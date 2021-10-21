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Чем обернется смарт-парламент от Слуг народа

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

21 октября 2021, 06:57

Верховная Рада скоро может вплотную заняться вопросом сокращения численности депутатов. Однако пока "реформы" проявятся лишь в скорости принятия законпроектов.

Александр Корниенко
Вице-спикер Александр Корниенко предложить реформировать Верховную Раду в смарт-парламент / УНИАН

Новоизбранный вице-спикер парламента Александр Корниенко, говоря о необходимости реформ в Верховной Раде, заявил, что они приведут к созданию "смарт-парламента".

Александр Корниенко любит выражаться по-современному, но что конкретно он имеет ввиду, тут действительно можно только догадываться. Очевидно, что подобные заявления звучат потому, что парламент понимает проблемность целого ряда моментов своей работы и, естественно, чтобы показать, что он пытается идти в ногу со временем и, если не удастся изменить содержание, то хотя бы форму.

Конечно, под это "резиновое" определение можно подвести любое содержание - от сокращения численности парламента до модернизации его работы.

Однако если отталкиваться от того, что год назад, в день проведения местных выборов, проводился опрос о сокращении численности депутатского корпуса, то, возможно, именно это сейчас и подразумевают под идеей смарт-парламента.

А поскольку цифра в 450 депутатов парламента в свое время исходила из того, что в него избирался 1 депутат на 100 тысяч населения Украины, с учетом того, что сейчас украинцев намного меньше, чем 45 миллионов (вполне вероятно, что уже нет и 35), в этой связи было бы логично сократить численность парламентариев. Ведь продуктивность депутатов от их численности не зависит - 300 депутатов могут работать даже более продуктивно, чем 450.

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Читайте такжеБезумный принтер 2.0: что будет с парламентом после увольнения РазумковаКроме того, учитывая, что экс-спикера Дмитрия Разумкова ранее попрекали торможением целого ряда законопроектов, в том числе и принятого на днях так называемого законопроекта о НАБУ, который привел статус госоргана в соответствие Конституции и тем самым снял конфликт, то это также можно счесть некой реформой (тем более, что ранее длительность процедур заметно раздражала президента Зеленского).

Именно в этих ускорениях законодательного процесса и есть пока главный эффект от слов Корниенко - ничего иного в ближайшее время мы не увидим. Поэтому не удивительно, что уже до конца года парламент на этой волне может принять, например, законопроект "О столице", вокруг которого продолжается конфликт.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Верховная Рада Слуга народа Андрей Золотарев новости Украины Александр Корниенко
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