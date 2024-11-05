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Чем обернется для мира избрание Трампа президентом?

Юрий Богданов
5 ноября 2024, 20:05
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Популярность Трампа и МАГА является реакцией на проблемы США, но не является частью решения. Он их усугубляет.
Чем обернется для мира избрание Трампа президентом?
Дональд Трамп / Фото: facebook.com/DonaldTrump

Нашим дипломатам и политической власти надо держать баланс, потому что работать придется с любым избранным президентом. А мне - как человеку, который к публичной политике пока не принадлежит - притворяться ничего не надо. Имею возможность говорить о Трампе и дискурсе, который он олицетворяет, все что думаю.

Так вот. Сегодня я немного объясню, почему считаю Трампа (и дискурс, который он олицетворяет) глобальной угрозой. Независимо от того, какой будет его тактическая позиция по Украине. Потому что даже если для нас все более-менее обойдется с его президентством (что довольно оптимистичное ожидание) и мы сумеем выпрыгнуть из войны, глобальных проблем он добавит и к ним тоже надо быть готовыми.

Тезис первый. Популярность Трампа и МАГА является реакцией на проблемы США, но не является частью решения. Он их усиливает.

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Трамп это не явление "в себе", он - логический результат накопления противоречий и кризисных явлений американской политической и экономической системы. Есть часть элит, которая заинтересована или убеждена в пользе "правого" поворота в экономической и социальной жизни. Есть десятки миллионов недовольных бедностью, плохими перспективами и социальными правилами, которые эти люди не понимают и не готовы принять. Надо возглавить. Трамп и возглавляет. На деньги корпораций и голосами обездоленных "белых".

Трамп, можно сказать, вполне в духе правых в Европе 90 лет назад, решил дилемму "как сохранить привилегии элит (богатых), когда существует массовое избирательное право?" Является ли трампизм формой фашизма? Пока не совсем, но он может таким стать, если еще раз повторит цикл власти. Сейчас эта политическая концепция сочетает в себе элементы националистического, нелиберального и корпоративистского ответа на проблемы и вызовы, которые как существуют объективно, так и являются частично или полностью вымышленными.

"Праведное негодование" из-за того, что истеблишмент "обманывает народ", и апелляция к страхам является главным риторическим приемом Трампа. Апелляция к "краху американской мечты", обеднение значительной части бывшего среднего класса и авторитарный ответ Трампа на это - логический итог накопившихся проблем.

Правый популизм как политический метод прекрасно действует на "бесправных" и "обездоленных" белых, бедных представителей рабочего класса, жертв социального неравенства и т.п. Так же и левый популизм находит свою аудиторию. И обе эти тенденции делают раскол в американском обществе более широким.

Тезис второй. Правая авторитарная риторика подкреплена авторитарными действиями, что ставит под угрозу американские институты и грозит настоящей узурпацией власти.

Трамп неоднократно подвергал критике основы американской демократии, ставя под сомнение доверие к избирательной системе и судебной системе. В то же время во время первого срока - при поддержке одиозного Леонарда Лео (писал о нем) - он провел в Верховный Суд 3 собственных судей (из 9). Которые в этом году обеспечили ему решение по "президентскому иммунитету".

Тот же Лео активно поддерживает Трампа в его намерениях изменить судебную систему. Это может привести к снижению стандартов правосудия и формированию системы, в которой судьи будут принимать решения в пользу политических и бизнес-интересов.

Кроме того, если сравнивать с первой администрацией, в команде Трампа осталось очень мало умеренных политиков, а значительная часть его первой команды или прямо поддержала Харрис, или сокрушительно атакует Трампа. Именно из-за предостережений относительно его авторитарных методов.

Публицист Мишель Голдберг сравнил эту риторику ресентимента Трампа с тем, как "мобилизационная идея" (МАГА!) реализуется через власть национального вождя, который единственный способен повести сообщество на выполнение его исторической роли. Да, вам не показалось. Здесь можно осторожно провести параллель между Трампом и несколькими интересными личностями, которые приходили к власти примерно 90-100 лет назад.

