бойцов не смогут изменить ситуацию.

Впрочем, если бы Британия предоставила Украине своих десантников и спецназовцев, это был бы шаг демонстрации того, что западный мир поддерживает Украину в противостоянии с Россией и готов оказывать посильную помощь нашему государству.

В определенной степени все это сдерживало бы Российскую Федерацию от продолжения агрессивных форм ведения войны, пересечения линии разграничения и продвижения вглубь территории Украины.

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Безусловно, Россия не оставит без внимания эти сообщения, а, тем более, если помощь Британией действительно будет оказана. В России снова будет истерика из-за того, что на территории Украины действует натовский контингент – уже были сообщения и об афроамериканцах, которые воюют за Украину, и о прибалтийских женщинах-снайперах. Россия будет использовать это как доказательство того, что она противостоит не Украине, а НАТО. Кроме того, Россия снова будет говорить о том, что Украина находится под внешним управлением.

Однако, несмотря на то, что Россия продолжала бы свою агрессивную риторику, она бы снизила свою активность. То есть практические действия РФ либо затормозились бы, либо перешли бы в режим ожидания. Россия смотрела бы, будет ли поддержана британская инициатива, и не усилятся ли 600 британских десантников, например, польскими инициативами. Если бы помощь Британии имела эффект "снежного кома", России пришлось бы задуматься и, возможно, даже пойти на определенные уступки.

Однако все это очень маловероятно, потому что в современном мире каждый сам за себя.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда