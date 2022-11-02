Черноморский флот превратили бы в ничто: почему Путин не стал перечить Эрдогану

Путин не стал бы топить зерновозы в Черном море под охраной Турции - Андрей Золотарев / Коллаж УНИАН, kremlin.ru

Министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. Как уточнили в ведомстве, это произошло "благодаря участию организации Объединённых Наций, а также содействию Турции" .

У Эрдогана весьма непростая политическая ситуация. В следующем году ему предстоят выборы. И, если полагаться на социологию, которую публикуют турецкие медиа, то его партия теряет рейтинг, а мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который представляет оппозицию, лидирует среди потенциальных кандидатов на пост президента. Эрдоган пытается купировать этот негативный для него тренд, демонстрируя свою весомую глобальную роль мирового коммуникатора, который спасает мир от продовольственного кризиса и ведет диалог с сильными мира сего на равных. Кроме того, это и немалая выгода для государства, ведь Турция получает зерно с хорошим дисконтом и имеет возможность на этом зарабатывать.

Собственно, этот фактор и превратил российский демарш с выходом из "зерновой сделки" в ничто. Понятно, что если суда пойдут под турецким флагом или под прикрытием турецкого ВМФ, то маловероятно, что Черноморский флот РФ, который даже до потопления крейсера "Москва" радикально уступал ВМС Турции по боевой мощи, попытается топить зерновозы или наносить по ним удары. Да и Турция - это, все-таки, та страна, которая позволяет мало-мальски смягчать санкционное давление на РФ.

То есть Турция политически важна для Кремля, и выходить из зерновой сделки - это, прежде всего, делать плохо Эрдогану. А не Украине, которая сумела экспортировать только 9 миллионов тонн зерна из запланированных 20. И Эрдоган как человек, который прошел серьезную жизненную школу, поднявшись из стамбульских низов, такого не простит. Потому сейчас Россия будет пытаться сделать красивую мину при плохой игре - говорить о гарантиях Украины и так далее, хотя, фактически, они вынуждены все отыграть назад.

С другой стороны, в положительном исходе "зернового соглашения" есть и интерес крупных транснациональных компаний-гигантов агробизнеса в США, которые экспортируют зерно из Украины. Украина, экспортируя зерно, улучшает свое экономическое положение и, соответственно, если работает экономика, то Штатам надо будет меньше нам помогать.

Вполне возможно, что турецкий лидер мог заручиться поддержкой Вашингтона и по этому поводу страны могли проводить консультации, но именно Турция является одним из ключевых выгодополучателей от "зерновой сделки".

Потому разворот России - это заслуга именно турецкого лидера. Конечно, рассказывать об аргументах, которые тот привел Путину, он не будет, но думаю, что он сумел найти аргументы, чтобы убедить Путина в том, что и без России зерно будут вывозить. Потому что нападать на зерновозы под охраной турецких ВМС для Путина означало бы риск вступления в прямой конфликт со страной-членом НАТО - 5 статью устава Североатлантического альянса никто не отменял.

Где именно Россия еще сможет провести "организованный отход на заранее подготовленные позиции", навскидку сказать сложно. Но обратите внимание: в речи Путина на Валдае чаще всего (аж 8 раз) повторялся один аргумент - Россия готова договариваться. То есть Путин хочет договариваться с Западом. Да так, чтобы при этом выглядеть победителем, но его упорно игнорируют. Ведь несмотря на то, что внутри РФ говорят о том, как у них все прекрасно, но санкционное давление дает свои ощутимые результаты, и Россия критически заинтересована в его смягчении. Та же "зерновая сделка" открыла доступ для российских удобрений и зерна на рынке, чем и воспользовалась РФ.

И хоть "ястребы" в Кремле рассчитывали на то, что из-за продовольственного кризиса позиции Запада и так бы смягчились, похоже, что прагматики взяли верх и, чтобы сохранить лицо, сделали шаг назад. Это не означает, что Россия завтра откажется от ракетного террора и ударов по энергосистеме Украины, но и грозить нам ей уже нечем, потому как практически все аргументы, кроме ядерного оружия, у РФ уже исчерпаны.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда