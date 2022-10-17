Чем 'шахеды' паскудные и в чем их недостаток

"Шахеди" сделаны как оружие для партизан и террористов, говорит Дикий / Минобороны Украины

Так, мои котики и зайчики, здесь после утреннего мопед-шоу над Киевом услышал несколько криков на тему "кто и почему их пропустил?!".

Так вот, докладываю теоретикам ПВО: "шахеды" именно тем и паскудные, что изначально сделаны как оружие для партизан и террористов - дешевое, средненькой эффективности, зато малозаметное.

Они летят на высотах до 200 м, что заведомо ниже чем высоты, которые отслеживают абсолютное большинство радаров традиционной ПВО. Фактически обнаружить их можно лишь на звук или визуально, то есть когда они уже ооочень близенько. А к тому же, когда они летают на такой малой высоте над жилой застройкой, то поймать их с боевого самолета (как чаще всего сбивают наши "Калибры") становится анриал из-за очень высокой вероятности попадания по этой самой жилой застройке.

Конечно же, идеальной вундервафли не бывает, поэтому из преимущества "шахеда" вытекает и его недостаток - когда его уже увидели, его можно сбить не только с ПЗРК (пока главный способ, которым их перехватывают), но даже с обычной "стрелковухи". Непросто, потому что попасть в летающую цель в общем непростая задача, но все же реально. И над тем, как такое попадание перевести из разряда почти случайной удачи в разряд стандартного впечатления цели, уже активно работают.

Кто захочет попутно сам поразвлечься охотой на пролетающий "мопед" - напоминаю, что при стрельбе по воздушной цели надо целиться не в нее, а перед ней, на расстояние равное нескольким видимым длинам самой цели (называется "брать на упреждение", то есть целиться не туда, где мопед сейчас, а где он будет за то время, пока долетят ваши пули).

Как именно вычислить упреждение - к сожалению, в зенитных комплексах это делает "кампутер", на основе знания о скорости цели и скорости снаряда. При стрельбе с рук вместо компа ваша интуиция и "выпуклый морской глаз", поэтому обычно и эффективность так себе, мягко говоря, но при условии наличия немеряного бк почему бы и не поразвлечься, хуже не будет. Примерно 3-5 длин цели - самое распространенное упреждение, "среднее по палате".

Единственное, что стоит помнить при подобных развлечениях - если вы в жилой застройке, в первую очередь, оцените вероятность попадания ваших пуль не в "мопед", а в окна квартир других домов, и если только она не равна нулю - лучше воздержаться от "салюта" и дать работать профессионалам из ПЗРК.

Ну и конечно же, главное - не вестись на враждебное ипсо о "непобедимости" их мопедов, "неспособности" нашей ПВО им противодействовать, и не разгонять зраду о том, "кто их пропустил". Это - война, мои котики и зайчики, каждая сторона донимает другой как умеет. Ни одно оружие не имеет 100% эффективности, но и никакая защита не может дать 100% перехват всего летящего. Враг прикупил у опытных иранских террористов новый способ осложнить нам жизнь, наши учатся работать с новыми объектами, учатся очень быстро и эффективно. Нормальный рабочий процесс.

Не пускаем сопли, и все будет Украина!

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