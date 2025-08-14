Чего хочет Трамп и как готовит встречу с Путиным

Если мы не можем удержать эти территории, то какие у нас вопросы по обмену?

Давайте разбираться. Потому что паника, истерика, и растерянность на фоне встречи Трампа Путина запутывают все, и заставляют многих искать помиральную яму.

Чего хочет Трамп

Он хочет Нобелевскую премию мира. Это известно. Может ли он ее получить за соглашение между Арменией и Азербайджаном? Да. Поэтому украинский трек здесь уже вспомогательный. Но прекращение огня между нами и орками - точно гарантирует ему эту премию. Поэтому он хочет именно прекращения огня. На мир до 10 октября уже нет времени.

Прекратит ли Трамп помощь нам, если не получит желаемого? Нет. Помощь нам закупают за европейские средства. Он должен отказаться от миллиардов долларов, чтобы что?

Чего хотим мы?

Мы хотим, чтобы все закончилось на наших условиях. Это возможно? Сегодня нет. Хотим ли мы прекращения огня на этом этапе, пусть по линии которая есть? Я хочу. И думаю большинство также.

Теперь об обмене территорий. Можем ли мы удержать Донбасс? Если да, то давайте покажем, что можем. Тогда Трамп скажет Путину, ты не сможешь захватить эти территории. Если мы не можем удержать эти территории, то какие у нас вопросы по обмену?

Теперь ключевое: является ли прекращение огня поражением в войне? Даже в условиях обмена территорией? Нет. Потому что это не является окончанием войны.

Мораль проста. Ни Трамп, ни Путин, ни мы не можем ничего решить без ситуации на поле боя.

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ.

