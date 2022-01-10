Почему Россия и США не смогли договориться в Женеве

В Женеве завершились переговоры США и России / Reuters

Любые переговоры важны, тем более, в диалоге между Россией и Соединенными Штатами. Для России, они, в первую очередь, важны, потому что таким образом она может донести до США свои претензии и требования.

Переговоры в Женеве состоялись, но без видимых результатов - Венди Шерман и его российский визави, Сергей Рябков, даже не пожали руки друг другу. Однако там прозвучали определенные заявления, которые не могут не волновать.

Приятно, что без Украины не собираются решать наши проблемы, ведь США подтвердило свою готовность вести многосторонний диалог. Кроме того, переговоры проходили на фоне обсуждения в Вашингтоне идеи увеличения поставок оружия Украине. Это также наложилось на заявления европейцев о том, что договоренности по Украине возможны только при условии присутствия в этих договоренностях самой Украины и европейцев, поэтому определенный фон и основы для этих переговоров были благоприятны для Украины.

Но неблагоприятным звоночком является возможность проведения переговоров между Вашингтоном и Москвой в вопросе стратегической стабильности. В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны выходят на определенные рамки поведения, что предполагает констатацию сфер влияния. То есть это не только нераспространение ядерного оружия, взаимодействие в борьбе с кибертерроризмом, техногенными катастрофами - это, прежде всего, вопрос существования зон, где есть исключительные интересы сторон, а также зон и с пересечением или конфликтом интересов, где стороны договариваются о неиспользовании определенных средств воздействия.

И стратегическое сдерживание - это не про субъектность территории, которая используется как арена для достижения компромиссов. То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий.

Реклама

Поэтому любые переговоры о стратегической стабильности надо достаточно осторожно анализировать, препарировать каждую утечку информации и быть наступательным в позиции с Вашингтоном, подчеркивая невозможность реализации им моделей, где есть вред украинским интересам.

Читайте такжеПереговоры США и России в Женеве: у Путина закатили истерикуЭто, конечно, не означает, что мы должны говорить, что чего-то не позволим, но речь должна идти о формировании благоприятного общественного мнения в США, позиции лоббистов в Вашингтоне, которые будут доносить мнение Киева как позицию государства (а не отдельно Зеленского) к американскому руководству, потому что без этого повлиять на разговоры о стратегической стабильности будет очень трудно.

Пока для Украины все хорошо складывается, ведь, во-первых, ни на какие ультиматумы со стороны России американцы не идут. Напротив, они подчеркивают, что вопрос распространения НАТО на восток - это вопрос стран, которые туда претендуют, а не России.

Второе, что может волновать Киев (хотя в Вашингтоне это опровергли) - возможное сокращение численности вооруженных сил США в Восточной Европе. То есть речь идет о неприсутствии американских военных контингентов больше, чем военная дипломатия в зоне Черного и Средиземного морей, вопрос перемещения военных баз США в Восточной Европе, а также вопрос увеличения летального оружия для Украины - все это также является вопросами по стратегической безопасности.

Украина должна настаивать на увеличении сотрудничества и количества американских военных у границ или внутри Украины - тогда мы будем иметь для себя определенные гарантии от российского вторжения, ибо как только американцы согласятся пойти, это откроет Украину для новой угрозы.

Однако у России есть рычаги давления на США - в первую очередь, это желание части демократов не нести бремя ответственности за Восточную Европу и Украину, разочарование в политическом руководстве Украины как достаточно токсичных персонажах, с которыми не стоит иметь дело, вопросы связанные с глобальными вызовами - например, с зеленым переходом, где позиция России важна для США, а также энергетической политики в ЕС и тому подобное.

То есть аргументов у России много, и у США здесь есть большой соблазн договориться. Но время "больших сделок" уже прошло и к ним уже не вернутся.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда