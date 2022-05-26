Через год или век война с Россией будет снова, или Почему каждый россиянин – Путин

Дети россиян, выращенные на игрушках с пятнами крови девочки из Бучи, вырастут такими же, как их родители / Фото УНИАН

Придется еще раз, потому что не все поняли.

Мы сейчас ведем военные действия против Российской Федерации. Но вечную войну мы ведем против коллективной России. Иначе говоря – против русских.

Потому что Путин не лез бы к нам, если бы понимал, что его народ против. Наоборот, Путин полез к нам, потому что его народ за. Его народ жаждет этой войны. Рейтинг Путина среди его народа из-за этой войны растет. Из-за Бучи, из-за Марика, из-за Бородянки. Потому что русский народ этого хочет.

(Лирическое отступление специально для россиян, которые зачем-то читают мои тексты и пытаются доказывать, что не все они одинаковые. Идите вслед за кораблем [нецензурное слово], россияне. Конец лирического отступления.)

У меня нет никаких сомнений, что мы разобьем [нецензурное слово] русскую армию в этой конкретной войне. Да, это будет трудно, невероятно трудно, потому что их банально очень много [нецензурное слово]. Погибнет много замечательных людей. И уже погибло много. Но мы победим.

Однако мы одержим победу только над Российской Федерацией. Коллективные россияне останутся – не все, конечно, но многие. Они будут срать в украденные [нецензурное слово] в Ирпене унитазы. Играть со своими малолетними уродами [нецензурное слово] игрушками с незаметными пятнами крови девочки из Бучи. Показывать своим отвратительным женам фотографии из изуродованных городов моей страны.

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И их дети, выращенные на наших игрушках, вырастут такими же, как их проклятые [нецензурное слово] родители. И вырастят своих детей. А те – своих.

Просто поймите это. Недостаточно разрушить Российскую Федерацию. Недостаточно свергнуть Путина. Они все – путины. Они все – Россия.

Вспомните, как царская Российская Империя в начале прошлого века вела войну за захват Западной Украины. Потом царский режим был свергнут, и к власти пришли коммунисты, которые заявили, что будут делать все совершенно наоборот, не так, как было при царе.

И что они сделали первым? Правильно, напали на Украину.

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Безразлично, как называется Россия сейчас: Федерацией, империей, союзом советских или конфедерацией антисоветских – это все равно Россия. Там все равно русские. И каждый их лидер, который предложит им труп украинской девочки – получит их поддержку. И каждый их лидер это знает. А если знает, то предложит. Рано или поздно.

Значит ли это, что у нас нет выбора? В определенной степени да. Мы рядом на карте мира. Мы не можем откочевать куда-то. Наша земля здесь, и она великолепна.

Но это не значит, что мы не можем одержать победу. Это, наоборот, означает, что мы вынуждены победить. А, значит, победим.

Но побеждать надо не только армию РФ или Путина лично. Побеждать надо коллективную Россию. А это – вспоминаем 1945 год – невозможно только при стратегии "выйдем на границы 23.02.22". Это невозможно и при концепции границ по состоянию на 2013 год. Это совершенно другая задача. Это задача денацификации 140 миллионов особей. Это задача, требующая уничтожения не только политической системы РФ, но ее государственности как таковой. С полным контролем над СМИ, образованием, пропагандой и экономикой. Как в 1945-м. А в 1945-м для этого союзникам понадобилось дойти до вражеской столицы и уничтожить ее. Под ноль.

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Поэтому еще раз. Мы победим. Вариантов нет. Но кого мы победим – Российскую Федерацию, Путина или всю коллективную Россию – это большой вопрос. И это вопрос главный. Потому что от ответа на него зависит другое – когда будет следующая война, через год или столетие.

И, поверьте, вы хотите знать ответ на этот вопрос. Каким бы этот ответ ни был.

Юрий Гудименко, соучредитель партии "Демократична сокира"