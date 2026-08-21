Червяк перенес удар на тыл: Мадяр объяснил, как действовать украинцам

Командующий Силами беспилотных систем подчеркивает: удары по источникам финансирования вражеской войны продолжаются без перерыва, а в тылу пора заменить эмоциональный контент на функциональную бдительность.

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Атака на Пермь, иллюстрация / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Россия все чаще переносит острие ударов с фронта в тыл, нанося удары по городам и жилым кварталам. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") подчеркивает: это не хаотичное жестокость, а сознательная стратегия давления на гражданское население, которую враг будет только наращивать. В своей колонке он объясняет, почему пропасть между Украиной и РФ носит цивилизационный характер, и чем следует заниматься людям в тылу вместо просмотра эмоционального контента и просмотра ИПСО. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Мы в тонусе на фронте, возвращаем боль врагу на болота, и когда молчим - тоже. Гражданским же желаю стойкости и собранности - непростые испытания только впереди.

Между нами и противником лежит не доктринальная, а цивилизационная пропасть: от личностной субъектности (придерживаться которой я желаю всем украинцам) и ценностей вплоть до отношения к человеческой жизни.

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За пределами поля боя, в глубине болот, мы наносим удары по источникам финансирования и обеспечения врагом войны и производства им оружия. Они же, ублюдки, применяют массированный террор против гражданского населения нашей Родины. Гибнут и будут гибнуть невинные, и пока этому нет конца.

Эту стратегию "наказания гражданских" червь будет только наращивать - это очевидно. Поэтому включайте круглосуточную функциональную бдительность и собранность (вместо потребления эмоционального контента и ИПСО, усугубляющих имеющееся истощение) и следуйте лично составленному и проверенному алгоритму действий в условиях нерегулируемого объявления (осуществления) воздушных ударов.

Стальных нервов и непоколебимости духа вам. Берегите себя и окружающих.

И знайте - мы тоже наносим удары, без остановки. Возвращаем боль врагу. И это не спринт, а марафон с серьезными препятствиями - судьбоносное испытание на выносливость.

*Запланировал недельный контент-детокс, прошло всего четыре суток. Но должен был это выразить.

Мы устоим.

Москва падет.

Источник

О личности: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Вовчанского соединения.

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