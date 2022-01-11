"Подбрюшье" России: почему оккупанты уже не покинут Казахстан

Россия пообещала вывести своих военных из Казахстана / Reuters

"Когда русские оказались в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти", - так недавно высказался госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Казахстане.

Я далек от конспирологии, чтобы с уверенностью говорить, что все события в Казахстане - это хорошо спланированная российская спецоперация, потому что и для самих россиян тот бунт стал неожиданностью. Далее была раскрутка определенных внутриклановых историй, с помощью которых более богатая часть клана сдалась более бедной и фактически удалось отстранить реального правителя, Нурсултана Назарбаева, от контроля страны.

На самом деле угроза прямого вторжения России давлела над Казахстаном давно - еще 6 лет назад в Актобе состоялась попытка создания казахстанского ЛДНР, когда в город заехала группа так называемых политических туристов из РФ, которые принялись вывешивать российские флаги, "менять власть" и т.д., причем это происходило при поддержке определенной части местного населения. Но на тот момент сделка была сорвана, потому что Казахстан имел официальную жесткую поддержку со стороны Китая, в результате чего Китай на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заставил Россию взять на себя обязательства по защите территориальной целостности бывших центральноазиатских республик, из-за чего Россия не могла вторгнуться в Казахстан и с тех пор постоянно искала повод.

События, происходившие в последнее время, создали для России такую возможность. Ведь Назарбаев проводил политику, которая искореняла российские интересы в Казахстане - россиян отстраняли от всех сфер управления, от возможности участвовать в бизнесе. Но, в то же время, Казахстан начал игнорировать пожелания Китая - тихо поддерживал уйгуров, которых практически истребляют в Китае, и открыто поддерживал этнических казахов, миллионы которых проживают на территории Китая и которые массово бежали в Казахстан, где им создавались хорошие условия для проживания.

Вполне вероятно, что на этом фоне России удалось договориться с Китаем - например, Россия отдала под экономическую экспансию Китая Дальний Восток, а Китай, напротив, уступил Казахстан, который имел для России особое значение, ведь его нередко называют "подбрюшьем" России.

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Поэтому возможность российского вторжения в последнее время нарастала. Это заметно даже в том, что определенная часть российских войск (которые не объявляли в ОДКБ) перешли границу в Оренбургской области и уже ждали момента, чтобы полностью взять Казахстан под контроль.

Читайте также"Успех" России в Казахстане может ухудшить позиции УкраиныТем более, что российские войска непосредственно в стычках или так называемой антитеррористической операции (а на самом деле - подавлении восстания) особого участия не принимают - там все делают казахские военные. Между тем российская армия захватывает ключевые позиции, берет под контроль инфраструктуру, органы власти Казахстана и фактически создает такие же предпосылки, какие сейчас есть в Беларуси. Из-за этого Казахстан будет вынужден полностью изменить политику - теперь она будет полностью в российском ключе, то есть ему придется отказаться от независимости своих позиций.

Для Путина основным было рано или поздно захватить Казахстан и вернуть его под свой контроль, потому что он очень жестко отдалялся от России. И они этого добились незаконно, ведь механизм ОДКБ не позволяет использовать войска стран-участников для подавления внутренних конфликтов. Это возможно лишь для прекращения внешней агрессии, и чтобы хоть как-то это формально оправдать, как раз и была выдумана история о "внешних террористах", которые вошли в Казахстан и проводили атаки. Но это сделано очень топорно, и невооруженным глазом видно, что поиском "террористов" занимались именно российские спецслужбы.

Показательна тут история с задержанием киргизского джазмена, которого заставили на камеру говорить, что он безработный и приехал за 200 долларов "делать революцию" в Казахстане. Это делается для того, чтобы создать образ интервентов, которые совершали теракты в стране.

Введением войск ОДКБ (читай - российских войск) "замазали" не только Беларусь, но и Армению, которую теперь нельзя называть страной, которая придерживается демократических правил. Будут выведены российские войска? Нет, не будут. Разве что выведут лишь ту часть, что официально зашла по части ОДКБ - это могут делать демонстративно в течение нескольких последующих месяцев. Все те, кто прилетел не на "Илах", а вошли через северную границу и которые сейчас фактически оккупируют страну, они уж точно никуда не пойдут - формально их припишут к двум российским военным базам, которые есть на территории Казахстана, но де факто это уже ни что иное, как оккупация. И Токаев уже после того, как сдался России и призвал ее ввести войска против своего народа, не имеет никаких вариантов для отступления.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда