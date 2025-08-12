Как успешные атаки ВСУ разозлили Путина

Сделать с этим Россия ничего не может.

https://opinions.glavred.info/kak-uspeshnye-ataki-vsu-razozlili-putina-10688756.html Ссылка скопирована

Атака дронов на РФ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Успешные атаки последних месяцев подсвечивают закономерность.

СБУ фокусируется на предприятиях российского ВПК. Минимум раз в неделю дроны Службы наглядно дотягиваются до какого-то объекта. География широкая. Совсем недавно были заводы в Пензе и Ставрополе.

Силы беспилотных систем, судя по сообщениям нашего ГШ, концентрируются на топливно-энергетическом секторе РФ и логистике. (кстати, объект в квадратике – это монструозный НПЗ "Татнефти", с годовым объёмом переработки более 17 млн тонн нефти).

видео дня

Сообща выносят элементы российского ПВО (авиацию и наземную составляющую).

Сделать с этим Россия ничего не может.

А вот США и/или другие западные партнёры могут значительно усилить эффект, если концентрированно передадут дальнобойные средства, дабы как минимум отогнать российскую авиацию на 300+ км. Это скажется не только на линии фронта, но на результативности ударов дронами.

Тогда Путин не только на Аляску приедет. Он пешком по Зангезурскому коридору пройдёт, прицепив значок с надписью "Я ❤️ Ханкенди".

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред