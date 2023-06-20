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Чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе

Александр Кочетков
20 июня 2023, 06:11
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Позиция НАТО будет проекцией наших успехов на поле боя.
НАТО
Решения членов Альянса напрямую зависят от ситуации на фронтах / УНИАН

От саммита НАТО в Вильнюсе не следует ожидать ничего революционного. К нему следует относиться как к рабочему процессу, который далек от завершающей стадии. Мы услышим там очередные обнадеживающие заявления. Большинство стран выскажется за то, чтобы Украина стала членом НАТО, но в неопределенном будущем. Некоторые страны, конечно, будут высказывать оговорки, сомнения и замечания. Но никакой конкретики – ни по срокам, ни по путям решения проблемы. Безусловно, мы в который раз услышим и о том, что страну нельзя принимать в члены Альянса, если на ее территории продолжается открытый вооруженный конфликт, потому что такой пункт есть в Уставе НАТО, например, об этом точно будет говорить Венгрия, а также некоторые оговорки будут высказывать Италия, Франция и еще несколько мощных европейских стран.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Что на саммите может быть действительно интересного для нас? Общая позиция саммита будет обнадеживающей, но не конкретной. Некоторые страны, в частности, США и Великобритания, даже могут предложить Альянсу заключить отдельный договор между Украиной и НАТО – об ассоциированном членстве или что-то другое придумают. В Уставе такого нет, но специально для Украины может быть создан механизм, который позволит гарантировать безопасность нашей страны еще до того, как она станет членом НАТО. Такие предложения вполне возможны.

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Впрочем, все расклады по НАТО и решения членов Альянса напрямую зависят от ситуации на фронтах, а точнее от успеха нашего наступления. Чем успешнее оно будет, чем больше километров мы пройдем за линию обороны врага, чем больше вражеской живой силы и техники мы уничтожим, тем более благоприятной для нас будет позиция членов Альянса. То есть позиция НАТО будет проекцией наших успехов на поле боя.

Александр Кочетков, специально для Главреда

НАТО
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