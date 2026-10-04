Климовский раскрыл сигнал Валдая: "путин" публично попросил себя не убивать

Отказ от темы Бучи, тупик с "киевским режимом" и неожиданное сожаление об убийстве Али Лариджани складываются в один сигнал Вашингтону.

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Путин на сессии заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" / kremlin.ru

Пока Кремль ищет способ вернуться за стол переговоров с Вашингтоном, его пропаганда путается в собственных определениях - от "укронацистов" до "киевского режима". Историк и публицист Сергей Климовский разбирает, почему валдайская речь "путина" свелась к осторожным намёкам, зачем Лавров продвигал в ООН буклет о Буче и что стоит за внезапным сожалением об убийстве Али Лариджани. Публикуем мнение автора на языке оригинала.

"Путина" заставили говорить 1 октября на Валдае 3,5 часа в том числе и потому, что кремлёвцам было обидно – все мировые лидеры тусили на "высокой неделе" в ООН, а этот сидел дома. Поэтому сначала 25 сентября его отправили выступить на XII международный форум объединённых культур в Петербурге, а затем в Валдай, так как с форумом был свой геморрой.

Гвоздём "объединения культур" был доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", изданный в виде буклета на 21 странице. Его автор – Максим Григорьев, штатный общественник из Общественной палаты, созданной Ельциным как совещательный орган при президенте РФ. В марте 2005 г., после "Оранжевого" Майдана, путин её пересоздал уже как общественную организацию саму по себе, а не при президенте. Смысл палаты – согласовывать деятельность органов государства с обществом и вовлекать в это граждан. Во избежание подозрений, что в неё назначают "сверху", в первой статье её устава записали: "палата формируется на основе добровольного участия граждан" – и никакой принудиловки.

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Но общественник должен где-то работать, и председатель палаты Григорьев трудится директором "Центра истории СВО" и председателем "Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов" – многостаночник. Так как Лавров вручил буклет Гутерришу и требовал рассмотреть в ООН, ссылаясь на слова военного министерства РФ, что за время оккупации Бучи "ни один местный житель не пострадал", то "путин" оказался в дурацкой ситуации.

Идиотизм усиливался тем, что Лавров заявлял – "уходящий от нас Гутерриш путается в показаниях по Буче", хамил ООН без ограничений, а от буклета веяло поляками в Катыни и фиктивными немцами. В роли "немцев для битья" теперь США и ЕС, поддерживающие "неонацистов". Всё это ведомство Лаврова затеяло, чтобы перебить тему оккупированных Олешек и голодомора, устроенного там ра**истами, но попало в засаду к Рубио, который поманил билетом для "путина" в Майами. Лавров вспомнил, как год назад сорвал встречу с Трампом в Будапеште, и понял: если он сейчас назовёт Рубио и Трампа нацистами или покровителями нацистов, то выпадет из окна прямо в Нью-Йорке и Небензя отправит в Москву поминутный отчёт о его полёте.

В результате не только Лавров, но и вся кремлёвская рать оказалась перед сложнейшей диалектикой выбора между "нацистами" и билетом в гольф-клуб к Трампу. Так как они выбрали билет, то "путин" уже не мог на "объединении культур" трубить про "сонного неонациста Байдена" в Буче. Поэтому съехал на то, что РФ якобы не собирается воевать с Европой, во всяком случае в этом году. "Неонацист Байден" вообще оказался некстати во время выборов в США, когда в Москве молятся на победу политических импотентов из Демпартии.

План перебить голодомор в Олешках темой "кровавых инсценировок" в Буче был всем хорош, кроме одного – не учитывал динамику переговоров с США и израильский состав в "киевском режиме". Это показывает, что ведомство Лаврова в переговоры не вовлечено и они ведутся через другие "башни".

При этом кремлёвцы никак не могут решить свои экзистенциальные проблемы с этими "неонацистами". От слова "укронацисты" они после 2022 г. напрочь отказались, так как главы "укронацистов" евреи. Объявить, что армия РФ освобождает Украину от еврейского гнёта, в Москве не решаются по многим причинам. Называть Зеленского нацистом тоже нельзя – МИД Израиля протестует, и ссориться с ним тоже нельзя.

В результате Зеленского оформили как того, кто находится под влиянием нацистов, и вышло, что цель "СВО" – вывести его из-под их влияния. Глупо и мелковато. "Кровавой киевской хунтой" имени Порошенко его тоже не назовёшь из-за вороха судебных исков Портнова к Порошенко и санкций Зеленского от имени РНБО. Термин "кровавая хунта" не натягивается на Зеленского из-за Порошенко и попутно входит в лексический конфликт с международным еврейством.

Поэтому кремлёвцы в муках родили новый термин – "киевский режим". Он оказался обтекаемым и напоминал про любимый всеми россиянами киевский торт, который надо было предъявить родственникам как доказательство, что ты действительно был в Киеве. Из-за этого новый термин негатива особо не вызывал и выглядел как скрытная реклама Порошенко и "Рошен". Команда Зеленского решила это исправить и встретила Виткоффа и Кушнера в чёрных футболках с надписью "киевский режим", чтобы никто не сомневался, кто тут режим. С гордостью подарила их посланцам Трампа. Рафинированный Кушнер не смог скрыть на лице брезгливости и потрясения, в отличие от Виткоффа.

Так как с "киевским режимом" нескладуха, то пропагандисты кремлёвцев продолжают тужиться, и уже с месяц попадается утверждение, что в Украине они воюют с "немцами", как и деды. Глубинному народу так понятней, он привык, что русские воюют с немцами завсегда. Пока немцев берут в кавычки. Вероятно, их с удовольствием снимут, если тема слитой "трампистами" переписки РФ с НАТО по поводу возможности полной блокады калининградского укрепрайона получит продолжение и выйдет на этап возвращения Кёнигсберга в родную гавань.

