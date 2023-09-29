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Черноморский флот полураспада

Виталий Портников
29 сентября 2023, 08:01
Очень важно, чтобы удары по инфраструктуре Черноморского флота продолжались.
Хаймарс, Черноморский флот
Черноморскому флоту РФ отводилась важная роль / Коллаж УНИАН, Википедия

Главный вопрос последних дней – вовсе не в том, остался ли в живых командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. Главный вопрос – способен ли функционировать в нормальном режиме сам Черноморский флот России.

Миф о его неуязвимости значительно поколеблен в период российско-украинской войны – начиная от гибели крейсера "Москва" и заканчивая ударом по штаб-квартире Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Флот теряет корабли, а его командование вынуждено прятаться от ракетных обстрелов. Нарушена сама логистика управления флотом – начиная войну, Владимир Путин вряд ли рассчитывал на подобный поворот событий.

Напротив, очевидно, Черноморскому флоту РФ отводилась важная роль: ракетные обстрелы Украины, уничтожение ее портов, дестабилизация ситуация на Черном море с превращением его во "внутреннее море" России, чтобы там ни думали об этом страны НАТО.

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Конечно, утверждать, что флот не справляется с возложенными на него задачами, я бы не стал. Мы слышим сирены воздушных тревог, наблюдаем за тем, как методично Россия уничтожает портовую инфраструктуру Украины.

После выхода России из Черноморской зерновой инициативы значительно уменьшилось количество зерна, вывозимого теперь уже не только из морских, но и из речных портов. Более того, ситуация спровоцировала беспрецедентный кризис в отношениях Украины и соседних стран, прежде всего Украины и Польши. И несмотря на примирительные заявления, ясно, что в обозримой перспективе ситуация не улучшится.

Уверен, всего этого могло бы не быть – по крайней мере, в таком масштабе – если бы не было Черноморского флота РФ. Однако его возможности уменьшаются с каждым днем. Да, пока что речь идет, скорее, о локальных возможностях в отдельных районах Черного моря. Но и этого достаточно, думаю, чтобы заметить – даже сейчас флот находится в процессе полураспада. Экипажи его кораблей боятся подводных дронов, а командование – ракетных ударов. Это уже не те самоуверенные "пираты ХХІ века", которых мы видели в дни оккупации Крыма и морской блокады Украины. Это "пираты", которые вынуждены защищаться и уворачиваться от ударов.

Именно поэтому, как считают эксперты, так важно, чтобы удары по инфраструктуре Черноморского флота продолжались. Чтобы уничтожались корабли и логистические центры. Чтобы Севастополь перестал быть безопасным местом для оккупантов – благо, союзники Украины вовсе не возражают против использования поставляемых ими вооружений для нанесения ударов по оккупированным территориях.

Даже если в результате таких систематических атак руководству и кораблям Черноморского флота РФ придется "всего лишь" переместиться в Новороссийск, это, думаю, уже будет совершенно другой флот. С другими возможностями и амбициями.

Кстати, понимание этого и заставляло российское руководство делать все возможное для сохранения флота в Севастополе. Не только для того, чтобы Черноморский флот сыграл свою зловещую роль в оккупации самого Севастополя и всего Крыма. Но и потому, что Черноморский флот в Крыму – это глобальный флот. А Черноморский флот в Новороссийске – это локальный флот. И в Москве, похоже, это знают.

Именно поэтому в Украине понимают, как важно, чтобы российскому флоту в будущем пришлось уйти в Новороссийск, а украинскому флоту – прийти в Севастополь. Это, думаю, то, что сможет придать Украине вес глобальной державы в Черном море, а Россию заставит забыть о своих черноморских амбициях. И да, все дело в Крыме. Конечно же, в нем.

Но это – вопросы будущего. А пока что Украине, уверен, важно продолжать вытеснять Черноморский флот РФ из Севастополя – чтобы это будущее обязательно наступило.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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Виталий Портников черноморский флот РФ
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