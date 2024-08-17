Почему операция в Курской области оказалась такой успешной

Чтобы выиграть войну, нам надо действовать быстро, нестандартно, искать слабые места в обороне противника.

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Операция в Курской области / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скирншот: видео, google.maps

Война - это не только штурмовые действия в посадках, закапывание в землю, артиллерийские дуэли и атаки фпв-дронов камикадзе. Война - это прежде всего большой обман противника, поиск его слабых мест, неожиданные операции в неожиданных местах.

Именно поэтому операция в Курской области оказалась такой успешной - потому что, несмотря на все наше головотяпство в штабах на всех уровнях, неумение работать с секретной информацией, и откровенную измену (которая всегда есть), нашим военным удалось использовать фактор внезапности и грамотно применить потенциал нескольких бригад в маневренной войне.

Теперь противник вынужден окопаться, перебрасывать войска в Курскую область с других участков фронта и из Калининграда. Вероятно, дальнейших перспектив у курского прорыва нет, вряд ли удастся значительно продвинуться, но свою роль эта операция выполнила, сломав планы противника на летнее наступление и быстрое окончание войны на его условиях.

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Для поддержки действий наших наземных сил в ночь на 14 августа была проведена масштабная воздушная атака дальнобойными дронами-камикадзе по российским военным аэродромам Курск, Воронеж, Борисоглебск, Саваслейка.

И здесь фактор неожиданности и внезапности полностью сыграл свою роль во время удара по нижегородскому аэродрому Саваслейка, где базируются МиГ-31К - носители сверхзвуковых ракет "Кинжал". Z-блогеры пишут, что на этом аэродроме, в отличие от прифронтовых, "жили мирной жизнью", не имея достаточного количества зенитных средств и не проявляя бдительности.

Так же недавно противник получил болезненный удар во время атаки украинских дронов по липецкому военному аэродрому, где орки тоже "жили мирной жизнью".

Можно не сомневаться, что противник исправит свою ошибку, изготовит еще больше панцирей и других средств ПВО, и атаки по всем российским военным аэродромам станут такой же трудной задачей, как сегодня атаки по аэродромам в Ростове, Курске, Воронеже. И где война в воздухе напоминает битву на Донбассе - тяжелую, кровавую, без заметных успехов с обеих сторон.

Чтобы выиграть войну, нам надо действовать быстро, нестандартно, искать слабые места в обороне противника, применять новые тактические решения, изобретать новую тактику, делать новые дроны, которые смогут пробить любую существующую систему ПВО.

Фонд поддержки дальних беспилотных бомбардировок В-52 этим и занимается - ищет новые тактические и технические решения, помогает конструкторам дронов и производителям, поддерживает боевые экипажи запускателей дронов.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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