Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремле

Петр Олещук
13 мая 2025, 18:32
163
Нас ждет фарс со стороны россиян, будет интересная ситуация, если Трамп и Зеленский прибудут в Турцию, а Путин - нет.
Путин, Зеленский
Встреча Зеленского и Путина пока маловероятна, но Кремль готовит своих представителей на переговоры / Главред

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart News заявил, что он надеется на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина уже в ближайшее время. По его словам, Трамп выдвинул Киеву и Москве "ультиматум": если стороны не проведут прямые и быстрые переговоры, Штаты покинут мирный процесс. Но стоит отметить, что на данном этапе переговоры Зеленского и Путина в силу ряда обстоятельств маловероятны. Зеленский подтвердил, что на днях планирует визит в Стамбул, но готов к переговорам только на самом высоком политическом уровне, то есть с Путиным. Однако пока нет никакой информации о возможности участия Путина в такой встрече.

В российских СМИ появляется информация лишь о том, что глава Кремля якобы планирует отправить на переговоры делегацию в составе Сергея Лаврова и Кирилла Дмитриева. И очевидно, что Зеленский предложил переговоры именно с Путиным для того, чтобы продемонстрировать Трампу неготовность главы Кремля к реальным переговорам и его желание играть в переговорный процесс.

В целом заявления Уиткоффа демонстрируют, что его миссия особых результатов не принесла. Путин лишь использовал миссию Уиткоффа, чтобы реализовать собственные цели. Россияне манипулируют темой переговоров, благодаря этому пытаются добиться трех целей: вернуть риторику о снятии санкций, прорвать дипломатическую изоляцию (чтобы показать, что если с ними общаются представители Соединенных Штатов - это сигнал для всех в мире, что дела с Россией - нормальное явление), и затянуть переговоры. Чем дольше россияне ведут переговоры с американцами, тем дольше они смогут откладывать активную поддержку Украины и внедрение новых санкций со стороны США.

видео дня

Что касается переговорного процесса, я не думаю, что именно сейчас американцы его оставят. Будет странно выглядеть, если Штаты уйдут из переговоров, которые они и запустили. Это стало бы сигналом, что Вашингтон ничего не добился. Поэтому рассматриваю такое заявление исключительно как политическое давление на стороны переговоров. Это давление и на Украину, но вопрос заключается в том, что в условиях, когда нет хотя бы какого-то реального согласия со стороны России, которого очевидно нет, бесконечно давить на Киев становится невозможно.

Поэтому в ближайшее время нас будет ждать фарс со стороны россиян. Они будут говорить, что не против переговоров, но Путин не приедет, потому что, мол, сначала надо решить фундаментальные причины.

Кстати, очень интересно, как отреагирует Трамп, если он и Зеленский прибудут в Турцию, а Путин не приедет. Как это воспримет Трамп? Фундаментально изменит свою позицию в отношении России? Или наоборот скажет: мол, Путин занят - давайте говорить с Лавровым?

Очевидно, что сейчас Путин испытывает пределы так называемой трамповской доброй воли. Пытается понять, на какие шаги может или не может пойти Трамп, и в какой ситуации можно попытаться его продавить. Трамп любит использовать аналогии и метафоры с картами, так вот именно сейчас мы наблюдаем за сложной партией, во время которой стороны блефуют и скрывают свои карты на руках. Но в конце концов эти карты придется выложить и принимать определенные решения.

Какие решения примет Трамп - мы не знаем, однако нам не стоит забывать об одном важном нюансе.

Ресурсное соглашение Украины и США, которое уже ратифицировала Верховная Рада и подписал Зеленский, объявлено Трампом как личная победа. В такой ситуации взять и отказаться от Украины, когда те одержал большую победу, было бы немного странно даже для Трампа.

Поэтому я считаю, что выход США из переговоров - блеф, и не исключено, что это блеф лично Уиткоффа. По результатам переговоров с россиянами он показал свою профессиональную недееспособность. Уиткофф остается другом Трампа, который ему, видимо, лично доверяет. Но есть вопросы относительно его компетентности. Возможно, это личная позиция Уиткоффа, который пытается "продать" ситуацию как перспективную. Хотя реальных перспектив здесь, видимо, нет.

Соединенные Штаты могли бы ввести санкции против России, но этому мешает личная позиция Трампа. Была наработана вместе с европейскими партнерами позиция, которая предусматривала новые санкции против Москвы в случае отказа от прекращения огня. Вроде бы все согласовали. Но после того, как Путин предложил переговоры, Трамп сказал: о, прекрасно, давайте проводить переговоры. Трамп вопреки всему хватается за иллюзию возможности договориться с Путиным.

