Церковь валится не под прессингом власти

Если основной линией будет объединение украинских православных с целью создания патриархата – это победа.

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Парламент принял закон о запрете московской церкви/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Сегодня активные лоббисты и комментаторы закона против московской церкви вдруг начали резко понижать планку ожиданий. А шо случилось?

Случилось традиционное. Есть идея, которую многие поддерживают. И я поддерживаю. А есть инструментарий её воплощения, который выглядит неочевидным. Чем сложнее проблема и острее политический угар, тем чаще неочевидный инструментарий принимает форму художественного битья головой в штангу. Чего в данном случае особенно не хотелось бы.

В том, как выстраивается сейчас, лично я вижу большие риски для конечной цели – выведения людей из-под московского влияния и объединения украинских православных в структуру, которая будет одной из опор государства.

видео дня

Сейчас выстраивается конструкция "Государство засудит московских попов". Изначально проигрышная. Засудить церковь – это как выпороть реку.

Выигрышная конструкция подразумевает создание необратимых последствий в пользу Украины - когда люди сознательно выходят из московской орбиты и укрепляют собой украинскую структуру. Это правильные последствия.

Когда с помощью комбинации правовых и силовых мер враждебную структуру заставляют поджаться - это тактика, и всегда есть риск отката при изменении конъюнктуры.

Что нужно усвоить?

Речь идёт об игре на длинной дистанции. Это значит, что решение принимают в одних условиях, а последствия наступают в других. Которые могут всё перевернуть с ног на голову.

На длинной дистанции церковь всегда (!!!) переигрывает любое государство, если сражение идёт в плоскости ограниченных светских инструментов.

Вспомните нашу же историю, совсем свежую! Киевский Патриархат. Крайне неоднозначные перипетии возникновения. Против всех. Против Москвы. Против Константинополя. Родное государство занимает двойственную позицию. КП был де-факто поражён в правах на половине территории Украины. И что, справились с ним? А почему? А потому, что опирался на искреннюю поддержку части народа, миллионов людей. Которым было наплевать, что там думают в Москве или ещё где. Это была не государственная, а народная церковь. И с этим пришлось считаться. И сразу резко нашлись канонические основания для разговора.

Точно также: как бы мы не относились к РПЦ, она переживёт Путина и его режим. И Гундяева переживёт. Даже если в РФ начнутся какие-то трансформации, РПЦ никуда не денется.

Ещё пример – Черногория. Страна НАТО, полшага до ЕС. Произошел просербско-пророссийский реванш демократическим путём. Оргоснова реванша – Сербская православная церковь, на которую также пытались воздействовать административными мерами. Обратный эффект.

Церковь валится не под прессингом власти, а когда из неё уходят люди, увлекаемые другой идеей. Под прессингом она сжимается, а потом возвращает своё. В любой книжке по истории так написано.

Посыл митрополита Епифания к согражданам (как сегодня) – вот это должна быть генеральная линия. Во всех утюгах должен тотально доминировать сигнал об объединении украинских православных, и только периодически мелькать новости, что закрыли очередного оборотня в рясе.

Если основной линией будет объединение украинских православных с целью создания патриархата – это победа. Если суды над "московскими попами" - лучше даже не начинать. Пусть СБУ аккуратно работает своими инструментами, больше толку …

И вот тут самое интересное.

Запишите в столбик тех, кто заинтересован в объединении украинских православных. И тех, кто не заинтересован.

Картинка станет более объёмной.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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