Частичный блэк-аут фактически состоялся: почти вся генерация "легла"

Энергосистема Украины не сталкивалась с такими явлением как частичный блэк-аут ранее / УНИАН

1. Первое. Это и есть классический блэк-аут. Кто бы и что ни говорил. Да, частичный. Более того, блэк-аут без предполагаемых сроков возобновления работы энергосистемы. Полного восстановления, даже с принудительными ограничениями электроэнергии. Ранее система несмотря на ракетные удары условно находилась в состоянии полной готовности генерировать и распределять электроэнергию. Ремонтные работы были залогом такой возможности.

2. Второе. Энергосистема в течение ракетных ударов октября-ноября ослаблена и требует больших средств и оборудования для ремонта. И в этом вопросе прослеживается нарастающий дефицит. Оборудования не хватает.

3. Третье. Подключение потребителей к электроэнергии составит в среднем более 72 часов. Трое суток и больше. Это с учетом и исправлением всех "погрешностей", которые возникают при подключении потребителей.

4. Четвертое. Энергосистема Украины не сталкивалась с такими явлением как частичный блэк-аут раньше. Все, что случилось до 23 ноября, ракетные удары, – это было расшатывание системы, которое и привело к блэк-аута.

5. Пятое. В условиях ракетных ударов произошло контролируемое отключение всех АЭС и части ТЭС для сохранения возможности восстановить подачу электроэнергии. Что сейчас и происходит.

6. Шестое. Сейчас в Украине состоялся контролируемый блэк-аут. Скорее всего, события после 23 ноября стоит рассматривать именно с позиции контролируемого блэк-аута. Однако, даже контроль за процессами в условиях войны не дает гарантий о стабильном выходе из блэк-аута.

7. Седьмое. Предыдущие заявления "Укрэнерго" и ДТЭК о невозможности масштабного блэк-аута в Украине – это были просто слова. Блэкаут фактически состоялся. Практически вся генерация "легла".

8. Восьмое. Политический подтекст ракетных ударов по энергосистеме констатируется и признается как представителями власти Украины, так и России. Косвенно - международными партнерами Украины. Начало переговорного процесса – скорее всего такова главная цель ракетных ударов и блэк-аута как следствия этого.

9. Девятое. Несмотря на официальные сообщения, что ракетные удары могут повторяться снова, то есть высоки риски повторения блэк-аута. Если сейчас блэк-аут может длиться 3-5 дней, то следующий может быть больше недели.

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