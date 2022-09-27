Чего ожидать от Путина после "аннексии" новых украинских территорий

Путину очень необходима оперативная пауза, считает Маским Яли/ Reuters

Подходят к завершению т.н. "рехферендумы" в 4-х украинских областях. Уже появилась информация в официальных российских СМИ о том, что законы о принятии в состав рф новых территорий будут приняты уже в течение нескольких следующих дней после оглашения результатов.

Каковы они будут- очевидно.

А вот что будет дальше?

Естественно, в любой ситуации есть несколько вариантов развития.

1. Наиболее вероятный - путин начнёт размахивать "ядерной дубиной" и требовать вывода ВСУ с территории этих областей. В первую очередь - Донецкой и Луганской.

Части Запорожской и Херсонской областей ему необходимы, чтобы иметь сухопутный коридор в Крым.

Хотя возможно он и оставит "окно для маневров" для торгов с Западом, по-прежнему твердя только об "освобождении" Донецкой и Луганской областей как целях "спецоперации".

Путину очень необходима оперативная пауза, потому как основная часть боеспособных сил ВС рф уже могилизирована или введена из строя, а оставшихся не хватает для достижения даже минимальных задач по удержанию линии фронта. Путлер прямым текстом это признал в недавнем обращении, т.о. оправдывая "частичную мобилизацию ".

Естественно, Украина не пойдёт на такой самоубийственный шаг, прекрасно зная истинные намерения путина - доукомплектовать войска, провести мобилизацию, обеспечить в зимнюю паузу необходимым вооружением и нанести новый удар если не зимой (вспоминаем Дебальцево 2015), то весной. 300 тысяч - это, естественно, не финальная цифра. И рассчитана она далеко не для укрепления обороны по линии фронта.

2. А вот что будет, если Украина и Запад не согласятся на условия Кремля? Нанесёт ли ядерный удар ?

Как мне кажется, в ближайшие недели-месяц - крайне маловероятно. Это "последний аргумент" , который путин использует только когда поражение на фронте будет очевидным. Пока этого нет. Для избежания новых прорывов ВСУ и проводится мобилизация.

Есть огромные риски для путина - оказаться в полной изоляции. А без рынков Китая и Индии поддерживать экономическую стабильность окажется невозможным. Китай, кстати, также присоединился к Будапештскому меморандуму. И не заинтересован в крушении миропорядка, который позволил ему достигнуть небывалых экономических успехов.

Так что пока путин наблюдает за реакцией. Никто не признает аннексии, даже Турция и Китай. Поэтому кричать о том, что это "российская территория " - которую таковой никто не признает и обосновывать тем самым право нанести ядерный удар - это самоубийство, чего путин не может не понимать.

Но по мере того, как на полях сражения успехи ВСУ будут (если) возрастать , риски нанесения удара тактическим ядерным зарядом будут возрастать. Но это уже ближе к зиме.

Пока мир входит в череду крайне важных выборов в двух самых могущественных держав мира - КНР (16 октября съезд КПК, на котором могут переизбрать Си на 3-й срок) и в США в Конгресс (8 ноября).

От их итогов будет очень многое зависеть как лично для путина (Китай), так и для Украины (удержат ли демократы контроль над Сенатом и Нижней Палатой).

Поэтому путин решил не ждать и пошёл на опережение, чтобы вести переговоры с позиции силы и постараться по итогам года закрепиться на захваченных позициях, чтобы оправдать целесообразность войны перед населением, которое активно сейчас отправляет на убой абсолютно неподготовленным в Украину.

Вариантов развития событий появляется, конечно же, больше. Но это основные в краткосрочной перспективе.

Также очень многое будет зависеть от того, дадут ли результаты протесты в рф против могилизации на Северном Кавказе. В таком случае может ускориться внутренняя дестабилизация в рф и появятся шансы "дворцового переворота".

Входим в новую турбулентность после относительного летнего затишья. Война набирает обороты и переходит в новую фазу - полномасштабную.

Вполне допускаю, что путин после попытки аннексии может и официально объявить войну в случае, если Украина и Запад не согласятся на его "мирный план".

Так что следим за развитием ситуации не только на фронте, но и в самой рф.

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