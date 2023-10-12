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Четвертая мировая и первая ядерная война набирает обороты

Юрий Радухин
12 октября 2023, 06:10
Если бы Китай не пожелал спонсировать мировой хаос, так ничего не было бы. Но ящик Пандоры уже открыт.
Четвертая мировая и первая ядерная война набирает обороты
Израиль / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Израиль. Стоимость прозрения.

Четвертая мировая и первая ядерная война набирает обороты.

Ее террористическая составляющая, в планах конструкторов Апокалипсиса, должна стать бикфордовым шнуром первой ядерной мировой. Задачей первого этапа этой войны является создание альянса спонсоров мирового терроризма и война в Израиле, срывая все маски, их определила.

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Ось всемирного Зла:

росия-Иран-Катар-Сирия-Китай. Крупнейшим бенифициаром является именно Китай. С бредовой идеей Си создать и возглавить второй полюс мира - полюс диктатуры.

Хотя Пекин пока держится за кулисами событий. Но другие прозрачные актеры этого кровавого театра, являются лишь вассалами и марионетками современного Пекина.

Хамас, Хезбулла и другие, еще более радикальные организации фанатиков исламизма (то есть мировой терроризм), являются лишь оружием в руках спонсоров террора.

Если бы Китай не пожелал спонсировать мировой хаос, так ничего не было бы. Но ящик Пандоры уже открыт.

Наконец россия в войне на Ближнем Востоке окончательно сбросила маски. Кремль уже ничего просто не может скрыть. Лицемерная игра путлера в дружбу с Нетаньяху закончилась трагически для Израиля, и концом политической карьеры этого рафинированного аидиш-поца.

Антисимитские бесчинства, которые сегодня происходят на кремлевских каналах пропаганды и улицах мацквы, поражают. Израильтян они просто убили на расстоянии.

Общаясь сейчас с друзьями в Израиле, приходится от них услышать очень много критики в адрес премьера Нетаньяху. Приходится слышать даже грязную пленницу в его адрес "за личные отношения с путлером и слепую политику по отношению к Украине во время войны".

После 7 октября, большинство израильтян считает, что именно надежды Нетаньяху на гарантии путлера "не допущу войну арабского мира против Израиля".. Привели к этой войне и помогли террористам Хамас напасть на Израиль врасплох.

Все это соответствующая политика премьера Нетаньяху и его взгляд на смертельную угрозу из-за розовых очков, которые ему нацепило на глаза путин. Развешивая много лет Нетаньяху лапшу дружбы с россиянцами на уши.

Нетаньяху даже был почетным гостем на Красной площади, когда там маршировал "Бессмертный полк" из множества статистов по 45-50 лет. Это уже история, но позорная для Нетаньяху.

За три последних дня, отношение подавляющего большинства израильтян к Украине и нашей войне - меняется почти на глазах.

Особенно их поразило отношение Украины к войне в Израиле и к народу. А также полная поддержка украинцев, которую выразил президент Зеленский в разговоре с премьером Нетаньяху.

Нигде правды дети, на протяжении 19 месяцев вина в Украине, израильское общество было удивлено отношением к ним украинского народа и правительства. Мир хорошо помнит совершенно прохладное отношение правительства Нетаньяху к Украине и категорический отказ нам в военной помощи. Отказ тогда, когда Украина истекала кровью!

На фоне того, что у религиозного народа Израиля есть большие святыни именно на территории Украины. Здесь и Бабий яр, и могила Цхадика Нахмана.

Во время великой трагедии и беды израильтян поражает чуткость к ним украинского народа. Израиль понимает, что на этом фоне отношение их страны к окровавленной войной Украине выглядит некашерно и довольно грязно. Они считают, что это благодаря грязной политике именно Нетаньяху и его правительства.

Вчера очень авторитетный влиятельный в Израиле политический обозреватель-эксперт и журналист, Ами Цегаль, написал большую статью, посвященную отношениям Украины и Израиля. Он выделил и подчеркнул все недостатки премьера Нетаньяху в отношениях с Украиной и Россией. Цегаль констатировал, что премьер Нетаньяху здесь 15 лет морочил голову израильтянам и доморочился. Но эта война все проявила и правильно расставила все акценты. Сейчас в Израиле всем понятно кто есть кто. Кто друг, а кто враг. Также после 7 октября журналист констатирует радикальные изменения в политической парадигме отношений между Израилем и Украиной.

Неужели там поняли, что именно в Украине происходит глобальная мировая битва Добра со Злом?!

Запоздалое прозрение израильтян очень дорого им стоит. 1000 убитых только за первые сутки войны.

Весьма не желательно, чтобы схожую стоимость за прозрение платили США и Евросоюз!

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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война в Украине Израиль Юрий Радухин
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