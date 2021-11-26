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Час "Ч" для Зеленского: что определит его судьбу и дальнейшие рейтинги

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

26 ноября 2021, 09:19

Рейтинги Зеленского продолжают таять, и зима может существенно ухудшить ситуацию.

Зеленский находится под постоянным потоком информационных ударов
Ключевым периодом для Зеленского станет зима / УНИАН

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, если бы сегодня проходили президентские выборы в Украине за ныне действующего президента Владимира Зеленского по-прежнему проголосовало бы большинство граждан. Однако, несмотря на то, что Зеленский лидирует, его поддержка продолжает таять: если в начале августа 2021 года за него проголосовали бы 19,5% опрошенных, то в ноябре – только 17%.

Таким образом, тренд обозначается. Но вопрос в том, закрепится ли он, или Зеленский сумеет его переломить.

На рейтинге Зеленского сказывается кумулятивный эффект целого ряда факторов: скандал с Pandora Papers, "Вагнергейт", тарифная проблема, а также противостояние с командой Ахметова. Сложился негативный для Зеленского расклад, в котором он находится под перманентным потоком информационных ударов, что не преминуло сказаться на его рейтинге.

Октябрь дал наиболее заметное снижение его поддержки. Но пока это снижение некритично, потому что Зеленский по-прежнему лидирует. За исключением данных того же Центра Разумкова, которые говорят: если бы Зеленский вышел во второй тур президентских выборов с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, преимущество в этой паре получил бы Разумков, опередив Зеленского буквально на сотую процента. А так, Зеленский побеждает в парах любого другого кандидата.

Однако проблема в том, что ситуация для Зеленского может еще сильнее обостриться, если случится энергетический кризис: начнутся "веерные отключения", остановка промышленных предприятий и т.д. В этой ситуации Зеленский может оказаться крайним. Учитывая, что информационный баланс не в его пользу, ответственность за такой кризис будут вешать на него. Все это может усугубить ситуацию для Зеленского и привести к падению поддержки, когда он провалится за отметку 20%.

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Ниже 10% не проваливался ни один президент Украины, кроме Ющенко, т.е. даже самый непопулярный политик имел свои 10%. Кучма – тому пример, и даже Янукович после отъезда в Ростов, имел более 25% поддержки (по сути, столько же, сколько сейчас у Зеленского).

Нынешняя свистопляска с рейтингами – это элемент информационной кампании, направленной на то, чтобы показать: Зеленский падает, все пропало.

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Однако пока что для Зеленского не все пропало, но тенденция развивается в неблагоприятном для него направлении. Он фактически оказался в одиночестве: "соросята" – враги, Медведчук и Порошенко – враги. В эту компанию врагов добавляются еще и представители нашего олигархического кооператива, которые обладают ресурсами и достаточно мощным влиянием. Устоять в этой ситуации Зеленскому будет очень непросто.

Впрочем, ничего неизбежного, кроме смерти, нет. Потому совсем необязательно, что падение рейтинга Зеленского продолжится. Для Зеленского ключевым периодом является зима: если он сумеет удержать энергетическую ситуацию под контролем, пройти зиму без катаклизмов (вероятность этого не высока, но она есть), то он удержится и стабилизирует свой рейтинг. В случае же неблагоприятного сценария, всех собак повесят на него, и все экономические проблемы моментально будут трансформированы в политические требования, направленные против Зеленского.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Владимир Зеленский рейтинг Центр Разумкова Андрей Золотарев президентский рейтинг
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