Тезис третий. Без решения наглядных проблем и при авторитарных тенденциях политика Трампа только усилит поляризацию американского общества.

Политика Трампа сама по себе активно способствует поляризации, усиливая деление на "своих" и "чужих". Его риторика часто включает призывы к ненависти против иммигрантов, меньшинств и тех, кто имеет другие взгляды. По данным исследований Pew Research, уровень политической ненависти в США вырос до рекордных уровней.

Кроме того, Донни или члены его команды неоднократно солидаризировались с Proud Boys (неонацисты), а также кучей конспирологических и откровенно шизоидных групп. Думаю, историю с гаитянами напоминать не надо. А есть еще токсичная тема абортов и весь дискурс борьбы с "либеральными новациями".

Тот же Леонард Лео собрал в свой фонд 1 млрд долларов для борьбы с "левым уклоном" и "властью корпораций". Какая там повестка дня? Все стандартно: против политики разнообразия и гендерного равенства, отрицание климатических и социальных проблем, конспирология разного уровня. Борются и с глобальным финансовым капиталом и банками, которые являются, по оценкам Лео, "грязными левыми деньгами". Среди врагов - BlackRock, Vanguard, American Airlines, Coca-Cola, State Farm, Major League Baseball и Ticketmaster

Растущее внутреннее напряжение может стать причиной насилия и дальнейшего разделения общества. Особенно когда Трамп без особых тормозов находит врагов, которых надо наказывать. Сможет ли в таких условиях США проводить активную внешнюю политику и противодействовать тираниям в других уголках мира? Не-а.

Тезис четвертый. Экономическая программа Трампа не является частью решения.

Пока два столпа Трампа в экономике - это контроль за Федеральной резервной системой с целью обесценивания доллара и жесткая протекционистская политика. Первое должно сделать американский экспорт дешевле, а второе - создать барьеры для импорта.

Почему это должно привести к улучшению торгового баланса, а не к серии торговых войн - не понимают даже некоторые люди из команды Трампа, тот самый Лаффер. Он надеется, что это все - лишь риторика, потому что в противном случае инфляция только усилится, никакого дополнительного роста не будет, а риск глобальной эскалации возрастет.

Тезис пятый. В международном контексте возвращение Трампа к власти может привести к снижению авторитета США и усилению хаоса. Да, может быть еще хуже. Намного хуже.

Акцент на внутренней повестке дня и риски эскалации внутренней нестабильности + то, что Трамп продвигает изоляционистскую политику уже ставит под угрозу и функциональность НАТО, и других альянсов. Что открывает возможности для масштабирования войн.

Да, есть очень много причин быть недовольным Байденом и Ко, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе он усилил альянс США - Британия - Австралия, усилил Филиппины ракетами и оказывает помощь Тайваню. Украина получает меньше, чем нам нужно. И нерешительность Байдена и Ко тоже будет иметь тяжелые негативные последствия для глобальной стабильности. Однако нет никаких причин думать, что Трамп будет действовать противоположно, а не усилит уже имеющиеся тенденции. Особенно в отношении нас.

Изоляционизм ухудшит международную репутацию США и создаст кучу новых рисков международной безопасности. Что, в конце концов, тоже ослабит США. Мир будет менее безопасным, а главная страна, которая должна была бы обеспечить эту стабильность для собственного успеха и выживания - станет более уязвимой для внешнего влияния.

Вместо вывода. Я бы очень хотел, чтобы вероятное президентство Трампа несло меньше угроз. Но Трамп стал намного радикальнее чем 2017, его команда намного радикальнее и он олицетворяет популистские вульгарно-националистические настроения, которые могут подрывать демократические институты и привести к триумфу популизма, которого развитые стране не видели очень давно.

И я повторю то, с чего начал: да, мы можем каким-то видением или конъюнктурой пропетлять, но нет никаких причин думать, что мир пропетляет и не погрузится в еще больший вихрь кризиса. Потому что в условиях современных глобальных вызовов важно, чтобы американская политика была направлена на поддержку демократии, на стабилизацию, и была ответственной. При Трампе шансы на это - призрачные.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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