Почему Нацбанк переставил валютный курс

Нацбанк переставил валютный курс / коллаж УНИАН

Нацбанк переставил валютный курс. Новый официальный фиксированный валютный курс теперь 36,6. Как нам всем и желали во время пандемии.

Почему Нацбанк пошел на этот шаг? Потому что у него не осталось выбора. Держать курс на зафиксированном в начале войны уровне уже не было возможности. Резервы слишком быстро тратились на поддержание этой валютной стабильности. А разница между официальным курсом и курсом черного рынка достигла 25%, что отражалось на экспортерах и некоторых ФЛП, особенно из IT-сектора.

Почему резервы быстро заканчивались? Большой дефицит бюджета, это первый вопрос. Сейчас, кстати, за счет девальвации западная помощь в гривнах будет больше, что должно уменьшить давление на бюджет. Этот дефицит бюджета в том числе финансировался за счет печатного станка. В условиях ограниченного спроса со стороны населения (потому что денег нет из-за войны) оно не влияло напрямую на инфляцию, однако значительная часть этих средств шла на валютный рынок, вымывая резервы НБУ.

Второе - торговый дефицит. Экспорт ограничен в своем росте из-за заблокированных портов, в то время как импорт очень резко рос. А низкий курс делал импорт конкурентным. Сейчас резкое увеличение курса должно повлиять на импорт, ограничив его, и это должно помочь валютной стабильности. В то же время экспортеры получают стимул заводить деньги в страну, продавать здесь большую часть валютной выручки.

Ну и третья история - схемы. Условный "карточный туризм" и прочее. Поэтому не случайно Нацбанк, переставив курс, также задействовал ряд механизмов, которые должны ограничить эти схемы. Они отдельно перечислены в решении регулятора:

• граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карточек за рубежом 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за рубежом изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

• уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);

• установлен ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. Это ограничение не почувствует подавляющее большинство граждан, находящихся заграницей;

Еще одна проблема - это значительное укрепление доллара в мире относительно других валют. На фоне зафиксированного курса доллара официальный курс гривны укреплялся относительно валют наших основных торговых партнеров, например, Польши. Что не очень логично в текущих условиях.

Читайте такжеПлюс 25%: Нацбанк поднял курс доллара до 36,56 гривенНегатив от этого решения НБУ? Инфляция. Хотя большинство импортеров мысленно и ориентировались на рыночный, кэшевый, курс, однако все же продукция заводилась в страну по курсу 29,5. например – бензин. Сейчас он должен подорожать. Что будет иметь эффект на все цены. Но вопрос в том, что Набцнак действует в ситуации, когда у вас нет хорошего решения. Есть только плохое и очень плохое. И так будет до конца войны.

Ключевой вопрос сейчас - это ожидание. Главная задача всех ветвей власти так скоординировать свои усилия, чтобы у рыночных игроков не появилось ожиданий, что Нацбанк, переставив курс один раз, будет так делать еще раз и еще раз. Если вдруг в это поверят, то курс будет испытывать постоянные спекулятивные атаки.

Почему курс заморожен, а не отпущен? Ответ один - война. Слишком много неопределеннности и слишком тонкая психологическая ситуация, чтобы отпускать курс в свободное плавание.