Чего ждать Украине от 2024-го?

Как только военная помощь достигнет линии фронта, ситуация начнёт хотя и медленно, но меняться.

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Перспективы войны в 2024-м году / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 117 окрема бригада територіальної оборони

2024-й станет для рф примерно таким же, как для Украины 2023-й. Очевидно, что готовится наступательная операция и генерируются резервы в приграничных с Украиной областях. Но заявленные амбиции гораздо выше, чем в итоге будут результаты.

Настроения у ра**истов близки к настроениям украинцев годичной давности после успехов наступательных операций осени 2022-го.

Но поставки военной помощи из США, а также снарядов из ЕС (в июне должны прийти первые 180 тысяч снарядов) должны эти аппетиты по захвату едва не всего Левобережья Украины сильно поубавить.

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Как и колоссальные потери в живой силе, которые несут ра**исты последние месяцы. Человеческий ресурс у рф хоть и значительно выше, чем у Украины, но количество тех, кто готов умирать за деньги (про мифы про "нацистов" и говорить не стоит) все равно ограничен.

И как только военная помощь достигнет линии фронта, ситуация начнёт хотя и медленно, но меняться. Путин и Ко прекрасно понимают, что "Окно возможностей" закрывается. И что успеют "отгрызть ", завалив трупами и полностью разрушив полностью украинские города и села в этом году, там и пройдёт линия разграничения.

Задача максимум исходя из этих составляющих по моему мнению - выход на административные границы Донецкой области. Но учитывая, как долго они брали Бахмут, Авдеевку или полностью окружённый Мариуполь, достигнуть этих целей по итогам летнего-осеннего наступления им не удастся. И вот затем и появятся "окна возможностей" для переговоров.

С бОльшей долей вероятности уже по итогам президентских выборов в США. Но основные события, как и в 2023-м, будут происходить этим летом. Если, условно, 2023-й стал годом разочарований после завышенных ожиданий по итогам контрнаступления ЗСУ, то в 2024-м всё то же самое должно произойти с рф.

Вот так и следует понимать основной нарратив Запада "не позволить Украине проиграть войну рф". Выстоять. Сохранить государственность и контроль над территориями. Дальше самым вероятным мне представляется "корейский сценарий".

Ни мира, ни войны. С военным контингентом наших европейских союзников на линии разграничения. Этот сценарий сейчас активно лоббирует Макрон. Сперва все заявят, что войск в НАТО в Украине не будет. А затем уже как определённый компромисс подготовят общества стран ЕС к тому, что под видом миротворцев будут размещать ограниченный контингент по примеру войны в бывшей Югославии.

Таким мне видится базовый сценарий будущих событий российско-украинской войны исходя из нынешних раскладов как на поле боя , так и на дипломатическом треке.

Кто такой Максим Яли? Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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