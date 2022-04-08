УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему российская экономика до сих пор жива вопреки санкциям Запада

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

8 апреля 2022, 18:14

Санкции - это не фейерверк, а пресс. Особенно в случае с Россией, которая имеет запас прочности после нескольких десятилетий высоких цен на энергоносители.

Россия, экономика, кризис в РФ
Имитация стабильности российской экономики очень дорого стоит / Reuters

Общая усталость, которая есть у всех нас, провоцирует на отчаяние и злость. В том числе, на отчаяние в экономическом уничтожении России, которая все еще держится

Ну как так, месяц санкций, а в России еще не произошло переворота, они еще не едят бересту и Путин до сих пор сидит в своем бункере.

Более того, рубль стабилен, банки не обанкротились. Неужели санкции не действуют и Запад их имитирует?

Нет. Все не так. Санкции действуют. Просто в России еще есть ресурсы для того, чтобы их действие не вылезало на всеобщее обозрение. Они проедают запас прочности и лишь постепенно погружаются в бездну

Хорошая новость, что вся эта имитация стабильности очень дорого стоит.

Санкции против финансовой системы есть. Мы хотим видеть рубль по 200 или по 300, то бишь вообще его не видеть, Байден говорит про рубль по 200, а он, сц...ко, держится на уровне, как до войны. Не повод для отчаяния? Нет. Потому что это очень дорого стоит российской экономике, держать рубль без изменений, показывая призрачную стабильность, то ли российским гражданам по приказу Путина, то ли Путину в попытке Набибулиной прикрыть свой зад. Это только прямо стоило России 40 миллиардов долларов резервов. А еще есть много не прямым последствий от очень жесткой политики, концлагеря в экономике, которую ввели, чтобы удержать курс рубля.

Вспомните, что вытворяли лучшие экономисты современности, экономист Янукович и старший экономист Азирив, когда держали курс гривны по 8 ради благосклонности граждан. Они истощили экономику и этим только усилили санкции. За все надо платить. Особенно в такой сложной системе, как современная экономика. Содержание искусственного курса - это не лечение проблемы, это принятие морфия вместо лекарств.

Санкции против банков. Уже включили и Сбербанк, крупнейший банк России в перечень банков, попавших под сильнейшие санкции . Но нет банкопада.

И за это заплатит российский бюджет. Который будет тратить десятки миллиардов долларов на поддержание стабильности банковской системы, которую санкции сделали токсичными. Рекапитализация российских банков неизбежна. Они держатся на масштабном рефинансировании. И это очень дорого. И это только для того, чтобы удерживать стабильность. О развитии под такими санкциями в технологическом мире просто невозможно разговаривать.

Тысячи, то бишь миллионы производственных цепочек нарушены из-за тотальной изоляции России. Да, есть запасы на складах, что позволяет имитировать, что пока все в порядке. Но так не будет долго. Запасы заканчиваются. И уже скоро они не смогут найти то, что нельзя импортировать. И не говорите мне о контрабанде. Контрабанда-это маленький ручей по сравнению с большой рекой нормальной экономической деятельности. А остальные составы уже будут забить тем, что нельзя экспортировать. Но внутри страны то не нужно. Вот еще нет санкций на нефть, кроме американцев, это Европа не решилась на нефтяное эмбарго, но в Татарстане останавливает работу нефтеперерабатывающий комплекс из-за затоваривания.

Да, они уже не заплатили по собственным долгам. Но официального дефолта надо ждать 30 дней.

Война - это марафон. И экономическая война тоже. Санкции - это не фейерверк, это пресс. Особенно в случае с Россией, которая имеет его из-за наличия запаса прочности, после нескольких десятилетий высоких цен на энергоносители.

И да, это бесит. Но рацио говорит, что по другому и быть не могло.

Помните, Россия-то страна-фейк. И так во всем. В том числе, в экономике. Потемкинская стабильность не меняет прогнозов падения ВВП в этом году. Неслучайно уже их премьер говорит, что это будет самое большое испытание для России за 30 лет. В те 30 лет, в которые попадает и дефолт 1998 года, и кризис 2008 года и даже ужасные 90-е. Они все понимают. И ничего изменить не могут. Они видят, что будет с их экономикой через 3, 6, 9 месяца. И это влияет на их решения. Они не способны на жесты доброй воли, чтобы они там не говорили, но они способны понимать уровень угрозы и пытаются избежать катастрофы.

Да. Это трудно. Украинцы умирают от пуль в затылок сейчас и сразу, а российская экономика от санкций постепенно. Да, надо еще больше. Чтобы запас прочности российской экономики не пополнялся нефтедолларами. Но мы должны быть готовы и к долгой борьбе. И к тому, что див в мире не бывает. Кроме, конечно, см.

