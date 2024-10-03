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Чем опасен захват россиянами Угледара

Олег Жданов
3 октября 2024, 06:10
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Вряд ли войска РФ сразу пойдут на Днепр или Запорожье - более вероятно, что они продолжат захват Донецкой области в ее административных границах.
Чем опасен захват россиянами Угледара
Российские оккупанты захватили Угледар в Донецкой области / фото: DeepState

Украинские военные подтвердили выход подразделений ВСУ из Угледара. Опять-таки, мы уступили часть территории, оставили еще один наш город наш, и для нас это больно. Но Угледар не имеет оперативного значения - весь его вес укладывался в то, что он был выступлением в сторону оккупированных территорий. И наша артиллерия, после того, как расположилась за Угледаром, могла спокойно наносить огневое поражение и держать под контролем железнодорожный узел Волноваха.

И если мы вышли из Угледара, Российская Федерация может запускать железную дорогу из Ростова до Донецка через Бердянск, Мелитополь. То есть та ветка, которую строили раньше, теперь заработает. И, соответственно, на всех направлениях, находящихся западнее Волновахи (а это Времовское, Кураховское, Покровское направления), получают железнодорожным транспортом боеприпасы, горюче-смазочные материалы, технику и будут эвакуировать технику на ремонт в РФ. Что значительно их ускорит, ведь раньше они возили все фурами через Мелитополь. То есть самое главное, что теперь россияне получили возможность улучшить логистику.

О серьезных последствиях для Покровска я бы пока не говорил - там еще есть линия обороны, и до него еще далеко. Но ухудшение ситуации на Кураховском и Покровском направлениях я все же ожидаю, потому что сейчас российское командование может принять решение об ослаблении давления на Времовском оперативном направлении. Ведь Угледар россияне взяли, нас они отодвинули, артиллерия наша не достает, только реактивная и ракеты. А это значит, что можно будет перебрасывать часть сил и войск на Кураховское и Покровское направление. Причем наиболее вероятно, что переброска войск будет именно на Кураховское, потому что оно находится рядом и переброска войск туда может длиться буквально несколько суток.

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Захват Курахово даст россиянам возможность выровнять фронт и сделать свою логистику по железной дороге полностью безопасной до Волновахи, после чего у них может открыться возможность двигаться на север, в сторону Покровска, отсекая наши войска вдоль административной границы Донецкой области.

Но 5-7 километров продвижения россиян не сделают погоды авиации для сброса КАБов на Запорожье или Днепр. Поэтому дальнейшее продвижение РФ будет не менее сложным. Тем более я надеюсь, что мы, наконец, начнем делать выводы из наших ошибок и больше таких "ляпов" не будем допускать. Хотя, к сожалению, они повторяются - и Очеретино, и Авдеевка, и Угледар являются тремя случаями за лето, когда ВСУ пришлось отступить. Вряд ли войска РФ сразу пойдут на Днепр или Запорожье - более вероятно, что россияне будут выполнять политическую задачу Кремля по захвату Донецкой области в ее административных границах.

Тем более, что Покровск - это огромная жилая агломерация, и штурмовать его в лоб будет самоубийством для российских войск. И чем дальше, тем больше это будет для них невозможно воплотить в жизнь. Потому что свободных резервов у России нет. Ведь когда россияне достигали какого-то успеха и прорывали нашу оборону, они по классике Второй мировой войны вводили в бой резерв в виде бригады, дивизии, корпуса (как это было в Авдеевке).

Но сейчас такого нет - российская армия может иметь в резерве до 5000 военнослужащих. Не батальонов, не полков, не бригад, а просто 5000 личного состава. Это неорганизованное войско, которое будет распределяться между подразделениями на пополнение потерь. И это очень разные вещи в боеспособности. Кроме того, имеется дефицит техники в этих частях.

Поэтому взятие Покровска для армии РФ - это такая же огромная задача, как и для Сизифа закатить камень на гору. Поэтому я бы пока вообще не ставил вопрос о походе россиян на Днепропетровщину. Как и в ближайший месяц рано вести разговоры об обороне Покровска.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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