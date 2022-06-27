Почему санкции и дефолт не остановят Россию

Санкции и дефолт не остановят Россию / Reuters

Может это странно будет звучать от экономиста, но я не верю, что текущие санкции или дефолт заставят Россию отказаться от своих замыслов.

Понимаю усталость от войны, но не надо выдавать желаемое за действительное.

Если кто-то плохо помнит историю, то напомню, что после того как Гитлер пришел к власти, то он отказался отдавать долги, что автоматически значило дефолт. Но это не помешало Германии за последующие годы построить мощную военную машину. А потом еще 4 года воевать против стран, чьи экономики были в разы больше.

Также международная изоляция не помешала Советскому союзу построить мощный ВПК.

И так же как санкции и дефолт не остановили Гитлера, то они не остановят Россию.

Да, Россия потеряла доступ к современным военным технологиям, хотя не надо исключать контрабанду и тайные поставки из нейтральных стран.

Однако, даже без этого, Россия имеет достаточно много собственных технологий прошлого столетия, которые позволят производить менее точное, но достаточно мощное оружие.

Также, в плане наличия и переработки основных ресурсов, таких как нефть, сталь, алюминий, Россия довольно самодостаточная страна. При необходимости Китай сможет обеспечить их определенными критическими материалами и отдельными технологиями. Не обязательно официально.

И все это позволит России производить технику, оружие. Может в меньших количествах и худшего качества, но этого будет достаточно для продолжения войны.

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Поскольку этих поставок нет, то сценарий развивается в направлении войны на истощение. И это неодократно повторяют западные политики. В связи с этим нужно понимать следующее. Война на истощение - это затяжной конфликт, во время которого страны воюют, исчерпывая свои имеющиеся ресурсы. Здесь в ход идут не только имеющиеся запасы, но и мобилизация ресурсов для нового производства. В России эти ресурсы есть. Может ресурсов для производства авиации у них мало, но есть достаточно ресурсов для артиллерии и боеприпасов.

И я не пытаюсь нагнетать. А объясняю, что не надо ждать чудо, а готовиться к долгой затяжной войне.