Почему он это делает? Можем только гадать. Возможно, Трампу с точки зрения психологии трудно признать, что разговоры с россиянами не имеют перспективы, и надо действовать только с помощью санкций. Он же критиковал Байдена за санкции в отношении России и призывал договариваться с Москвой. И если Трамп вернет санкции в повестку дня, то фактически признает, что Байден по крайней мере в чем-то таки был прав. Не исключаю, что вопрос конкуренции с подходом Байдена является самым сложным для Трампа.

Что мы увидим 15 мая? Россияне попытаются что-то продемонстрировать. Очевидно, что они сейчас активно размышляют над тем, как организовать классическую ФСБшную провокацию или разводку. Для России главное, чтобы Трамп думал, что окно возможностей для договоренностей с Путиным остается открытым. Но при этом, чтобы Путин не показывал реальных шагов на пути к выполнению ультиматумов. Россияне считают, что если Путин не выполняет ультиматумов, он оставляет калитку, которую Трамп должен воспринимать как возможность для дальнейших договоренностей.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Петр Олещук переговоры в Стамбуле
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

19:14Синоптик
"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на параде

18:47Война
Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремле

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремле

18:32Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

Последние новости

19:36

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

19:34

Сколько можно хранить мясо в морозилке: правда, которую не говорят на этикеткеВидео

19:26

В обществе могут не понять: звезда "Міняю жінку" поделилась честными мыслями о беременности

19:14

Грозовые дожди и холод накрывают Украину: в каких областях будет сухо и тепло

18:47

"Исторический парадокс, исторический позор": как Путин унизил себя на парадеВидео

Евровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 первый полуфинал: онлайн-трансляция шоу
18:47

Не все будут платить за коммуналку: кто из населения может воспользоваться льготой

18:32

Как выращивать клубнику в контейнерах: садоводы раскрыли неожиданную хитростьВидео

18:32

Будет ли встреча Зеленского и Путина и чего добиваются в Кремлемнение

18:15

Китай послал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Реклама
17:46

Муж Джулии Робертс показал редкое фото звездной супруги и детей

17:44

Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

17:43

США обсуждают развертывание войск стран Запада в Украине - Келлог

17:29

"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий кладВидео

17:07

Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

17:06

Откуда взялся картофель: путь к украинскому столу

17:06

Несколько крупных городов под угрозой, армия РФ продвигается в 4 областях - Чмут

17:00

Может ли Украина вести переговоры с РФ несмотря на решение СНБО - Зеленский

16:58

Пенсии пересчитают задним числом - кто получит доплату сразу за несколько месяцев

16:53

Удар по карманам украинцев: в магазинах ощутимо подорожали базовые продукты

16:46

Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

Реклама
16:27

В жизни начнется "черная полоса": 5 запретов, которые нельзя нарушать 14 мая

16:23

Порошенко поднял тему нефтепровода, забыв как с Медведчуком уже "отжали" у государства трубу, - эксперт

16:17

Переговоры в Стамбуле - чего ждать украинцам и закончится ли война 15 мая

16:06

Владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать: как избежать наказания

16:04

"Россию ждут последствия": в Германии пригрозили Путину из-за переговоров

15:55

"Ожесточенные бои": россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину

15:55

Не боятся ни жары, ни холода: лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаемВидео

15:49

Участие Трампа под вопросом: СМИ узнали, кто появится на переговорах Украины и РФ

15:42

"Это неэтично и неправильно": Ефросинина жестко ответила на обвинения ФреймутВидео

15:10

Розы останутся здоровыми, если опрыскать их одним натуральным средством в мае

15:08

В Украине могут повысить минимальную зарплату: депутат оценил шансы

15:04

Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

14:33

Полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средствомВидео

14:27

В Украине выросли цены на ЭЗС: сколько придется отдать водителям за зарядку авто

14:15

Жена фигуриста Плющенко рассказала, на что в 12 лет заработал ее сын-хам

14:13

Дожди будут лить по всей Украине: только 4 области не затронут осадки

13:47

"Путин хочет воевать": Волкер сказал, когда ждать прекращения огня в Украине

13:36

Теперь тюрьма: путиниста Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии

13:27

Что будет с курсом доллара в Украине до конца года: неожиданный прогноз

13:21

Украина в тройке стран: СМИ узнали, куда с первым визитом приедет Папа Римский

Реклама
13:09

Потап обратился к поклонникам и показался после ошеломительного похудения

12:48

На вес золота: цены на сало в Украине взлетели до рекордных показателей

12:47

Евровидение-2025: как голосовать на конкурсе за своих фаворитов

12:45

РФ устроила террор на ЗАЭС: 10 сотрудников осудили, трое – пропали без вести

12:13

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночьВидео

12:02

Первый полуфиналом Евровидения: букмекеры резко изменили ставки на победу Украины

11:59

Цены на продукты растут с бешеной скоростью: в НБУ сообщили, что подорожало

11:49

Почему нужно сохранять тишину и покой 14 мая: какой праздник и день ангела

11:33

Почему не растет петрушка: 4 секрета для огромного урожаяВидео

11:14

"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять