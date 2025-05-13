Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремле

Нас ждет фарс со стороны россиян, будет интересная ситуация, если Трамп и Зеленский прибудут в Турцию, а Путин - нет.

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Встреча Зеленского и Путина пока маловероятна, но Кремль готовит своих представителей на переговоры / Главред

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart News заявил, что он надеется на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина уже в ближайшее время. По его словам, Трамп выдвинул Киеву и Москве "ультиматум": если стороны не проведут прямые и быстрые переговоры, Штаты покинут мирный процесс. Но стоит отметить, что на данном этапе переговоры Зеленского и Путина в силу ряда обстоятельств маловероятны. Зеленский подтвердил, что на днях планирует визит в Стамбул, но готов к переговорам только на самом высоком политическом уровне, то есть с Путиным. Однако пока нет никакой информации о возможности участия Путина в такой встрече.

В российских СМИ появляется информация лишь о том, что глава Кремля якобы планирует отправить на переговоры делегацию в составе Сергея Лаврова и Кирилла Дмитриева. И очевидно, что Зеленский предложил переговоры именно с Путиным для того, чтобы продемонстрировать Трампу неготовность главы Кремля к реальным переговорам и его желание играть в переговорный процесс.

В целом заявления Уиткоффа демонстрируют, что его миссия особых результатов не принесла. Путин лишь использовал миссию Уиткоффа, чтобы реализовать собственные цели. Россияне манипулируют темой переговоров, благодаря этому пытаются добиться трех целей: вернуть риторику о снятии санкций, прорвать дипломатическую изоляцию (чтобы показать, что если с ними общаются представители Соединенных Штатов - это сигнал для всех в мире, что дела с Россией - нормальное явление), и затянуть переговоры. Чем дольше россияне ведут переговоры с американцами, тем дольше они смогут откладывать активную поддержку Украины и внедрение новых санкций со стороны США.

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Что касается переговорного процесса, я не думаю, что именно сейчас американцы его оставят. Будет странно выглядеть, если Штаты уйдут из переговоров, которые они и запустили. Это стало бы сигналом, что Вашингтон ничего не добился. Поэтому рассматриваю такое заявление исключительно как политическое давление на стороны переговоров. Это давление и на Украину, но вопрос заключается в том, что в условиях, когда нет хотя бы какого-то реального согласия со стороны России, которого очевидно нет, бесконечно давить на Киев становится невозможно.

Поэтому в ближайшее время нас будет ждать фарс со стороны россиян. Они будут говорить, что не против переговоров, но Путин не приедет, потому что, мол, сначала надо решить фундаментальные причины.

Кстати, очень интересно, как отреагирует Трамп, если он и Зеленский прибудут в Турцию, а Путин не приедет. Как это воспримет Трамп? Фундаментально изменит свою позицию в отношении России? Или наоборот скажет: мол, Путин занят - давайте говорить с Лавровым?

Очевидно, что сейчас Путин испытывает пределы так называемой трамповской доброй воли. Пытается понять, на какие шаги может или не может пойти Трамп, и в какой ситуации можно попытаться его продавить. Трамп любит использовать аналогии и метафоры с картами, так вот именно сейчас мы наблюдаем за сложной партией, во время которой стороны блефуют и скрывают свои карты на руках. Но в конце концов эти карты придется выложить и принимать определенные решения.

Какие решения примет Трамп - мы не знаем, однако нам не стоит забывать об одном важном нюансе.

Ресурсное соглашение Украины и США, которое уже ратифицировала Верховная Рада и подписал Зеленский, объявлено Трампом как личная победа. В такой ситуации взять и отказаться от Украины, когда те одержал большую победу, было бы немного странно даже для Трампа.

Поэтому я считаю, что выход США из переговоров - блеф, и не исключено, что это блеф лично Уиткоффа. По результатам переговоров с россиянами он показал свою профессиональную недееспособность. Уиткофф остается другом Трампа, который ему, видимо, лично доверяет. Но есть вопросы относительно его компетентности. Возможно, это личная позиция Уиткоффа, который пытается "продать" ситуацию как перспективную. Хотя реальных перспектив здесь, видимо, нет.

Соединенные Штаты могли бы ввести санкции против России, но этому мешает личная позиция Трампа. Была наработана вместе с европейскими партнерами позиция, которая предусматривала новые санкции против Москвы в случае отказа от прекращения огня. Вроде бы все согласовали. Но после того, как Путин предложил переговоры, Трамп сказал: о, прекрасно, давайте проводить переговоры. Трамп вопреки всему хватается за иллюзию возможности договориться с Путиным.

Почему он это делает? Можем только гадать. Возможно, Трампу с точки зрения психологии трудно признать, что разговоры с россиянами не имеют перспективы, и надо действовать только с помощью санкций. Он же критиковал Байдена за санкции в отношении России и призывал договариваться с Москвой. И если Трамп вернет санкции в повестку дня, то фактически признает, что Байден по крайней мере в чем-то таки был прав. Не исключаю, что вопрос конкуренции с подходом Байдена является самым сложным для Трампа.

Что мы увидим 15 мая? Россияне попытаются что-то продемонстрировать. Очевидно, что они сейчас активно размышляют над тем, как организовать классическую ФСБшную провокацию или разводку. Для России главное, чтобы Трамп думал, что окно возможностей для договоренностей с Путиным остается открытым. Но при этом, чтобы Путин не показывал реальных шагов на пути к выполнению ультиматумов. Россияне считают, что если Путин не выполняет ультиматумов, он оставляет калитку, которую Трамп должен воспринимать как возможность для дальнейших договоренностей.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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