Чем закончится затишье на Ближнем Востоке: Хара дал прогноз

Александр Хара
11 апреля 2026, 08:13
Александр Хара о столкновении интересов США и Израиля, разблокировке Ормузского пролива и последствиях для Украины
Атака на Иран
Война в Иране продолжится / коллаж: Главред

На фоне сообщений о возможной деэскалации на Ближнем Востоке мировые рынки и геополитические игроки пытаются оценить жизнеспособность новых договоренностей. Несмотря на формальное снижение напряженности, ситуация остается нестабильной из-за фундаментальных разногласий в целях ключевых сторон. Эксперт Центра оборонных стратегий и дипломат Александр Хара анализирует, почему нынешнее затишье может быть лишь тактической паузой и какие скрытые угрозы несет в себе ирано-американский компромисс. Автор подробно рассматривает интересы Израиля и стойкость Тегерана, прогнозируя влияние этих процессов на глобальную безопасность.

Перемирие — это в целом позитив, ведь это означает уменьшение давления на рынок нефти. Для Украины это тоже хорошо, поскольку, несмотря на удары по НПЗ и российской инфраструктуре, общий фон становится менее напряженным. Кроме того, это снижает давление на западное общество, которое нас поддерживает. То есть в целом это позитив.

Но я не верю в устойчивость такого перемирия. Достаточно посмотреть на кампанию Израиля против ХАМАСа и "Хезболлы", а также на громкие заявления Дональда Трампа о якобы достигнутом мире и планах восстановления. Фактически этого не произошло: Израиль периодически наносит удары по боевикам, а те отвечают обстрелами.

С Ираном ситуация сложнее, поскольку здесь действуют два ключевых игрока — Соединенные Штаты и Израиль, и их стратегические цели не совпадают. Для Израиля продолжение конфликта выглядит выгоднее, чем возвращение к тому состоянию, которое было месяц-полтора назад. Очевидно, что Израиль заинтересован в максимальном ослаблении ракетной, дронной и, тем более, потенциально ядерной программы Ирана.

В то же время это перемирие — фактически договоренность между США и Ираном. Его главная идея — разблокировка Ормузского пролива, что сейчас и происходит. Ранее озвучивалась цифра около 11 тысяч моряков, находившихся на танкерах, которые не могли пройти этот маршрут. Американцы стремятся существенно изменить подход — речь идет об ограничении или уничтожении ракетной и ядерной программ Ирана, а также о прекращении поддержки террористических группировок. Иран, в свою очередь, хочет сохранить эти возможности, включая ядерную опцию, и не готов отказываться от своей региональной политики.

Израиль уже недавно наносил удары по объектам, связанным с "Хезболлой", и вряд ли будет ограничивать себя условиями этого перемирия, если речь идет о собственной безопасности. В то же время Иран может расценивать такие действия как нарушение договоренностей.

Самое важное — Иран сохраняет сильные позиции. Хотя американская военная кампания была эффективной и уничтожила значительную часть инфраструктуры, режим выстоял и сохранил способность наносить удары как по арабским странам, так и по танкерам в Ормузском проливе. Даже в случае более активных действий США, например, попыток контроля стратегических точек вроде острова Харк, это лишь частично решает проблему безопасности морских коммуникаций.

Александр Хара, специально для Главреда

О персоне: Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одном

09:03Фронт
07:37Украина
23:04Украина
