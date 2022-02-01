Очередной гвоздь в "зраду": почему Путин решил обеспечить соцвыплаты в ОРДЛО

Путин пообещал социальные выплаты жителям Донецка и Луганска, имеющим российские паспорта / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые имеют российские паспорта, социальными выплатами.

Но не стоит выделять какое-то одно конкретное действие со стороны главы России, анализируя все, что происходит вокруг Украины. Потому что и инициатива коммунистов по так называемому признанию "молодых республик", и инициатива по оказанию им военной помощи, и сейчас непосредственно распоряжение Путина о так называемых социальных выплатах гражданам России, проживающим на оккупированных территориях.

Все это происходит в едином контексте эскалации противостояния, цель которого, если брать отношения Украины и России, заключается в том, чтобы любым способом заставить Киев начать так называемые прямые переговоры.

Ведь если это сравнить с тем уровнем противостояния, который раскручивает Кремль между Россией и Западом (НАТО и США) и добавить к этому результаты первой встречи советников нормандского формата, то становится понятно, что требованием России в рамках нормандского формата (и затем это также подчеркнул Лавров в рамках своего большого интервью четырем российским радиостанциям) является "заставить Киев придерживаться Минских договоренностей и начать переговоры с Донецком и Луганском". Кстати, даже во время итогового комментария Козак отметил, что срок в две недели дан Украине для того, чтобы она нашла ответы не на словах, а на делах о начале Киевом прямого диалога с ОРДЛО.

Поэтому позиция РФ остается неизменной. Более того, она претерпела определенные изменения не в пользу Украины и мирного процесса, потому что был период, когда Россия даже соглашалась брать на себя ответственность за контроль над действиями террористов на оккупированной части Донбасса. Сейчас речь об этом вообще не идет - Лавров во время своих комментариев вообще скептически отнесся к будущему этого формата, потому что, мол, о чем можно дальше говорить, если Украина, Франция и Германия настаивают на том, что Россия является стороной конфликта, но Россия здесь якобы только посредник.

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Теоретически можно предположить, что России удастся склонить Украину к прямым переговорам, но эти полумеры полностью не удовлетворят притязания России. Однако, несмотря на это, украинское руководство может осуществить определенные шаги навстречу этому. Тем более, что без внимания остался тот факт, что последняя встреча советников в нормандском формате уже в итоговом коммюнике содержит тезис о соблюдении условий соглашения, которое было заключено в 2020 году и которую резко критиковали в Украине.

Речь идет о запрете использования оружия и проведение разведывательных мероприятий, привлечения так называемых представителей СЦКК со стороны "молодых республик" к верификации украинских подразделений и их мест расположения вдоль линии разграничения. Соответственно, принципиальных изменений в позициях руководства Украины не произошло.

Читайте такжеПутина окончательно и бесповоротно послалиИ после того, как Киев начнет прямые переговоры, Россия займет позицию "вот а мы много лет говорили, что мы не являемся стороной конфликта, нас здесь нет, снимайте с нас санкции, потому что это внутренний конфликт".

Но этим она достигнет своей главной цели - преобразование унитарного государства Украина на асимметричную федерацию, ведь если переговоры Киева и ОРДЛО состоятся, эти квазиреспублики вернутся в Украину на особых условиях, что даст России возможность блокировать любые решения центральной власти, прежде всего тех, что касаются внешнеполитического и внешнеэкономического развития Украины, интеграцию оборонного блока НАТО и тому подобное, ведь любые действия "лидеров молодых республик" стопроцентно стратегически управляются Кремлем.

Поэтому если Россия добьется своего, это будет огромной ошибкой, если не "зрада" руководством государства Украины.

Георгий Тука, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА, специально для Главреда