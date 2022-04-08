Почему российская экономика до сих пор жива вопреки санкциям Запада

Имитация стабильности российской экономики очень дорого стоит / Reuters

Общая усталость, которая есть у всех нас, провоцирует на отчаяние и злость. В том числе, на отчаяние в экономическом уничтожении России, которая все еще держится

Ну как так, месяц санкций, а в России еще не произошло переворота, они еще не едят бересту и Путин до сих пор сидит в своем бункере.

Более того, рубль стабилен, банки не обанкротились. Неужели санкции не действуют и Запад их имитирует?

Нет. Все не так. Санкции действуют. Просто в России еще есть ресурсы для того, чтобы их действие не вылезало на всеобщее обозрение. Они проедают запас прочности и лишь постепенно погружаются в бездну

Хорошая новость, что вся эта имитация стабильности очень дорого стоит.

Санкции против финансовой системы есть. Мы хотим видеть рубль по 200 или по 300, то бишь вообще его не видеть, Байден говорит про рубль по 200, а он, сц...ко, держится на уровне, как до войны. Не повод для отчаяния? Нет. Потому что это очень дорого стоит российской экономике, держать рубль без изменений, показывая призрачную стабильность, то ли российским гражданам по приказу Путина, то ли Путину в попытке Набибулиной прикрыть свой зад. Это только прямо стоило России 40 миллиардов долларов резервов. А еще есть много не прямым последствий от очень жесткой политики, концлагеря в экономике, которую ввели, чтобы удержать курс рубля.

Вспомните, что вытворяли лучшие экономисты современности, экономист Янукович и старший экономист Азирив, когда держали курс гривны по 8 ради благосклонности граждан. Они истощили экономику и этим только усилили санкции. За все надо платить. Особенно в такой сложной системе, как современная экономика. Содержание искусственного курса - это не лечение проблемы, это принятие морфия вместо лекарств.

Санкции против банков. Уже включили и Сбербанк, крупнейший банк России в перечень банков, попавших под сильнейшие санкции . Но нет банкопада.

И за это заплатит российский бюджет. Который будет тратить десятки миллиардов долларов на поддержание стабильности банковской системы, которую санкции сделали токсичными. Рекапитализация российских банков неизбежна. Они держатся на масштабном рефинансировании. И это очень дорого. И это только для того, чтобы удерживать стабильность. О развитии под такими санкциями в технологическом мире просто невозможно разговаривать.

Тысячи, то бишь миллионы производственных цепочек нарушены из-за тотальной изоляции России. Да, есть запасы на складах, что позволяет имитировать, что пока все в порядке. Но так не будет долго. Запасы заканчиваются. И уже скоро они не смогут найти то, что нельзя импортировать. И не говорите мне о контрабанде. Контрабанда-это маленький ручей по сравнению с большой рекой нормальной экономической деятельности. А остальные составы уже будут забить тем, что нельзя экспортировать. Но внутри страны то не нужно. Вот еще нет санкций на нефть, кроме американцев, это Европа не решилась на нефтяное эмбарго, но в Татарстане останавливает работу нефтеперерабатывающий комплекс из-за затоваривания.

Да, они уже не заплатили по собственным долгам. Но официального дефолта надо ждать 30 дней.

Война - это марафон. И экономическая война тоже. Санкции - это не фейерверк, это пресс. Особенно в случае с Россией, которая имеет его из-за наличия запаса прочности, после нескольких десятилетий высоких цен на энергоносители.

И да, это бесит. Но рацио говорит, что по другому и быть не могло.

Помните, Россия-то страна-фейк. И так во всем. В том числе, в экономике. Потемкинская стабильность не меняет прогнозов падения ВВП в этом году. Неслучайно уже их премьер говорит, что это будет самое большое испытание для России за 30 лет. В те 30 лет, в которые попадает и дефолт 1998 года, и кризис 2008 года и даже ужасные 90-е. Они все понимают. И ничего изменить не могут. Они видят, что будет с их экономикой через 3, 6, 9 месяца. И это влияет на их решения. Они не способны на жесты доброй воли, чтобы они там не говорили, но они способны понимать уровень угрозы и пытаются избежать катастрофы.

Да. Это трудно. Украинцы умирают от пуль в затылок сейчас и сразу, а российская экономика от санкций постепенно. Да, надо еще больше. Чтобы запас прочности российской экономики не пополнялся нефтедолларами. Но мы должны быть готовы и к долгой борьбе. И к тому, что див в мире не бывает. Кроме, конечно, см.

А вот с российской экономикой чуда не произойдет. Она обречена. И каждая санкция, и каждая контрсанкция углубляет тот кризис, к которому они приближаются. Не так быстро, как нам бы хотелось. К сожалению. Но неотвратимо, чтобы там не имитировали в Москве.