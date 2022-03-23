Почему Россию не устроят никакие референдумы в Украине

Президент Зеленский допустил проведение референдума в Украине об условиях переговоров с Россией / Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать народ путем всеукраинского референдума.

Во-первых, в Украине действует военное положение и ни референдум, ни изменения в Конституцию, ни выборы можно не проводить. То есть чтобы реализовать сказанное президентом, необходимо отменить военное положение. Но тогда это будет означать, что у нас закончилась война.

Соответственно, пока продолжаются боевые действия, никто не будет ничего отменять. Теоретически можно изменить закон "О военном положении", указав в нем, что можно изменять Конституцию (например, в случае угрозы национальной целостности или чего-то вроде этого), но этого не даст сделать народ.

Поэтому такая возможность тоже заблокирована. И даже если отменят военное положение или изменят закон, то о чем договариваться? Тем более, что у президента и Верховной Рады исчерпывающие возможности по проведению референдума. То есть президент может объявлять референдум относительно изменений в Конституцию, но Конституция Украины не демаркирует границу. Потому что вопрос границ регламентируется международными соглашениями. Ведь сама граница не прописана в Конституции-должен быть международный договор между государствами о том, где между ними проходит граница.

Следовательно, сначала должен появиться международный договор об изменении границы, далее его должна ратифицировать Верховная Рада, после чего Рада обращается к народу и только тогда народ может проголосовать за это на референдуме.

Поэтому даже на начальных стадиях, если говорить об изменении закона или отмены военного положения, должны состояться переговоры между двумя странами о демаркации границы, и это уже нереально.

Кроме того, референдум по вступлению в НАТО также невозможен, потому что изменить Конституцию из-за военного положения нереально, не говоря уже о самом изменении Украиной своего внеблокового статуса. Потому что это политически невыгодно, ведь тогда мы отбрасываем от себя своих международных партнеров.

Читайте такжеБолевой порог России: когда Кремль остановит войнуИ что бы мы ни говорили о том, что НАТО нам не помогает, мы прекрасно понимаем, что без помощи стран НАТО мы бы никуда не делись. Соответственно, мы можем вести переговоры о получении гарантий в обмен на внеблоковый статус. Но какими должны быть такие гарантии? У нас уже была одна под названием "Будапештский меморандум".

Представим себе - Украина садится за стол переговоров с европейскими коллегами относительно предоставления гарантий безопасности. Если агрессия будет продолжаться, то Запад должен воевать за нас. Но война уже идет и воевать надо уже сейчас. И если сейчас за нас не хотят воевать, то почему мы думаем, что они будут воевать завтра?

Так или иначе, сначала надо закончить войну. Но на каких условиях? Нельзя просто перестать стрелять и все закончится. Нужен вывод войск агрессора для того, чтобы страны Европы приехали сюда, построили нам, например, огромную стену и разместили у нас системы ПВО - то есть установили нам свои комплексы (а как иначе, если они за нас не будут воевать?!). На вывод войск, причем со всей территории Украины Путин, конечно, не пойдет.

Потому что если допускать изменение территориального устройства, то это нужно делать только под гарантии. Гарантии не могут быть достигнуты без восстановления территорий. То есть одно цепляется за другое.

Лучший для Украины вариант - вывод российских войск со всех наших территорий. После этого Россия должна заплатить нам за восстановление тех территорий, которые она заняла. Потом приходят европейцы, которые строят Украине великую стену и нашпиговывают нас лучшим оружием. И тут ни о каких гарантиях не может идти речь, ведь Европа к нам воевать не придет.

То есть сказать о референдуме - это одно. Но Зеленский, наверное, сказал это в контексте "там, где народ, там и я". Возможно, это даже был определенный аргумент, как лидера, в частности, на международной арене, направленный на то, чтобы показать, что президент лично ничего не решает, потому что за ним народ. Ведь трудно даже представить себе тот шум, который поднимется, если президент подаст, а парламент проголосует изменения в закон о военном положении.

Потому что реальных возможностей для таких действий у президента нет и быть не может.

Сергей Панасюк, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры Украино-Американского Университета Конкордия, специально для Главреда