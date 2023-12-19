Война - сложная вещь. Любой, кто остался и работает - польза государству.

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Фото: instagram.com/libkos

Я - самый толерантный и вежливый человек в Украине. Я закрыл глаза на прошлое Добкина, пока тот делал вид, что служит в ТРО. Я простил вражду с Вилкулом после того, как он собственноручно - в прошлом работал подрывником на шахте - взорвал мост в Кривом Роге, к которому рвалась колонна россиян.

Я не унижаю мужчин, которые боятся идти служить. Но молча. Не визжат о ТЦК, а просто боятся. Война - сложная вещь. Любой, кто остался и работает - польза государству. Дальнейшая мобилизация - комплексная непростая кампания. Не будет простых ответов.

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Но запомните. Говорю как самый сердечный человек Украины - вы ничтожества, если на какую-то лису тратите десять тысяч гривен на доставку, корм, коготки. Вы просто недалекое существо, ошибка в ветке развития гомо сапиенс. Вы белый шум социально-эволюционного коридора. Вы просто анти-умная плесень цивилизации.

Ты, недалекий, на дикого хищника тратишь вагон средств, пока с востока прет орда, чтобы тебя, тебя, дурак, кастрировать, а не лису. И тебя, дурака, кормить собачьим кормом. Бросать в клетку корм под хохот "укрАинец смотри жрет корм собачий, дОн".

Ничтожества, цените своих соседей, которые пошли воевать за вас. И мерзнут в болотных ледяных окопах. Мерзнут пока вы тут ондатр и бобров расцеловываете.

Здравый смысл одержит победу. Кадырова здесь не будет.

Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

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