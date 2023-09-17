Чем опасен союз Ким Чен Ына и Путина

Главное, что будет делать китайский лидер – он не будет позволять Путину проиграть в войне.

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Путин и Ким Чен Ын - два безумца / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Союз Ким Чен Ына и Путина опасен тем, что это два безумца. Особенно Ким Чен Ын – он более оторванный, чем Путин. Вспомните махание "ядерной дубиной", пуски ракет и всё остальное. Хотя Путин тоже далёко не ушёл и пытается запускать те же "Сарматы", угрожает ядерным апокалипсисом и т.д. Так что этих двух парней нужно держать под контролем.

А с Си Цзиньпином у них не совсем союз, а преклонение обоих перед китайским лидером. Си Цзиньпин – это всё-таки их вассал, старший.

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Китаю не нужна сильная Россия – она ему нужна целой, управляемой и понятной. Россия – хороший сырьевой придаток для Китая. Плюс вспомните карты, которые публиковало китайское картографическое общество с "исконно китайскими землями" (даже формулировку Путина использовало в этом случае!).

В этом плане Си Цзиньпину очень выгодно поддержать РФ, но на правах старшего брата, ни в коем случае не на равных.

(...)

Главное, что будет делать китайский лидер – он не будет позволять Путину проиграть в войне, но при этом позволит Украине нанести России достаточное поражение, чтобы максимально ослабить военный потенциал РФ. Но проиграть он не даст.

Где это "не даст проиграть" закончится, мы на сегодняшний день сказать не можем. Возможно, нам дадут выйти на побережье Азовского моря, что фактически вернёт нас к ситуации на 23 февраля 2022 года. Если мы аннулируем сухопутный коридор в Крым, это будет возвращением к тем позициям. И тогда получится, что вся эта прогулка российских войск нафиг никому не была нужна. Это просто море пролитой крови. Мы вернёмся к исходным позициям.

А дальше? А если Китай скажет, что Крым когда-то был российским, или скажет, что он настаивает на переговорах, и это будет компромиссом Пекина и Вашингтона, – что тогда? Мы останемся у разбитого корыта.

Впрочем, теперь у России уже нет того военного потенциала, она уже ничем не хвастается. Единственный вопрос, который остаётся, – ядерное оружие РФ. Чтобы взять под контроль российское ядерное оружие, нужно не просто ослабить Россию в военном плане, а спровоцировать её на применение этого оружия. И тогда будут основания для того, чтобы ввести международных наблюдателей и взять под контроль ядерный арсенал РФ.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Олег Жданов, специально для Главреда

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