Эту переписку стали "сливать" с 28 сентября, и она росла как снежный ком. Через "Блумберг" также утекло 30 сентября, что на полях Генассамблеи ООН прошла закрытая встреча представителей Египта, Индии, Турции и США на тему: восстановить нормальное судоходство в Чёрном море, даже если Москва против. Сибига подтвердил 1 октября факт таких переговоров и участия в них Украины.

Две эти "утечки" о переговорах, Рубио, махающий перед носом Лаврова билетом в Майами, предпродажное состояние "Лукойла" и "Роснефти", и масса других событий, включая загадку президентских выборов в Бразилии 4 октября, привели к тому, что 1 октября "путин" долго и контраверсионно лил воду на Валдайских посиделках, которыми кремлёвцы заменили ему выступление на Генассамблее в ООН. Раз "путина" не пускают в ООН, то мы устроим себе ООН на Валдае.

При этом "путин" постарался острых углов не обострять, "неонацистов" не вспоминать, и ограничился лишь фольклорным "Получи, фашист, гранату от советского солдата", когда объяснял, почему РФ сейчас усиленно бомбит Киев. Назвал это ответом за удары по НПЗ и за то, что Украина напала на РФ. Но дату нападения вспомнить не смог.

Зато удивил всех тем, что вспомнил про Али Лариджани и назвал "большой ошибкой" его убийство, так как это был иранский политик, готовый к переговорам и компромиссам. Но не сказал, кто именно его убил. Это единственное, что действительно представляет интерес в его длинной речи, под которой хочется поместить интернет-триаду – "бред, что он курит, и слишком много букв".

Официально Али Лариджани убили израильтяне 21 марта, когда он заехал к сестре в Тегеране. "Путин" не обвинил в этом Нетаньяху, вопреки тому, что много говорил, каким хорошим человеком и политиком был Лариджани и что он знал его лично. "Путин" не рискнул обвинить Израиль в убийстве главы своего стратегического союзника, притом что формально положение обязывает его метать хоть какие-то камешки в него на глазах у "глобального Юга".

Но причина может быть не столько в том, что Нетаньяху союзник Москвы, а в том, что он непричастен к убийству Лариджани, и "путин" об этом знает. Знает и опасается, что его тоже могут ликвидировать свои, как и Лариджани. Тогда это обращение к Трампу или ещё к кому-то: не надо меня убивать, при определённых условиях я могу быть сговорчивым, как и Лариджани.

В исчезновении Лариджани, который после гибели рахбара Али Хаменеи стал по сути "теневым президентом" и вёл полутайные переговоры с США, о них писали СМИ, в том числе и в Иране, была очень заинтересована та группировка в КСИР, которая дважды – в 2021 и 2024 г. – не допустила его баллотирования в президенты. Али Хаменеи был готов его благословить на это, но в КСИР были против, и рахбар отступал. При этом Лариджани до самого последнего момента был его "правой рукой" и главой Совета по нацбезопасности.

Он в паре с официальным президентом Пезешкианом имел все полномочия и желание, чтобы быстро развернуть ситуацию на 180 градусов и подписать с Трампом ещё в марте-апреле то соглашение, которое Пезешкиан подписал в ночь на 18 июня, вопреки воле фотографии нового рахбара, за которой стояли генералы КСИР. Дуумвират либерала Пезешкиана и умеренного консерватора Лариджани был "золотом" центризма, которое устроило бы две трети иранцев. Но быстрый и окончательный мир не устраивал ни кого-то в КСИР, ни Нетаньяху, пусть и по разным причинам. Вполне вероятно, что Лариджани у сестры убили ксировцы, а Нетаньяху лишь согласился взять это на себя, чтобы нарисовать ещё один "плюсик" в своём рейтинге.

Те, кто держит куклу "Путин", опасаются, что Трамп, взявший на вооружение тактику анархо-террористов рубежа XIX–XX вв., лишит их этой куклы. Часть анархистов тогда объявила о персонификации классовой войны и об индивидуальной ответственности глав государств. В рамках этой концепции они грохнули с десяток монархов в Европе, и одного президента США убил испанец-анархист из-за поражения в войне за Кубу и Филиппины. Концепция имела разные ответвления, особенно во Франции, и анархисты прекратили её реализацию только в связи со всеобщей мобилизацией на Первую мировую войну.

Трамп начал с Мадуро, прошёлся по начальникам Ирана, где из-за их коллективной бюрократии всё оказалось сложно, и предельно персонифицировал внешнеполитические подходы. Это очень хорошо видно по его высказываниям. Трамп как шахматист считает, что ставить мат королю в два-три хода – это проще и быстрее, чем уничтожать все фигуры на доске.

Кремлёвцы это поняли и в условиях эскалации поспешили публично сообщить Трампу: "путин" может быть удобным переговорщиком. Это коррелирует с их старым нарративом – не трогайте "путина", сменщик может быть ещё большим путиноидом.

Но похоже, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф, когда 25 августа заглянул в Москву с "банальным визитом", как назвал это Трамп, объяснил, что таким можно было пугать Обаму с Байденом, но не республиканцев. Публичные сожаления по Лариджани потребовались, так как закулисными Госдеп не может свободно оперировать, и их надо "сливать", как переписку о Кёнигсберге. В ситуациях, когда переговоры ведутся не через МИД РФ, а через её СВР, это вообще крайне неудобно.

В этом контексте заявление Ильхама Алиева на съезде его партии 3 октября о том, что в мире есть две супердержавы – Китай и США, третьей нет, и Азербайджан стратегический союзник обеих, а тюркам всего мира надо крепить единство, выглядит очень интересным многоточием.

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О персоне: Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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