Ожидая, когда "полыхнет" в Украине, Россия может прозевать собственные территории

России стоит следить за своими территориями, потому что, например, Китай вскоре заберет у нее Сибирь / YouTube

Секретарь Совбеза РФ, главный российский "ястреб" Патрушев недавно заявил, что в Украине "в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах". Россия слишком много внимания уделяет тому, что происходит в Украине, а потому не замечает собственных проблем.

Как только в России начнется серьезный экономический кризис (а он неизбежен, потому что российская экономика не развивается нормально), возникнут проблемы с продуктами и начнет падать уровень жизни, в РФ "полыхать" будет везде. При этом, конечно, финансировать будут центр, столицу, потому что все революции делаются там. Соответственно, проблемы начнутся по российским недофинансированным окраинам. Хотя у РФ есть такие окраины, которые можно не финансировать и не бояться, потому что до Москвы они не доберутся, и все, что там происходит, не особо интересно. А есть такие окрестности, которые немного ближе к центру и больше связаны со столицей – именно они и будут представлять основную угрозу внутреннему спокойствию в РФ.

Так же происходило в Советском Союзе. Вспомните хотя бы забастовки шахтеров, которые серьезно подорвали СССР, остановки крупных предприятий и тому подобное. Все это вскоре начнет происходить и в России.

Например, уже сейчас там идет банкротство "Роснано", которое ранее было чрезвычайно распиаренным, закрытие автомобильных заводов (один завод, где делали "лады" остановился на неопределенный срок, другой, где делают "уазики" – почти уничтожен, говорят, ему осталось два-четыре года) и другие. Если такие крупные предприятия будут останавливаться, финансирования регионам не будет хватать, и людей переведут на голодный паек. Вот тогда в России станет возможным что угодно…

Поэтому сценарий, когда что-то должно "полыхнуть" – российский, а не украинский. Это мечты Москвы о будущем Украины и судьба, которой она нам желает. Но, как говорится, не рой другому яму – сам в нее упадешь.

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Кроме того, России стоит следить за некоторыми своими территориями, чтобы они не отошли кому-то другому или не ушли в свободное плавание. Например, Сибирь. Китай заберет Сибирь у России, но не сейчас, а чуть позже. Это произойдет при общем кризисе в РФ. И пока трудно сказать, когда конкретно этот кризис произойдет: это может быть через год, может быть завтра, а может – и через 20 лет.

Как бы там ни было, но вектор в России нисходящий, и это связано именно с экономической неэффективностью государства как такового.

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Другой пример – Таджикистан, который позволил Китаю построить на своей территории новую военную базу, то есть Китай официально заходит в зону влияния России. И Таджикистан – не единственная страна, которая может отойти от России и попасть под влияние другого государства. В частности, среди тюркских стран активно работает Турция, а именно речь идет об Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане.

Американцам Средняя Азия не интересна, поэтому туда заходит Китай.

Уверен, что на определенном этапе Россия прекратит даже противиться Китаю и расширению его влияния. Она уже почти не сопротивляется... Хотят китайцы продвигаться – нет вопросов.

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Россия не оказывает сопротивления Китаю, потому что она живет на противопоставлении с Европой, западным миром. Жизненное кредо русской мафии – противостояние либеральным ценностям. Ей не нужно, чтобы у людей было достоинство, равные права. Ей нужен царизм, потому что в свое время все представители этой мафии выскочили наверх именно на горбах русского народа и дальше паразитируют. В такой концепции места Европе и нормальному развитию нет. Поэтому Россия сотрудничает с крупнейшими отбросами на планете и делает их своими лучшими друзьями. Чем более кровавый диктатор, тем больше шансов у него дружить с Россией. Так что Китай просто близок России.

Александр Палий, политический аналитик, специально для Главреда