А вот с российской экономикой чуда не произойдет. Она обречена. И каждая санкция, и каждая контрсанкция углубляет тот кризис, к которому они приближаются. Не так быстро, как нам бы хотелось. К сожалению. Но неотвратимо, чтобы там не имитировали в Москве.

viber
новости России война в Украине экономический кризис
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недруговГороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемыГороскоп на сегодня, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемы Обворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доскеОбворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доске Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала УкраинуМама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину Красивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердцеКрасивый желто-голубой маникюр для тех, у кого Украина в сердце
Поддержите Главред

Последние новости

18:14

Почему российская экономика до сих пор жива вопреки санкциям Запада

18:13

Как и когда пикировать помидоры - пошаговый мастер-класс и советы новичкамВидео

18:02

Пытали и сожгли заживо: на Харьковщине ребенок и фельдшер погибли страшной смертью от рук россиян

17:56

У Зеленского ответили на предложение РФ сделать Беларусь одной из стран-гарантовВидео

17:40

Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: военный эксперт объяснил причину

Реклама
17:38

Оккупационные войска России готовят большое наступление на Донбасс – глава Донецкой ОВАВидео

17:35

Родителей убили, старшую дочь забрали с собой: под Киевом оккупанты расстреляли семью

17:30

В Житомирской области убирают несанкционированные препятствия с дорог государственного значения

17:27

Как убрать синяки под глазами: лайфхакиВидео

17:08

ВСУ нужно увеличить мощь ударов в 5 раз: военный эксперт назвал сроки окончания войны в Украине

17:06

Тодоренко молчит о войне в Украине из-за Путина: Панин вывел ведущую на чистую воду

17:03

Удар РФ по Краматорску: в Сети показали видео с ракетным запускомВидео

16:37

Пытались сбежать с младенцем: оккупанты жестоко убили в лесу возле Гостомеля целую семьюВидео

16:27

Деньги на крови: мародеры РФ вывозят через Беларусь украденные у украинцев автоФотоВидео

16:19

Кардинальные изменения и неожиданные повороты событий: названы знаки, которых ждут перемены в апреле

16:08

Как Россия нагло врет об ударе по вокзалу в Краматорскемнение

16:07

У Путина объяснили заявление о сроках войны против Украины и "целях" Кремля

15:58

Словакия передала Украине систему ПВО С-300: подробности

15:58

"Пробила очередное дно": Россия готовила провокацию для Джамалы

15:42

Военные преступления армии РФ в Украине: Штайнмайер призвал созвать трибунал против Путина и ЛавроваВидео

Реклама
15:25

У Путина саркома: Арестович назвал страшный диагноз российского диктатора

15:16

Если РФ попытается перебросить военные самолеты в Приднестровье, Украина будет их сбивать – Генштаб

14:59

"Сколько боли…": Осадчая показала письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей маме

14:59

"Будь сильным, как этот кухонный шкаф": Сеть облетело фото из разрушенного дома в Бородянке

14:47

39 погибших, из которых 4 детей, и полные больницы: детали обстрела россиянами вокзала в КраматорскеВидео

14:28

Почему Лукашенко пошлют вслед за русским кораблеммнение

14:21

"Гарем" Лукашенко: что известно о законной жене и любовницах белорусского диктатора

13:59

"Не копай, здесь газ": оккупанты рыли окопы по трубам, ибо не верили в наличие в селе газоснабженияВидео

13:53

91% жителей Украины не верят в тезис "россияне и украинцы – один народ": новый опрос

13:22

"Уж сколько их упало в бездну": Тодоренко не сдержалась после гибели экс-бойфренда в Буче

13:13

Лукашенко сделал свой перечень "недружественных государств", но без УкраиныВидео

12:55

Клопотенко ответил на бред Захаровой об украинском борщеВидео

12:47

ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 за 16 миллионов долларов метким выстрелом из Стугны

12:41

Переговоры Украины и России: Подоляк заявил, что сроков проведения следующей встречи нет

12:31

Победа Путина для России хуже поражениямнение

12:28

Ударили ракетой "Точка-У": Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли десятки людей

12:28

В МИУ рассказали, как наводят порядок на освобожденных территориях Киевщины, Сумщины и Черниговщины

12:19

Чернигов получил месячный запас еды и первые стройматериалы для восстановления – Тимошенко

12:16

Эмоциональный фон переговоров Украины и России изменился: Подоляк раскрыл деталиВидео

12:14

Снизить стресс и тревожность – 7 натуральных успокоительных

Реклама
12:06

В Украине отправили на тот свет 55 российских элитных десантников: в Сети привели данные

11:39

Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности УкраиныВидео

11:36

Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске - более 30 человек погибли, более 100 раненых

11:35

В сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхает

11:27

Путин, вероятно, не будет захватывать Киев - руководитель ПентагонаВидео

11:14

"Я знала, что он такой": Елена Кравец призналась, о чем говорит с Зеленским во время войныВидео

11:10

Пуля прошла через голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты застрели мать у нее на глазахВидео

11:08

Почему Штатам выгодна затяжная война в Украинемнение

10:54

Легендарный Pink Floyd, впервые за 30 лет выпустил песню и посвятил ее УкраинеВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять