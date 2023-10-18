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Чем драмтеатр в Мариуполе отличается от больницы в секторе Газа?

Александр Кочетков
18 октября 2023, 19:10
Принципиально ракеты ATACMS способны повлиять на фронтовую ситуацию, но все зависит от количества.
Мариуполь и Газа
Мариуполь и сектор Газа / коллаж Главред, фото скриншот с видео

Американские баллистические ракеты ATACMS наконец-то появились в Украине. И сразу они же появились в оккупированных Бердянске и Луганске, было громко. Мы так долго ждали этих ракет, что их появление сюрпризом не стало. А вот для врага - да.

Не сомневаюсь, что к решению США подтолкнула передача вооружения России от Северной Кореи. Там речь идет о количестве боеприпасов, включая ракеты для РСЗО, достаточном для ведения боев в течение двух-трех месяцев с такой интенсивностью как сейчас (сейчас враг выпускает 7-10 тыс снарядов в сутки, а летом 2022 года выпускал до 60 тыс снарядов). А вот мы получили пробную небольшую партию, которую можно использовать за полчаса.

К тому же это самые первые модели ракет ATACMS с дальностью всего 165 км, правда боевая часть в них кассетная и мощная — почти 500 кг взрывчатки. Надеюсь, что дальше пойдут более дальнобойные модификации ракет. Да и Германии сейчас будет трудно и дальше избегать предоставления нам крылатых ракет TAURUS.

видео дня

Принципиально ракеты ATACMS способны повлиять на фронтовую ситуацию, но все зависит от количества: дюжина ракет будет иметь по большей части психологический эффект, сотни ракет изменят ход событий.

И вот тут автоматически возникает вопрос: а будут ли эти сотни ракет, миллионы снарядов и всего остального, что необходимо Украине для успешного отпора агрессору? К сожалению, ситуация выглядит довольно противоречивой и сложно предсказуемой.

Конгресс США, где утверждаются средства на помощь Украине, до сих пор остается без спикера, то есть, почти парализованным. Конгрессмены не проголосовали за кандидатуру Джима Джордана, и это хорошо. Потому что Джордан позиционируется как противник оказания военной помощи Украине, он убежден, что надо больше заниматься мексиканскими мигрантами, собственно, как и его шеф Дональд Трамп. Но не факт, что Джордана не изберут во время следующих голосований.

А тут еще и резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке в связи с уничтожением больницы в Газе и большого количества жертв.

ХАМАС и ЦАХАЛ обвиняют в трагедии друг друга. Если быть абсолютно бесстрастным, как какой-то рептилоид, то Израиль предупредил о бомбежках и дал время мирным гражданам, чтобы эвакуироваться с полосы Газа. А кто остался - сам избрал свою судьбу.

Но кто прислушивается к голосу здравого смысла?! Те мусульмане всего мира, которые на стороне Палестины, сейчас однозначно призывают к священной войне ради уничтожения Израиля. Возможно такое развитие событий, что Штатам придется непосредственно вмешаться в военные действия. И тогда у противников помощи Украине появится неопровержимый аргумент: "оружие нужно нам самим".

А в Пекине великий товарищ Си собирает вассалов во главе с Путиным. Это такой строевой обзор перед важными переговорами Си Цзиньпина с Джо Байденом. На которых лидер Китая попытается выторговать у президента США "справедливые условия конкуренции" (Китай об этом говорил неоднократно) в обмен на постепенное снижение противостояния в различных частях мира, в частности, на Ближнем Востоке.

Но разжечь конфликты проще, чем их потушить, особенно религиозные. А в общем, такой тренд на всеобщее примирение невыгоден Украине. Потому что нас попытаются заставить к переговорам с заморозкой ситуации на фронте.

P.S. Россияне яростно осуждают Израиль за якобы разрушение больницы Аль-Ахли, как будто это не они сами жестоко и бессмысленно разрушили драмтеатр в Мариуполе, похоронив под развалинами сотни мирных граждан.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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сектор Газа Александр Кочетков Мариуполь
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