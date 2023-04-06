Почему не звонит Си Цзиньпин

Что происходит с Китаем? Казалось, после такой широкой поддержки Путина должны были бы быть дополнительные шаги, но их нет. Си Цзиньпин объявил свой мирный план, его уже опубликовали, обсудили с Путиным, тот даже поддержал, но до сих пор никакого контакта с украинской стороной не произошло.
Вчера вообще произошли очень странные вещи. Посол Китая в ЕС назвал заявления о безграничной дружбе между рф и Китаем - просто риторикой. И поверьте, что китайские послы не занимаются самодеятельностью.
Важно, что он заявил это в момент визита Макрона к Си, который прилетел обсудить и конфликт в Украине. Все это серьезно запутывает относительно того, какова же реальная позиция Китая?
Я убежден, что причиной такого странного поведения Китая является... наше потенциальное контрнаступление. Си выступил с мирным планом 24 февраля, когда ситуация выглядела довольно патово на фронте.
Но последние недели истерика в российских кругах относительно возможного успеха нашего контрнаступления, и значительные поставки западной помощи означают, что украинское контрнаступление может серьезно изменить ситуацию.
Соответственно, китайцы опасаются, что начав диалог по своему плану, могут оказаться в глупой ситуации, когда ключевые позиции этого плана, как фиксация оккупированных территорий, уже потеряют актуальность за несколько недель.
Поэтому я убежден, что Китай решил дождаться результатов весенней и возможно даже летней военной кампании, и в зависимости от результатов начинать продвижение своего мирного плана. Для нас это хорошие новости, которые в очередной раз подтверждают мой ключевой тезис: все решится на поле боя.