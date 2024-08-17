УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему операция в Курской области оказалась такой успешной

Юрий Касьянов
17 августа 2024, 06:10
249
Чтобы выиграть войну, нам надо действовать быстро, нестандартно, искать слабые места в обороне противника.
Почему операция в Курской области оказалась такой успешной
Операция в Курской области / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скирншот: видео, google.maps

Война - это не только штурмовые действия в посадках, закапывание в землю, артиллерийские дуэли и атаки фпв-дронов камикадзе. Война - это прежде всего большой обман противника, поиск его слабых мест, неожиданные операции в неожиданных местах.

Именно поэтому операция в Курской области оказалась такой успешной - потому что, несмотря на все наше головотяпство в штабах на всех уровнях, неумение работать с секретной информацией, и откровенную измену (которая всегда есть), нашим военным удалось использовать фактор внезапности и грамотно применить потенциал нескольких бригад в маневренной войне.

Теперь противник вынужден окопаться, перебрасывать войска в Курскую область с других участков фронта и из Калининграда. Вероятно, дальнейших перспектив у курского прорыва нет, вряд ли удастся значительно продвинуться, но свою роль эта операция выполнила, сломав планы противника на летнее наступление и быстрое окончание войны на его условиях.

видео дня

Для поддержки действий наших наземных сил в ночь на 14 августа была проведена масштабная воздушная атака дальнобойными дронами-камикадзе по российским военным аэродромам Курск, Воронеж, Борисоглебск, Саваслейка.

И здесь фактор неожиданности и внезапности полностью сыграл свою роль во время удара по нижегородскому аэродрому Саваслейка, где базируются МиГ-31К - носители сверхзвуковых ракет "Кинжал". Z-блогеры пишут, что на этом аэродроме, в отличие от прифронтовых, "жили мирной жизнью", не имея достаточного количества зенитных средств и не проявляя бдительности.

Так же недавно противник получил болезненный удар во время атаки украинских дронов по липецкому военному аэродрому, где орки тоже "жили мирной жизнью".

Можно не сомневаться, что противник исправит свою ошибку, изготовит еще больше панцирей и других средств ПВО, и атаки по всем российским военным аэродромам станут такой же трудной задачей, как сегодня атаки по аэродромам в Ростове, Курске, Воронеже. И где война в воздухе напоминает битву на Донбассе - тяжелую, кровавую, без заметных успехов с обеих сторон.

Чтобы выиграть войну, нам надо действовать быстро, нестандартно, искать слабые места в обороне противника, применять новые тактические решения, изобретать новую тактику, делать новые дроны, которые смогут пробить любую существующую систему ПВО.

Фонд поддержки дальних беспилотных бомбардировок В-52 этим и занимается - ищет новые тактические и технические решения, помогает конструкторам дронов и производителям, поддерживает боевые экипажи запускателей дронов.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Юрий Касьянов Курская область Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

РФ запустила "Шахеды" и ракеты по Украине: в областях раздавались мощные взрывы

РФ запустила "Шахеды" и ракеты по Украине: в областях раздавались мощные взрывы

07:53 Украина
Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

00:47 Украина
РФ может готовить ядерную провокацию: в МИД отреагировали на волну "безумной лжи"

РФ может готовить ядерную провокацию: в МИД отреагировали на волну "безумной лжи"

00:03 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин 5813

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог 3618

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление 3400

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов 2548

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов

Последние новости

08:10

Вся правда о потерях РФ в Украине

07:53

РФ запустила "Шахеды" и ракеты по Украине: в областях раздавались мощные взрывы

06:10

Почему операция в Курской области оказалась такой успешноймнение

05:55

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

05:31

"Важна правильная схема размена": как операция на Курщине повлияет на переговоры с РФВидео

Россия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – ГельманРоссия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – Гельман
04:00

Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере

03:30

Проще, чем может показаться: как убрать всю шерсть в доме

01:30

Пик наступления не пройден: боец ВСУ намекнул на новые цели после Курщины

00:47

Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

Реклама
00:28

"Жирно живете": жену Решетника захейтили за радостные пляски на концерте Адель

00:09

Нежности Гарри и Меган попали на фото

00:03

РФ может готовить ядерную провокацию: в МИД отреагировали на волну "безумной лжи"

16 августа, пятница
23:56

Зачем отравили Мэттью Пэрри: в США назвали подозревамых

23:37

Плюс одна мечта: Инна Мирошниченко похвасталась новым образом дочери

23:01

В оккупированном Крыму неспокойно: Керчь трясет от серии мощных взрывов

22:13

Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

21:32

АМКУ должен знать, что цементный монополист CRH не ушел с российского рынка, - лидер ЅаѵеФОП

21:26

У россиян - проблемы: в минобороны Эстонии оценили, пойдет ли РФ в контратаку на Курщине

21:07

В Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев – The Economist

20:13

"Замечательный результат": Гельман сказал, чем закончится операция на КурщинеВидео

Реклама
20:02

ВСУ продвигаются в Курской области: Сырский рассказал детали наступления

19:26

"Мисс Украина" Апанасенко родила первенца и показала фото

19:25

РФ нужно 100 000 штыков, чтобы остановить ВСУ: военный о боях на Курщине

19:10

Нужно ли помогать россиянам?мнение

19:01

"Котел" для 700 бойцов РФ: в Курской области взорван важный мост – детали удараФото

18:22

В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов

18:16

Путин решением по Курской области подчинил армию и ФСБ: поможет ли это КремлюВидео

17:53

Из старого бомбардировщика в шикарный дом: фермер удивил реставрацией

17:47

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

17:46

В Беларуси завели дело на комика, который пошутил про Лукашенко

17:23

Россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда: в ГВА раскрыли критическую ситуацию

17:17

ВСУ прорвались на 40 км в Курской области: войска РФ сделали ответный шаг

17:00

Здесь творил чудеса Иисус: археологи нашли остатки древнего храма

16:46

На территории Курской области могут создать новую республику: прогноз ГельманаВидео

16:30

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

16:19

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

16:04

ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя: назван прогноз по Курской областиВидео

15:42

Без шансов, без вариантов: адвокаты оценили, может ли Долина вернуть имущество

15:24

После закрепления ВСУ на Курщине: Украина может начать переговоры с РФ - ГельманВидео

15:00

Головоломка для тех, у кого зрение орла: надо найти за 6 секунд льва

Реклама
14:55

Женщина взяла 85-летнюю бабушку на американские горки - ее реакция бесценнаВидео

14:48

Войска РФ пытаются окружить город на Донбассе: продвинулись на двух участках – ISW

14:30

Больше не проблема: как удалить суперклей с пальцев - "спасательный" лайфхак

14:29

Жара возвращается: синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных

14:26

"Посадим Россию за стол переговоров принуждением": в ОП озвучили сценарий мира

14:00

Реанимобиль за 350 тыс евро и лечение в клинике: состояние Лукашенко ухудшается

13:30

Реквием по российской авиации: ВСУ серьезно взялись за аэродромы РФ - эксперт

13:00

"Цените мгновения": Виталий Козловский поделился последними кадрами покойного отца

12:56

Провокации РФ ко Дню Независимости: украинцев предупредили об угрозе

12:52

Снижение ядерной эскалации России: ВСУ имеют все шансы захватить Курскую АЭС

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять