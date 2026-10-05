"Партия мира" зазвучала не случайно: Кущ - о сроках окончания войны

Одновременное присутствие Си Цзиньпина, Трампа и Путина на саммите АТЭС создает для Москвы ситуацию, из которой у нее остается лишь один выход - переложить ответственность за продолжение войны на Украину.

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Трамп, Путин / Фото: Белый дом

Пока Вашингтон и Пекин готовятся к саммиту АТЭС, который 18–19 ноября соберет в Шэньчжэне Си Цзиньпина, Трампа и Путина, в Украине впервые на политическом уровне зазвучала тема завершения войны. Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ убежден, что эти сюжеты связаны напрямую: Москва опасается совместного давления двух крупнейших экономик мира. Публикуем взгляд автора на языке оригинала.

Трек эскалации на ближайшие 50 дней или первое окно возможностей для мирного урегулирования, которое откроется в конце ноября этого года.

18–19 ноября 2026 г. в китайском Шэньчжэне пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Девиз мероприятия: "Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания".

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АТЭС сегодня - это 40% населения планеты и более 50% мирового ВВП.

Формат организации: Глобальный Юг, представленный рядом стран АСЕАН + Китай + США + вестернизированная Азия (Япония и Южная Корея) + часть Британского содружества (Канада, Австралия, Новая Зеландия).

На саммите в Шэньчжэне одновременно будут Си Цзиньпин, Трамп и Путин. Вполне возможна трехсторонняя встреча.

На Валдайском форуме Путин раздраженно отреагировал на вопрос касательно данного формата переговоров, мол, "непонятно, о чем говорить".

Раздражение Путина в отношении Трампа - это последствия "анкориджского синдрома", а вот аналогичная невербальная энергетика в отношении Си Цзиньпина - это что-то новое.

Причина такой реакции Путина - он понимает, что в Китае может состояться совместный "накат" на него со стороны Си и Трампа касательно завершения войны.

По сути, нынешний саммит АТЭС станет пробой пера в формате стратегической двойки "Китай - США" и формирования новой индо-тихоокеанской "Пасифии" вместо традиционного трансатлантизма.

Трансатлантизм не может остановить войну в Украине. Сможет ли нарождающаяся Пасифия? Увидим в ноябре.

Но именно с ноябрем и окном возможностей по началу реальных мирных переговоров связана активизация в Украине "партии мира", которая впервые зазвучала на политическом уровне.

В этом контексте обвинения "партии мира" в ретранслировании неких "нарративов Кремля" выглядят крайне нелогично, потому что Путин, напротив, жаждет продолжения войны, так как он уверен в том, что перехватил в войне эскалационную динамику.

Поэтому, как ни парадоксально это звучит, но именно "партия войны" зеркально отражает позицию Путина касательно продолжения военных действий, а вовсе не "партия мира".

Путин, и это очевидно, не хочет сейчас завершать войну. Но он опасается кумулятивного "наката" на него со стороны США и Китая, так как позиция двух крупнейших стран мира существенно сужает горизонт его геополитического маневра.

РФ не сможет отвергнуть совместную позицию касательно завершения войны со стороны Китая и США.

Единственный шанс для Москвы выскочить из этого "клинча" - это "перевести стрелки" на Украину, мол, "украинское общество выступает за продолжение войны".

Именно поэтому для администрации США крайне важно до ноября активировать в Украине политический дискурс касательно завершения войны и разбудить "партию мира", чтобы 19 ноября в Шэньчжэне совместно с Китаем сказать Путину: "украинцы хотят завершить войну".

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О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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