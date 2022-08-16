Почему бесятся в Москве

Россия уже несколько месяцев находится в состоянии дефолта / ua.depositphotos.com, Reuters

Украина банкрот. Украина попала в зависимость от Запада. Вопят на болотах....

У русских новая тема. Все пропагандисты и их кураторы начали разгонять тезис, что Украина банкрот. Базой для этого стало то, что рейтинговые агентства поставили рейтинг Украины на уровне "Выборочного дефолта".

Все пропало? Нет.

Что случилось? Украина провела реструктуризацию внешних коммерческих долгов. Украина согласовала с инвесторами заморозку всех выплат на два года. И инвесторы согласились на это. Для инвесторов вполне понятно, почему Украина во время войны, когда экономика падает на 30%, не имеет денег для обслуживания долга. Более того, инвесторы бы сами очень удивились, если бы Украина в такой ситуации продолжила обслуживать долги. Это было бы не рационально. И не умно.

Украина действительно получила временно рейтинг на уровне дефолтного. Но это был технический шаг рейтинговых агентств. И очень скоро они сделают следующий шаг и выведут Украину из своего рейтингового дефолта. Потому что реструктуризация прошла быстро и не больно.

Обычно не платить по долгам – это плохая идея. Потому что она разрушает доверие. А доверие – это самое дорогое в современном мире. Поэтому очень плохой была идея в довоенное время не платить по своим долгам. Это было бы очень плохо для экономики Украины. Но сейчас доверие не разрушается. Потому что Украина имеет достаточно аргументированных причин для проведения реструктуризации. Мы это понимаем. Инвесторы это понимают. А потому, когда война завершится, Украина вернется в финансовый мир. И этот временный рейтинг на уровне дефолтного не будет большой проблемой во взаимоотношениях с инвесторами. Хотя определенные технические проблемы создаст. Однако это минимальные проблемы, избежать которых в результате военной агрессии невозможно.

Украина в дефолте. Россия в дефолте. Есть ли разница? Да. Прежде всего пройдет несколько дней и недель, и рейтинг Украины вернется на не дефолтный уровень. Это был чисто технический шаг рейтинговых агентств, которые не могли проигнорировать такое событие. А вот Россия не договорилась с кредиторами. Россия уже несколько месяцев находится в состоянии дефолта. И будет в нем находиться еще очень долго. Во-вторых, Украина сохранила доверие инвесторов. А Россия прежде всего попала в моральный дефолт, а уже потом в технический.

Потому и бесятся в Москве. Потому что знают о своем состоянии. И поэтому кричат о дефолте в Украине. Поэтому и кричат, именно сейчас, что украинская экономика разрушена. Хотя украинская экономика постепенно восстанавливается даже во время войны. А вот российская деградирует.

Ну пусть бесятся. Чем громче пропаганда вопит на болотах, тем больше у нас понимания, что все идет очень не по плану.

Есть ли у Украины финансовые проблемы? Да. Достаточно. Из-за российской агрессии. И они будут продолжаться, пока российские солдаты не уберутся из Украины. И да, действительно, мы нуждаемся в постоянной помощи Запада. Но фишка в том, что эта помощь у нас есть. И они это знают. Они понимают, что Иран и Северная Корея не помогут побороть экономический кризис. Поэтому наша зависимость – это наша сила, потому что мы получим помощь, которая очень нужна в войне на истощение.

Потому и кричат еще громче. Но пусть.