Почему-то, когда православные в Киеве праздновали Новый год, то Путин из штанишек и своего броника выпрыгивал, только бы его осквернить и испортить праздник.

Фурса объяснил, почему Путину вдруг захотелось "нормально отпраздновать Рождество" / kremlin.ru

Путин вводит "перемирие" на 36 часов и призывает украинскую армию сделать то же, "чтобы православные отпраздновали Рождество".

Такая любовь к православным у Путина проявилась сразу после разговора с известным поборником христианства - Эрдоганом.

Во-первых, советуем Путину купить календарь. Рождество уже прошло.

Во-вторых. Почему-то, когда православные в Киеве праздновали Новый год, то Путин из штанишек и своего броника выпрыгивал, только бы его осквернить и испортить праздник. А тут вдруг "надо нормально отпраздновать". Так и сказал бы: "нет больше ракет, не могу испортить еще и Рождество". Честнее было бы.

И, в-третьих. Перемирие на праздники, даже религиозные, - это огромное лицемерие. То есть до праздников и после праздников можно убивать, насиловать, устраивать геноцид. Но вот на праздники надо помолиться. И отдохнуть с благостными лицами. Это типичное лицемерие и замена принципов и сути религии на форму. Когда есть ритуалы, но нет смысла.

Как до войны многие украинские коррупционеры на Пасху надевали вышиванку и перлись в Московский патриархат с благостными рожами, как будто они не воровали все дни до этого.

Что означает предложение Путина? Во-первых, что силушки уже нет. С июля Россия активизировала все и всех, чтобы добиться остановки огня и фиксации добытых результатов. И это еще одно проявление. Которое потом Путин будет использовать, чтобы раздать методички своим агентам из слова "смотрите, мы за мир, а это украинцы кровожадные и хотят крови христианских детей".

Поможет ли это Путину перетянуть общественное мнение на Западе на свою сторону? Вряд ли, но он все равно попытается.

Во-вторых, это демонстрация товарищу Си "Батя, я стараюсь". Но пока старается мало. И надо больше западных танков, чтобы он постарался по-настоящему. Тогда и будет настоящий мир. А не лицемерное предложение "давайте убивать уже после праздников".

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