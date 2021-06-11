Стоит ли Украине рассчитывать на компенсации от ЕС за Северный поток-2

В ближайшее время Украина ничего не потеряет от запуска СП-2 / Reuters

То, что в последнее время происходит вокруг строительства Северного потока-2 очень напоминает непродуманную информационную кампанию. Потому что украинские чиновники считают, что они могут интерпретировать слова крупных геополитических игроков так, как они считают нужным.

Недавно было упоминание о том, что Германия ведет переговоры с Украиной относительно возможных компенсаций убытков в случае запуска Северного потока-2. Но на самом деле эти переговоры ведутся уже давно. В их рамках Германией уже был предложен ряд проектов - в частности, это и поддержка в реструктуризации украинских шахт, и исследования по развитию водородной энергетики, ряд мероприятий, которые касаются увеличения технической помощи.

То есть заявления о том, что нам только сейчас захотели предоставлять компенсации не совсем правдивые, потому что эта поддержка уже давно осуществляется и до этого времени она не акцентировалось на Северном потоке-2. Украина уже потеряла определенные суммы еще до запуска СП-2, так как подписала контракт, согласно которому транзит российского газа был сокращен вдвое, причем это почему-то выдавали за победу.

Кроме того, в ближайшее время Украина никоим образом не потеряет от запуска СП-2, потому что еще имеет контракт между Газпромом и Нафтогазом на три года, в течение которых будет действовать фиксированная ставка транзита за 40 миллиардов кубометров газа. И уменьшать эти объемы РФ не будет. Потому что, во-первых, этот газ уже законтрактован в Европе и должен поступить конкретным потребителям, а во-вторых, Газпром не может уменьшить поставки, поскольку по условию соглашения "качай или плати", он все равно будет оплачивать все 40 миллиардов кубометров транзита, даже если прокачает только один миллиард.

Читайте такжеСеверный поток - 2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"Поэтому рассказывать об убытках для Украины пока рано, потому что сейчас Украина пока не получила ни одного доллара убытка.

Следовательно, и компенсировать ничего, кроме фантазий отдельных украинских чиновников, которые просто рассказывают что-то, не приводя никакой аргументации и обвиняют европейских партнеров в неподдержке. Это слабая позиция, которая может привести лишь к тому, что в Украине вообще не останется партнеров.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда