Чему следует поучиться у Киссинджера

По поводу хейта Киссинджера, который я увидел у многих в ФБ.

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Генри Киссинджер / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

1. Не существует никакой "политики Киссинджера" и других некрасивых вещей, которые ему приписывают. Есть политика США, которую он эффективно реализовывал в администрациях Никсона и Форда.

2. Киссинджер был в действительности более честный и откровенный дипломат, поскольку не скрывал как реально делается политика в мире. Большой элемент "реал политик" никуда не исчезал. Только другие это скрывают за красивыми словами, а Киссинджер позволял посмотреть как работает политическая кухня, вызывающая неприятие различных "розовых пони", которые до сих пор не могут поверить, что США может так поступать. Может. Мир любит тех, кто может в первую очередь сам себе помочь. И это считается.

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3. Киссинджер очень незаурядная личность. Обладал энциклопедическими знаниями, острым умом и сделал себя сам. В воспоминаниях Голды Меир есть эпизод как тщательно готовился к переговорам. Во время встречи с израильскими чиновниками он обладал таким массивом данных об одном из регионов Израиля, что они об этом даже не знали. И это только одни из переговоров, которые он параллельно вел в разных уголках мира.

4. Киссинджер реальный ветеран Второй мировой войны. В армии США с 1943 года и был на территории Германии в подразделении разведки. Ему сильно помогало знание немецкого языка, поскольку его родители бежали из Германии в 1938 году. Его родственники, которые осталась там погибли.

5. Очень советую прочитать его труд "дипломатия", "мои годы в Белом доме", "мировой порядок" и в принципе все другие его книги. Они наполнены множеством фактов, которые многие должны знать.

6. У Киссинджера следует поучиться его методикам переговоров. Об этом есть книга "Искусство переговоров по Киссинджеру".

7. Доказательством того, что он был плотью и кровью американской политики является то, что до последнего вздоха к его советам прислушивались.

Вообще, желаю каждому прожить такую жизнь как он. И хотя бы до 80 лет сохранить острый ум и актуальность своих мыслей, к которым будут прислушиваться, а не засыпать под них.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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